Ya funcionan las fotomultas en el acceso a Oro Verde: cuáles son las multas

Desde este jueves 15 de octubre rigen las fotomultas en el acceso a Oro Verde por la Ruta Provincial 11, con sanciones de hasta $1.065.000.

Desde este jueves 15 de octubre comenzaron a aplicarse las fotomultas en el acceso a Oro Verde, sobre la Ruta Provincial 11, luego de finalizar el período de prueba y concientización desarrollado por la Policía de Entre Ríos. Las sanciones económicas pueden superar el millón de pesos.

Según se informó desde la Dirección de Prevención y Seguridad Vial, el sistema de cámaras detecta a quienes utilizan el teléfono celular mientras conducen y a los ocupantes de vehículos que circulan sin cinturón de seguridad.

Las sanciones se calculan mediante el sistema de Unidades Fijas (UF), cuyo valor está vinculado al precio de un litro de combustible.

Las multas

Con una unidad de referencia de $2.130, los montos previstos para las dos infracciones son los siguientes:

-No utilizar el cinturón de seguridad: de 50 a 100 UF, equivalentes a multas de entre $106.500 y $213.000.

-Utilizar el celular mientras se conduce: de 150 a 500 UF, con sanciones de entre $319.500 y $1.065.000.

Los importes en pesos son orientativos y pueden modificarse según el valor vigente de la Unidad Fija y la graduación de la sanción que corresponda.