El Frente Sindical Universitario convocó a una jornada de protesta para exigir al Gobierno nacional el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. Profesores de todo el país impartián clases públicas. En UNER las clases públicas serán en la Facultad de Trabajo Social.
Docentes de UNER darán clases públicas en reclamo del financiamiento universitario
Docentes universitarios de UNER en el FSU darán clases públicas para exigir al Gobierno nacional el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.
Desde el FSU sostienen que el Gobierno nacional lleva más de 300 días en “default” con el sector que, además, exigen recomposición salarial, el cumplimiento de los compromisos de financiamiento y respuestas para las universidades públicas.
En Entre Ríos
En la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) se llevará adelante una jornada de clases públicas en la Facultad de Trabajo Social, en el marco de acciones de visibilización de la lucha universitaria.
Tendrá el siguiente cronograma de cátedras:
14:00 Teoría Política
15:00 Análisis Institucional y Organizacional
16:00 Teoría Sociológica
“Seguimos exigiendo al gobierno de Javier Milei que cumpla con sus obligaciones e implemente la Ley de Financiamiento Universitario”, se lee en la convocatoria.
Acto
El plan de lucha previsto por la docencia universitaria continuará el jueves 17. Ese día se desarrollará un acto en Ciudad de Buenos Aires, frente al Palacio Pizzurno, sede del Ministerio de Educción de la Nación. Será en simultáneo a la reunión paritaria que se desarrollará en ese lugar.