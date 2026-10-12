Gonzalo Salega: "Jugamos una final y merecidamente nos quedamos con los tres puntos"

Gonzalo Salega convirtió el segundo tanto de la victoria de Patronato ante Güemes. El Rojinegro dio un paso importante hacia la permanencia.

Gonzalo Salega se hizo presente en la victoria de Patronato sobre Güemes de Santiago del Estero. Cuando el cronómetro marcó 80 minutos de juego en el estadio Grella el mediocampista capitalizó la asistencia de Alejo Miró para liquidar el pleito y para que el Rojinegro diera un paso en la pelea por la permanencia.

La victoria tuvo un valor especial para el elenco de barrio Villa Sarmiento, que logró estirar a cuatro puntos la diferencia sobre Chacarita, su inmediato perseguidor en la Zona Roja, y sentenció el descenso del Gaucho. En ese contexto, el autor del segundo tanto de la tarde, destacó la importancia de los tres puntos y el alivio que significaron para el plantel.

“Un partido importante. Jugamos una final y merecidamente nos quedamos con los tres puntos. Nos da un desahogo que queríamos hace bastante. Gracias a Dios se dio”, manifestó el delantero tras el encuentro.

El Santo necesitaba recuperarse de la derrota sufrida sobre la hora frente a Chacarita, en Villa Maipú, un resultado que había dejado sensaciones amargas y vuelto a encender las alarmas en la pelea por la permanencia. Salega reconoció que el plantel lleva tiempo afrontando partidos decisivos y lamentó que el esfuerzo realizado en la fecha anterior no se hubiera traducido en puntos.

“Venimos jugando finales desde hace tiempo y nos está costando día a día. El partido con Chaca lo jugamos como una final. Una lástima que no trajimos nada, pero esta vez lo pudimos revertir”, señaló.

Triunfo y desahogo para Patronato

Patronato debió trabajar para quebrar la resistencia de Güemes. Durante buena parte del encuentro generó numerosas situaciones de peligro, pero la falta de precisión prolongó la incertidumbre. Recién a los 20 minutos del segundo tiempo, Hernán Rivero consiguió abrir el marcador y encaminar una victoria que Salega se encargó de sellar a los 35 minutos de la etapa complementaria.

El propio atacante reconoció que la falta de contundencia había sido uno de los temas centrales de la charla en el vestuario durante el entretiempo. “Marcelo (Fuentes) nos dijo que teníamos que cerrar el partido porque habíamos tenido muchas chances y no las podíamos concretar. Gracias a Dios se dio en el segundo tiempo”, contó.

En lo personal, Salega también tuvo que lidiar con la frustración de no haber podido convertir en sus primeras oportunidades. Sin embargo, encontró su recompensa en el tramo final del encuentro, cuando anotó el segundo gol y le puso cifras definitivas al resultado. “Personalmente me tocó errar dos goles que me dieron vuelta la cabeza, pero gracias a Dios en el tercero pudo entrar”, reconoció.

Gran jugada de Alejo Miró para que Gonza Salega ponga el 2-0 definitivo https://t.co/ceRzTwllTf — Club A. Patronato (@ClubPatronatoOf) October 11, 2026

El respaldo del Pueblo Rojinegro ante Güemes

El triunfo también tuvo el acompañamiento de los hinchas rojinegros, que volvieron a hacerse sentir en las tribunas del Grella en un momento determinante de la temporada. Con la permanencia todavía en juego, el apoyo del público representa un respaldo importante para el plantel en el tramo final del campeonato. Por eso, Salega dejó un mensaje para los simpatizantes de Patronato: “Que sigan alentando. Siempre hay un lindo ambiente en el estadio”.

Con tres puntos vitales en el bolsillo, el Santo consiguió el desahogo que necesitaba después del golpe sufrido ante Chacarita. La diferencia de cuatro unidades en la lucha por la permanencia le permitió tomar aire, aunque el objetivo todavía exige sostener el esfuerzo en las últimas jornadas de la Primera Nacional.