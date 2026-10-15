Tomaron la Facultad de Trabajo Social para visibilizar la crisis de financiamiento universitario

La medida es encabezada por estudiantes en medio de la crisis por el desfinanciamiento del gobierno. Esta tarde se realiza la Quinta Marcha Federal Universitaria.

Estudiantes de la Facultad de Trabajo Social (FTS) de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) resolvieron tomar la unidad académica en Paraná para visibilizar la crisis presupuestaria que atraviesan las universidades públicas y exigir que el Gobierno nacional, encabezado por el presidente Javier Milei, cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario.

La medida es encabezada por estudiantes en un contexto de creciente preocupación por el desfinanciamiento del sistema universitario. Según lo previsto, la toma se extenderá hasta este jueves y se desarrollará sin suspensión de clases.

La decisión se inscribe en una serie de acciones de protesta que se llevan adelante en distintas facultades del país para reclamar un presupuesto acorde con las necesidades de las instituciones, así como los recursos necesarios para garantizar el dictado de clases, el desarrollo de las actividades académicas y el funcionamiento de las universidades públicas.

Durante la toma, que incluyó una olla popular y la proyección de películas, los estudiantes denunciaron que los niveles actuales de la beca Progresar ($35.000) no acompañan la inflación.

En la antesala de la Quinta Marcha Federal Universitaria

La toma de la Facultad de Trabajo Social se concretó un día antes de la Quinta Marcha Federal Universitaria, una movilización que buscará reunir a la comunidad educativa y a distintos sectores de la sociedad en defensa de la educación pública. En Paraná, se convoca para las 17 y partirá desde la Plaza 1° de Mayo.

La convocatoria tendrá entre sus principales reclamos el cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario por parte del Gobierno nacional, además del acatamiento de las decisiones judiciales vinculadas con la norma.

En este escenario, la protesta en la UNER busca poner en primer plano el impacto de la crisis presupuestaria sobre las universidades y reforzar el reclamo por condiciones que permitan sostener la educación superior pública, gratuita y de calidad.