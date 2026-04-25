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La UNER eligió a sus máximas autoridades para la gestión 2026-2030

La UNER consagró a la fórmula integrada por Juan Manuel Arbelo y María Carla Mántaras para conducir el destino de la universidad durante el período 2026-2030.

25 de abril 2026 · 19:21hs
La UNER eligió a  Juan Manuel Arbelo y María Carla Mántaras para conducir durante el período 2026-2030. 

La UNER eligió a  Juan Manuel Arbelo y María Carla Mántaras para conducir durante el período 2026-2030. 

En una jornada signada por la democracia, la participación y el consenso institucional, la Asamblea Universitaria de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) consagró a la fórmula integrada por Juan Manuel Arbelo y María Carla Mántaras para conducir el destino de la universidad durante el período 2026-2030.

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El órgano de co-gobierno de la UNER celebró su sesión especial para las elecciones de rectorado y vicerrectorado, ese sábadol. Villaguay fue la ciudad sede del acto democrático que contó con una significativa participación de autoridades, docentes, no docentes, estudiantes, graduadas y graduados asambleístas que integran el Consejo Superior de la Universidad y los consejos directivos de las 9 facultades.

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La elección en la UNER

Con el 93,76% de asambleístas presentes, el 92% de votos positivos y un amplio acompañamiento de la comunidad académica, Arbelo fue elegido como el nuevo rector de la UNER y conducirá la institución junto a Mántaras como vicerrectora en los próximos cuatro años.

La fórmula electa, que se presentó como lista única a partir del consenso, el diálogo sostenido y la construcción colectiva de toda la Universidad, fue convalidada por la amplia mayoría de votos afirmativos. Esta elección ratificó el rumbo de una gestión que apuesta a la consolidación académica y el fortalecimiento del vínculo de la UNER con el territorio regional.

La Asamblea Universitaria está compuesta por el Consejo Superior, es decir, por el rector junto a las decanas y los decanos de cada facultad, y representantes de cada claustro: 18 docentes, nueve estudiantes, cuatro graduadas o graduados y cuatro no docentes. Asimismo, por los Consejos Directivos de las nueve facultades, conformados por 10 docentes, cuatro estudiantes, cuatro graduadas o graduados y dos no docentes.

Datos del nuevo rector

Juan Manuel Arbelo —oriundo de Gualeguaychú– es contador, docente de la Facultad de Bromatología y cuenta con una extensa trayectoria en gestión en diferentes espacios de la Universidad hace más de dos décadas, en su mayoría frente a la Secretaría Económico Financiera.

Luego de conocerse los resultados del escrutinio, manifestó: “La UNER confía en estos procesos y entiende que estos momentos en la vida de la universidad son clave para avanzar y continuar construyéndola entre todos. Esto también es una muestra grande de democracia. Quiero agradecerles a todos la confianza que han puesto sobre Carla y sobre mí para los próximos cuatro años”.

Asimismo, el rector electo resaltó: “La universidad está junto a los estudiantes y esto será uno de nuestros pilares de gestión. Junto a los decanos electos lo hemos venido conversando. Tenemos por delante la implementación del Programa de Innovación Curricular y ver qué pasa con las trayectorias de los alumnos”.

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Por otra parte, se refirió al complejo contexto que atraviesan las universidades y convocó a la comunidad universitaria a participar de la Marcha Federal Universitaria que se realizará el próximo 12 de mayo: “Tenemos que defender esta universidad y al sistema universitario, para eso es importante que al igual que años anteriores podamos estar todos allí”. En el mismo sentido, indicó que estas circunstancias “no nos tienen que paralizar, ni como universidad, ni como individuos. Tenemos que tener más planes, más proyectos, no podemos quedarnos quietos ante la situación que está proponiendo el gobierno. Estamos dispuestos a hacerlo con convicción y de manera colectiva con nuestra comunidad académica”, finalizó.

Rector y vice de la UNER 2

Más declaraciones

Por su parte, la vicerrectora electa Carla Mántaras –de Paraná– es bioingeniera y docente de la Facultad de Ingeniería. Al momento de tomar la palabra, mencionó que se trata de “la onceava asamblea convocada para elección de autoridades en nuestra Universidad, la primera fue en 1986 hace 40 años”.

Además, resaltó que “estamos transitando uno de los momentos más difíciles de la Universidad Pública Argentina, en los que es necesario destacar que la Asamblea es una muestra de su esencia: la construcción colectiva de co-gobernar democráticamente la universidad”. En ese marco, instó a trabajar desde la participación.

Andrés Sabella, rector saliente que se desempeñó en el cargo de 2018 a 2026, valoró que frente a las incertidumbres que se atravesaron en los ocho años de su gestión debido a la coyuntura, fue esencial el trabajo consensuado junto a todas las facultades.

Luego de hacer un breve recorrido por los logros alcanzados, Sabella expresó que “la UNER crece y genera oportunidades, intenta aportar soluciones al territorio entrerriano”. También sostuvo que se aspira a que “la Universidad, más allá del difícil contexto social, político, económico que atraviesa nuestro país, pueda seguir creciendo y acercando educación a los jóvenes entrerrianos y entrerrianas.

Por último, deseó “el máximo de los éxitos a quienes asumieron sus cargos” en las distintas facultades y en el Rectorado de la UNER”.

Finalmente, el acto de asunción de las nuevas autoridades electas de UNER tendrá lugar en el auditorio municipal Carlos María Scelzi de la ciudad de Concepción del Uruguay el lunes 11 de mayo.

UNER autoridades gestión Juan Manuel Arbelo
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