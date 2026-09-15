Docentes de UNER darán clases públicas en reclamo del financiamiento universitario

Docentes universitarios de UNER en el FSU darán clases públicas para exigir al Gobierno nacional el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

Docentes universitarios de UNER en el FSU darán clases públicas para exigir al Gobierno nacional el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

El Frente Sindical Universitario convocó a una jornada de protesta para exigir al Gobierno nacional el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario . Profesores de todo el país impartián clases públicas. En UNER las clases públicas serán en la Facultad de Trabajo Social.

Desde el FSU sostienen que el Gobierno nacional lleva más de 300 días en “default” con el sector que, además, exigen recomposición salarial, el cumplimiento de los compromisos de financiamiento y respuestas para las universidades públicas.

La Vecinal Pellegrini busca convertir la Plaza Borges en un punto de encuentro para emprendedores

El gobierno convocó a los gremios docentes a negociar salarios

En Entre Ríos

En la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) se llevará adelante una jornada de clases públicas en la Facultad de Trabajo Social, en el marco de acciones de visibilización de la lucha universitaria.

Tendrá el siguiente cronograma de cátedras:

14:00 Teoría Política

15:00 Análisis Institucional y Organizacional

16:00 Teoría Sociológica

“Seguimos exigiendo al gobierno de Javier Milei que cumpla con sus obligaciones e implemente la Ley de Financiamiento Universitario”, se lee en la convocatoria.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de CONADU (@prensaconadu)

Acto

El plan de lucha previsto por la docencia universitaria continuará el jueves 17. Ese día se desarrollará un acto en Ciudad de Buenos Aires, frente al Palacio Pizzurno, sede del Ministerio de Educción de la Nación. Será en simultáneo a la reunión paritaria que se desarrollará en ese lugar.