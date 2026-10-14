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Paraná: un hombre fue baleado en una pelea familiar y hay tres detenidos

El violento episodio ocurrió este miércoles por la tarde en la zona de Villa Huesito de Paraná. La víctima recibió un disparo en el abdomen y fue hospitalizado.

14 de octubre 2026 · 20:23hs
Otro tiroteo en Paraná

Reporte 100.7

Otro tiroteo en Paraná, el episodio se habría desencadenado a partir de una fuerte discusión vinculada al reclamo de un rancho.

Un violento enfrentamiento entre familiares, originado presuntamente por una disputa por una vivienda, terminó con un hombre herido de arma de fuego y tres sujetos detenidos en la ciudad de Paraná. El hecho se registró este miércoles alrededor de las 19.30 en la zona de Villa Huesito de Paraná y motivó un importante despliegue policial para esclarecer las circunstancias de la agresión e identificar las responsabilidades de los involucrados.

De acuerdo con la información preliminar, el episodio se habría desencadenado a partir de una fuerte discusión vinculada al reclamo de un rancho. Por motivos que todavía son materia de investigación, el conflicto familiar fue escalando hasta derivar en un enfrentamiento violento, durante el cual uno de los participantes recibió un disparo de arma de fuego.

La víctima sufrió una herida en el sector izquierdo del abdomen. A pesar de la lesión, consiguió desplazarse hasta las inmediaciones del polideportivo del barrio 33 Orientales, donde se dio aviso a las autoridades sobre lo ocurrido.

La situación generó preocupación entre quienes tomaron conocimiento del hecho, mientras se activaban las actuaciones policiales para intervenir en el lugar y asistir al hombre herido.

Un conflicto por una vivienda terminó a los tiros

Las primeras informaciones indican que la disputa estaría relacionada con el reclamo de una vivienda precaria, identificada como un rancho. En ese contexto, una discusión entre familiares habría derivado en una pelea que terminó con una persona lesionada por un disparo.

Por el momento, no trascendieron mayores precisiones sobre cómo se inició el enfrentamiento, cuántas personas participaron de manera directa ni quién habría efectuado el disparo. Esos aspectos forman parte de las diligencias que llevan adelante los investigadores.

La gravedad del episodio está vinculada no solo con el uso de un arma de fuego en medio de una disputa familiar, sino también con las circunstancias en las que se produjo la agresión y la posterior intervención de las fuerzas de seguridad.

Operativo policial y tres detenidos en Paraná

Tras tomar conocimiento de lo sucedido, efectivos policiales desplegaron un operativo en la zona de Villa Huesito para intervenir ante el violento enfrentamiento y avanzar en la identificación de los presuntos responsables.

Como resultado del procedimiento, tres sujetos fueron detenidos por su presunta participación en la pelea. Los investigadores procuran establecer el grado de intervención que habría tenido cada uno de ellos y reconstruir la secuencia de los acontecimientos que culminaron con el hombre herido.

En paralelo, el personal policial continuaba trabajando en el sector con el objetivo de localizar el arma de fuego utilizada durante el ataque. Según la información disponible, el arma habría sido arrojada en las inmediaciones después del episodio.

El hallazgo del elemento resulta relevante para el avance de la investigación, ya que permitiría incorporar nuevas evidencias y contribuir a determinar las circunstancias en las que se produjo el disparo.

La salud del hombre herido

Luego de recibir el disparo en el abdomen, el hombre fue trasladado a un centro hospitalario para recibir atención médica. Hasta el momento, no se habían informado oficialmente detalles sobre la gravedad de la lesión ni sobre su evolución clínica.

La evaluación médica será determinante para conocer el alcance de la herida y establecer el estado de salud de la víctima, mientras las autoridades aguardan información que permita actualizar su situación.

La lesión en una zona sensible del cuerpo generó preocupación, aunque por el momento no se difundieron precisiones adicionales sobre el tratamiento recibido ni sobre la necesidad de una intervención quirúrgica.

La investigación continúa

La Policía continúa trabajando para esclarecer el violento episodio ocurrido en Paraná. Entre las principales tareas se encuentran la localización del arma de fuego, la reconstrucción de la pelea y la determinación de las responsabilidades de las personas involucradas.

Paraná Baleado detenidos familiar
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