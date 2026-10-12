Marcelo Fuentes: "Ratificamos la localía fuerte"

Marcelo Fuentes celebró la victoria de Patronato ante Güemes. Destacó la fortaleza local y la respuesta del plantel tras el duro revés ante Chacarita.

El entrenador de Patronato, Marcelo Fuentes analizó el rendimiento de su equipo en la victoria ante Güemes de Santiago del Estero por 2 a 0 en el estadio Grella . Valoró la respuesta anímica del plantel y destacó la importancia de hacerse fuerte como local.

Con este resultado, el Santo celebró su segundo triunfo consecutivo en Villa Sarmiento, el tercero en cinco presentaciones bajo la conducción del entrenador, superó a Nueva Chicago en la tabla y amplió a cuatro puntos la distancia respecto de Chacarita, uno de sus rivales directos en la pelea por la permanencia.

“Sabíamos que jugábamos un partido importante. Ratificamos la localía fuerte, que la estamos haciendo un poco dura a favor nuestro. Compensamos lo que pasó el fin de semana pasado, cuando sobre la hora perdimos una diferencia importante, y sumamos a este lote de angustia a Chicago. Cuanto más lejos, mejor”, expresó Fuentes, en rueda de prensa.

La paciencia de Patronato para encontrar el gol

Patronato generó numerosas situaciones de riesgo, pero debió esperar para quebrar la resistencia del conjunto santiagueño. La apertura del marcador llegó a los 65 minutos, cuando Hernán Rivero, que había ingresado apenas tres minutos antes, convirtió el 1 a 0. Sobre el cierre, Gonzalo Salega sentenció el resultado tras una asistencia de Alejo Miró.

Fuentes reconoció que la falta de eficacia comenzaba a afectar el desarrollo del juego, aunque destacó la perseverancia de sus dirigidos para continuar buscando el gol. “Veníamos teniendo opciones que no podíamos resolver. No me había pasado ni como jugador ni como entrenador. El carácter de los jugadores hizo que siguieran intentando y, por suerte, terminamos el partido como preveíamos. A veces uno lo proyecta desde lo táctico, pero también sueña cosas positivas. Fue todo redondo y estamos muy contentos”, señaló.

Hernán Rivero marcó el 1 a 0 para el equipo de Marcelo Fuentes en el Grella.

El entrenador también explicó qué observaba mientras el marcador permanecía en cero. “Faltaba mucho, pero haber errado nos estaba haciendo jugar un poco lento y perdíamos agresividad en el área. Ellos habían armado una línea de cinco defensores, pero por suerte lo pudimos resolver”, indicó.

En ese sentido, el desahogo llegó después de un encuentro en el que el equipo encontró diferentes caminos para lastimar, aunque sin poder concretar hasta el tramo final. “Se dilató mucho la llegada del gol y no porque nos metíamos atrás, sino porque llegábamos de distintas maneras. Hubo muchas opciones con juego cruzado al área, pero no la podíamos meter”, explicó.

La respuesta después del golpe ante Chacarita en Villa Maipú

La derrota ante Chacarita, con el tanto de Mauricio Cuero en tiempo de descuento, había dejado un sabor amargo en el plantel. Sin embargo, Fuentes puso el foco en el rendimiento colectivo y en la planificación del partido ante Güemes.

“Hay una parte dolorosa, que es la derrota sobre la hora. Hay otra parte que es la planificación y sentimos que habíamos jugado un buen partido para traernos de allá lo que queríamos, sobre todo analizando el segundo tiempo. En la semana hablamos de las cosas que hicimos bien y nos enfocamos en este partido”, manifestó.

El técnico también se refirió a la decisión de incluir a Franco Soldano en la línea de volantes, una alternativa que le permitió al equipo aprovechar la predisposición del delantero para colaborar en distintas zonas del campo. “Es un jugador que tiene un elevado nivel de solidaridad y juega por las bandas con la comodidad con la que puede hacerlo como segunda punta por adentro. Compensa un montón de cosas en el juego aéreo, con la dinámica”, sostuvo.

Además, explicó que la conformación del equipo responde a la necesidad de administrar las cargas y encontrar alternativas en función de los futbolistas disponibles. “Vamos jugando con los que no están y creemos que pueden estar, y regulando los minutos de los que creemos que pueden estar. Jugadores como Soldano mantienen una estructura para que Alejo Miró, en una jugada, ayude a definir. La idea es ver cómo nos vamos acompañando en los esfuerzos para acercarnos a la posibilidad de ganar los partidos”, agregó.

El valor de los relevos en la victoria ante Güemes y el regreso de Alejo Miró

Los dos goles ante Güemes llegaron a través de futbolistas que comenzaron el encuentro en el banco de suplentes. Hernán Rivero abrió el marcador y Gonzalo Salega amplió la diferencia, luego de una asistencia de Miró, quien volvió a tener minutos tras seis partidos de ausencia por un problema renal.

Para Fuentes, contar con alternativas capaces de modificar el desarrollo de un encuentro representa un aspecto fundamental en esta etapa del campeonato. “No es un tema menor tener cambios que resuelvan los partidos. Todos los planteles lo tienen y nosotros, gracias a Dios, hace varias fechas que venimos teniéndolo. Por eso estamos muy contentos”, afirmó.

Sobre la vuelta de Miró, el entrenador detalló el proceso que atravesó el futbolista antes de reincorporarse a los entrenamientos habituales. “Alejo estuvo atendido por nuestro médico y después en Buenos Aires con un especialista. Entrenó una semana en Buenos Aires y el miércoles previo al partido con Chacarita se sumó a las prácticas normales con el plantel, sin que le pudiera generar riesgo a su salud”, explicó. Y añadió: “Hoy, en la jugada del gol, se ahogó, pero tiene la particularidad de que ese tipo de jugadas las resuelve. Nos ayudó mucho para entrar, quebrar y asistir, y que convirtiera”.

El acompañamiento del Pueblo Rojinegro y lo que viene en el sprint final de la Primera Nacional

El banderazo realizado por los hinchas en la previa del encuentro y el acompañamiento desde las tribunas también formaron parte del análisis del entrenador, quien destacó la conexión entre el público y el plantel.

“No me sorprende porque ya lo hemos visto en otros momentos. En la charla técnica, en la concentración, les mostramos a los chicos cómo se conecta la gente con los jugadores cuando realizan un banderazo. Ese grupo de muchachos, más los que estuvieron en la cancha, han jugado a la par del equipo para acompañar”, manifestó.

Aunque reconoció que la ansiedad pudo hacerse sentir durante el primer tiempo por la falta de eficacia, valoró la respuesta de los hinchas. “Pudo haber quejas por no poder convertir, pero en base a la ansiedad que podíamos tener. Hoy la gente acompañó a la par del equipo”, consideró.

Con el triunfo ante Güemes, Patronato consiguió aire en la pelea por la permanencia y ahora tendrá un desafío exigente: visitar al líder Tristán Suárez. “Lo estuvimos viendo el sábado. Trataremos de parar el mejor equipo posible y de ir a sumar, en la medida en que entremos en la semana y veamos qué jugadores están a disposición”, anticipó Fuentes.

Por último, el entrenador dejó un mensaje sobre el presente del equipo y la dificultad que representa cada compromiso en la recta final del torneo. “Siento que el equipo está de pie, con la particularidad de cada rival. No todos los partidos son iguales. Si pudiéramos sumar de a tres siempre, sería la persona más feliz del mundo, pero va a costar cada partido”, concluyó.