Concordia: hallaron un tóxico mezclado con semillas en un allanamiento por matanza de aves

La Policía allanó una vivienda en Concordia y encontró un agroquímico. Fue en el marco de la investigación por la muerte de casi un centenar de aves.

Alrededor de una veintena de efectivos policiales realizaron un allanamiento en una vivienda ubicada en inmediaciones de calles Padre Servín y Andrade, en Concordia, en el marco de la investigación por la muerte de casi un centenar de aves silvestres que aparecieron agonizando o muertas durante los últimos tres días. Durante el procedimiento encontraron un producto agroquímico mezclado con semillas y cuerpos de aves dentro del domicilio.

El operativo se extendió durante aproximadamente una hora y media. Los efectivos registraron distintos sectores de la vivienda hasta localizar, en la zona del lavadero, un recipiente de plástico blanco que se encontraba oculto y contenía una sustancia tóxica.

Posteriormente, los agentes encontraron el paquete original del agroquímico, lo que permitió identificar el producto. El médico veterinario policial Diego Irigoyen constató que la sustancia hallada en el recipiente correspondía al producto químico identificado en el envase.

La investigación comenzó tras la denuncia de los vecinos

Según informó el sitio concordiense Diario Enfoque, durante el procedimiento, se trata de un agroquímico utilizado para fumigaciones agrícolas, de elevada toxicidad para animales y seres humanos, cuya venta al público no está autorizada.

Durante el allanamiento, los ocupantes de la vivienda fueron consultados sobre la presencia de sustancias tóxicas en el domicilio y negaron tenerlas. Sin embargo, la búsqueda policial localizó el agroquímico en el sector del lavadero, dentro de un envase sin identificación que no se encontraba a simple vista.

Además del producto mezclado con semillas, los efectivos encontraron cuerpos de aves presuntamente envenenadas en el interior de la propiedad.

El procedimiento estuvo a cargo de personal de la Comisaría Primera, con la participación de efectivos de otras dependencias policiales de Concordia y Criminalística. Según explicó el médico veterinario policial, se sospecha que las aves ingirieron semillas contaminadas con la sustancia tóxica, lo que habría provocado su muerte en pocos minutos.

Los síntomas observados por los vecinos, como convulsiones, movimientos involuntarios y expulsión de espuma por el pico, serían compatibles con una intoxicación que afecta el sistema nervioso.

La situación generó preocupación debido a que, durante los últimos días, numerosas aves aparecieron agonizando o muertas en plena vía pública, en una cuadra frecuentada por vecinos, estudiantes y personas que pasean a sus mascotas. Además, varios residentes recogieron y manipularon a los animales en un intento por auxiliarlos, sin conocer el riesgo de exposición a una posible sustancia tóxica.

El procedimiento se realizó tras la denuncia de vecinos de calle Padre Servín, entre Andrade y Santa María de Oro, quienes contabilizaron casi un centenar de aves muertas entre el domingo 11 y el martes 13 de octubre. Palomas, gorriones, chingolos y torcacitas aparecieron agonizando en la vía pública, con convulsiones y espuma en el pico.