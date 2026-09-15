Seis torneos y un gran objetivo: Los Pumas 7 preparan el camino olímpico.

Los Pumas 7 jugarán los Juegos Suramericanos en Rosario como parte de su pretemporada, con la mira puesta en el Circuito Mundial y Los Ángeles 2028.

Los Pumas 7 disputarán los Juegos Suramericanos en Rosario, una competencia clave para Santiago Gómez Cora . El entrenador destacó la importancia de jugar en Argentina y sumar rodaje antes de una temporada exigente. El torneo servirá como preparación para el Circuito Mundial y el camino hacia Los Ángeles 2028.

"Es un placer jugar en Argentina y devolver un poco lo que recibimos del público. Es lindo que puedan ver a sus ídolos en directo. Hemos jugado en Mar del Plata, pero esto es de manera oficial, en el Hipódromo de Rosario. Los invitamos a todos, es con entrada libre y gratuita" , expresó Gómez Cora sobre la posibilidad de disputar los Juegos Suramericanos frente al público argentino.

Los Pumas 7 buscan ritmo y respuestas en Rosario antes de una temporada exigente

El entrenador explicó que la participación en Rosario no interrumpirá la preparación del equipo, sino que formará parte de la pretemporada. "No cortamos la pretemporada, sino que va a ser parte de la misma. Tenemos un año muy largo, donde lo principal va a estar puesto en mayo, junio y julio. Tenemos que prepararnos bien para ese momento", señaló.

Gómez Cora también remarcó la importancia de comenzar a competir antes del inicio de la temporada oficial. Según explicó, el año pasado la falta de rodaje previo tuvo consecuencias en el debut en Dubai, donde Los Pumas 7 terminaron en el último puesto. Por eso, los Juegos Suramericanos representan una oportunidad para que el plantel llegue con mayor ritmo competitivo.

"Se viene un equipo que empieza a rodar antes del comienzo de la temporada. El año pasado no pudimos tener eso, y lo pagamos caro en Dubai con el último puesto. Esto es parte de un ciclo olímpico que también tiene Panamericanos y Los Ángeles 2028, que es nuestro principal objetivo", sostuvo el entrenador argentino.

El seleccionado tendrá por delante seis torneos que servirán para probar jugadores, administrar descansos y definir el equipo que llegará en mejores condiciones a los momentos decisivos de la temporada. "Vamos a tener seis torneos en los que vamos a usar para probar, dar descansos, y luego apuntar todo al Championship", explicó Gómez Cora.

Además, el entrenador detalló que el Championship será determinante para conseguir la clasificación directa a los Juegos Olímpicos, ya que de esa competencia surgirán los primeros cuatro seleccionados que obtendrán su plaza. En caso de no conseguirla allí, Los Pumas 7 deberán buscar el pasaje a través de los torneos regionales o del repechaje mundial.

Con la mirada puesta en Los Ángeles 2028, Gómez Cora apuesta a aprovechar cada instancia de competencia para construir un equipo sólido y llegar en las mejores condiciones a los compromisos que definirán el futuro olímpico del seleccionado argentino.