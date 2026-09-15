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La Vecinal Pellegrini busca convertir la Plaza Borges en un punto de encuentro para emprendedores

La Vecinal Pellegrini, de Paraná, se reunió con autoridades municipales para avanzar en un espacio destinado a emprendedores y feriantes en Plaza Borges

15 de septiembre 2026 · 13:10hs
La Vecinal Pellegrini busca convertir la Plaza Borges en un punto de encuentro para emprendedores.

La Vecinal Pellegrini busca convertir la Plaza Borges en un punto de encuentro para emprendedores.

La Comunidad Vecinal Pellegrini mantuvo este martes una reunión con autoridades de la Municipalidad de Paraná para avanzar en el proyecto que busca convertir a la Plaza Borges en un Punto de Encuentro de Emprendedores y Feriantes.

Durante el encuentro, representantes de la vecinal dialogaron con Óscar Bustamante, subsecretario de Producción de la Municipalidad de Paraná, sobre la propuesta y las alternativas para instalar este espacio de manera ordenada y segura, con el objetivo de generar nuevas oportunidades de trabajo y fortalecer las iniciativas de los vecinos.

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De la reunión también participaron Natalia Cuello, coordinadora de Vinculación Productiva de la Municipalidad de Paraná, y Armando Toloy, director de Mercados y Ferias de Paraná, quienes acompañaron el intercambio y las gestiones vinculadas al proyecto.

Desde la Comunidad Vecinal Pellegrini destacaron la predisposición de la Subsecretaría de Producción y de las distintas áreas municipales para trabajar de manera conjunta en la iniciativa, que apunta a brindar un espacio de encuentro para emprendedores y feriantes y, al mismo tiempo, promover la actividad productiva y comercial de la zona.

La plaza Jorge Luis Borges está ubicada en la intersección de las calles Pronunciamiento y San Martín. Se inauguró en abril de 2026 como parte de la puesta en valor de una zona recuperada para la ciudad.

"Seguimos trabajando por nuestra ciudad", señalaron desde la vecinal, al remarcar la importancia de continuar articulando con el municipio para avanzar en propuestas que generen trabajo y oportunidades para los vecinos.

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