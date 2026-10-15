Boca: Paredes apura su regreso para enfrentar a Vasco da Gama

El mediocampista de Boca Juniors Leandro Paredes busca protagonizar una recuperación récord para llegar al encuentro decisivo de una de las series de semifinales de la Copa Sudamericana contra el Vasco da Gama de Brasil, en Río de Janeiro.

La tensión y la expectativa dominan el día a día en el predio de Ezeiza. Tras la derrota por 1-0 sufrida en La Bombonera ante Vasco en el choque que abrió la serie del certamen internacional, el Xeneize enfoca todas sus energías en la revancha en tierras brasileñas. En ese escenario, la gran incógnita del cuerpo técnico pasa por la evolución física de su capitán y referente, Leandro Paredes.

La lesión de Leandro Paredes

El volante de la Selección argentina sufrió un desgarro hace apenas seis días, durante el enfrentamiento ante Instituto en Córdoba por el Torneo Clausura de la Liga Profesional. Aunque los departamentos médicos recomiendan habitualmente un periodo de 21 días de reposo y cicatrización para este tipo de rupturas fibrilares, Paredes apunta a saltar al campo de juego en Río de Janeiro con tan solo 11 días de recuperación.

La fe del jugador y del cuerpo técnico se apoya en un antecedente reciente: en la previa del cruce ante Universidad Católica por la última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores, el mediocampista había sufrido una lesión de similares características. En aquella oportunidad, dada la trascendencia del duelo, Paredes fue titular y completó los 90 minutos. Aunque no pudo rendir en plenitud desde lo físico, su presencia en cancha alimentó el entusiasmo de repetir la experiencia en suelo carioca.

Cuando enfrentará Boca a Vasco da Gama

La revancha frente a Vasco da Gama por el pase a la gran final continental se disputará el próximo martes 20 de octubre a las 21:30 (hora de Argentina) en el Estadio Maracaná. La idea del cuerpo técnico es evaluar día a día cómo se siente el futbolista para definir sus cargas de trabajo. Si bien la intención principal es que sea titular, no se descarta que viaje con el grupo para aportar desde el liderazgo e integrar el banco de suplentes.