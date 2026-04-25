Uno Entre Rios | Ovación | Mariano Werner

Mariano Werner con el segundo tiempo en La Plata

El paranaense Mariano Werner se posicionó segundo en la clasificación para la tercera del año. La pole quedó en manos de Gastón Mazzacane.

25 de abril 2026 · 18:50hs
Mariano Werner

Mariano Werner, Gastón Mazzacane y Agustín Canapino los destacados del sábado platense.

Gastón Mazzacane (Foton) ganó la clasificación del TC Pick Up, que está disputando la tercera fecha en el autódromo de La Plata. El piloto de La Plata marcó un tiempo de 1’28”576/1000 y superó por 226/1000 a su escolta y compañero de equipo, Mariano Werner (Foton). Se trata de un histórico 1-2 para la marca china que debutó este año en la categoría. Por su parte, Agustín Canapino (Chevrolet S10) cerró el top3 en este parcial.

TC Pick Up
Los protagonistas de La Plata.

Los protagonistas de La Plata.

Con solo tres clasificaciones disputadas, Foton logró el tan ansiado 1-2 con los dos pilotos que representan a la marca china en la divisional mayor de camionetas. Por si fuera poco, ambos dominaron todas las salidas a pista.

El piloto de Paraná llega de hacer podio en la última presentación en La Plata.

Mariano Werner va por victoria a La Plata

No fue el mejor paso del piloto de Ford, quien ahora tiene prevista una prueba antes de Termas.

Mariano Werner: "Hasta ahora no estoy a gusto con el auto"

A saber, Mazzacane dominó el segundo entrenamiento y dos de los tres cortes clasificatorios; mientras que Werner hizo lo propio en la segunda sesión clasificatoria. La primera práctica no se disputó ya que una densa niebla invadió al trazado platense por la mañana. Por si fuera poco Nicanor Santilli Pazos también puso a la Foton en lo más alto de la clasificación de las TC Pista Pick Up.

“Estoy muy agradecido con todos los que me acompañan. Estoy sorprendido por este resultado porque había camionetas muy competitivas. No solo es mi primera pole position, también lo es para Foton, así que es un día histórico”, dijo Mazzacane que consiguió su primera pole position en 79 presentaciones en la categoría.

Qué dijo Mariano Werner

Mariano Werner (Foton) completó el histórico 1-2 de la marca china, por lo que largará primero en la segunda serie. “Felicito a Gastón y a todo el equipo Foton, se pintó de azul y blanco. El Rayo me arrebató muy bien la posición de privilegio, así que estoy contento por el equipo”, fueron las palabras del paranaense, que quedó segundo a 226/1000 del poleman.

Este domingo se correrán las series: Gastón Mazzacane (Foton Tunland G7) y Agustín Canapino (Chevrolet S10) largarán adelante en la primera batería, que se pondrá en marcha a las 11. Mariano Werner (Foton Tunland G7) y Ignacio Faín (Ford Ranger) harán lo propio en la segunda, que comenzará a las 11.25. La carrera final está prevista desde las 13.10.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/actcargentina/status/2048127807020998745&partner=&hide_thread=false

Las TC Pista Pick Up también fueron parte de la actividad, donde Nicanor Santilli Pazos fue el más veloz de la clasificación. El piloto del Coiro Competición, que venía de dominar la última clasificación del TC Pista, alcanzó su primera pole position en su tercera participación en la categoría y la primera de la Foton Tunland G7, marca que se sumó a la categoría este año.

El representante de Pilar había sido tercero en el primer corte clasificatorio, dominado por Faustino Cifre (Ford Ranger), y se había erigido en el más veloz del segundo. En el tercero y decisivo, Santilli Pazos marcó un tiempo de 1’30”398/1000 y aventajó al santafesino del Giavedoni Sport por 489/1000.

“Estoy muy contento por esta ‘pole’ y por el laburo impresionante del equipo y del Mosquito Pianca en los motores. Exprimí la camioneta al máximo, no tenía más por mejorar… Sigue la linda racha, ahora es cuestión de redondear los domingos…”, expresó Santilli Pazos en Campeones.

Santiago Biagi (Toyota Hilux), uno de los dos ganadores de esta temporada, se ubicó tercero a 506/1000, por delante del otro vencedor del año y líder del campeonato, Tomás Pellandino (Ford Ranger) de Concepción del Uruguay, quien clasificó cuarto a 689/1000. Antonino Sganga (Ford Ranger) cerró el “top 5” a 888/1000. Juan Pablo Guiffrey de Villaguay quedó en la séptima posición.

Las series se disputarán así: Nicanor Santilli Paxos (Foton Tunland G7) y Santiago Biagi (Toyota Hilux) largarán adelante en la primera batería, que se pondrá en marcha a las 10.10. Faustino Cifre (Ford Ranger) y Tomás Pellandino (Ford Ranger) harán lo propio en la segunda, que comenzará a las 1035. En tanto que la carrea final se largará a las 12.25.

Iñaki Arrias en TC Pista Mouras

El paranaense Iñaki Arrías logró el segundo lugar en la clasificación del TC Pista Mouras en La Plata. Ignacio Vilas registró 1’27”752/1000 y con ello se quedó con la pole de la cuarta fecha a bordo del Dodge de Galarza Racing, mostrando el buen funcionamiento que había indicado en la práctica matutina.

Detrás del piloto de Goya (Corrientes) se ubicaron Arrias (a 126/1000), Ignacio Quintana (a 197/1000), Ignacio Lovich (a 430/1000), Juan José Conde (a 521/1000), Damián Pérez (a 529/1000). Este domingo a las 9.10 será la serie única y desde las 14.15 la final.

Mariano Werner La Plata Gastón Mazzacane Iñaki Arrías
Noticias relacionadas
El piloto buscará enderezar su 2026, aunque el torneo recién lleva tres fechas.

Mariano Werner: "Hoy necesito sumar puntos, ir de menos a más"

Estudiantes ganó en Chaco.

Estudiantes y Rowing ganaron en el torneo del Interior de Rugby

torneo apertura: estudiantes de la plata empato con talleres y es lider de la zona a

Torneo Apertura: Estudiantes de La Plata empató con Talleres y es líder de la Zona A

El equipo de sóftbol argentino tuvo su presentación. 

Debut con derrota para Argentina en el Mundial U23 de sóftbol

Ver comentarios

Lo último

Estudiantes y Rowing ganaron en el torneo del Interior de Rugby

Estudiantes y Rowing ganaron en el torneo del Interior de Rugby

Torneo Apertura: Estudiantes de La Plata empató con Talleres y es líder de la Zona A

Torneo Apertura: Estudiantes de La Plata empató con Talleres y es líder de la Zona A

La UNER eligió a sus máximas autoridades para la gestión 2026-2030

La UNER eligió a sus máximas autoridades para la gestión 2026-2030

Ultimo Momento
Estudiantes y Rowing ganaron en el torneo del Interior de Rugby

Estudiantes y Rowing ganaron en el torneo del Interior de Rugby

Torneo Apertura: Estudiantes de La Plata empató con Talleres y es líder de la Zona A

Torneo Apertura: Estudiantes de La Plata empató con Talleres y es líder de la Zona A

La UNER eligió a sus máximas autoridades para la gestión 2026-2030

La UNER eligió a sus máximas autoridades para la gestión 2026-2030

Donald Trump reveló nueva propuesta de Irán tras suspender misión diplomática en Pakistán

Donald Trump reveló nueva propuesta de Irán tras suspender misión diplomática en Pakistán

Mariano Werner con el segundo tiempo en La Plata

Mariano Werner con el segundo tiempo en La Plata

Policiales
Alejandra Etelvina Rodríguez, la mujer más buscada por la Justicia de Entre Ríos

Alejandra Etelvina Rodríguez, la mujer "más buscada" por la Justicia de Entre Ríos

Juicio a Airaldi: testigo reconoció el terreno de una supuesta pista clandestina

Juicio a Airaldi: testigo reconoció el terreno de una supuesta pista clandestina

Identificaron al hombre que murió tras ser atropellado mientras cambiaba una rueda sobre la Ruta 6

Identificaron al hombre que murió tras ser atropellado mientras cambiaba una rueda sobre la Ruta 6

Paraná: un hombre murió tras ser apuñalado y por el hecho dos personas fueron detenidas

Paraná: un hombre murió tras ser apuñalado y por el hecho dos personas fueron detenidas

Violencia extrema en un partido de fútbol infantil: un padre fue baleado en Parque Gazzano

Violencia extrema en un partido de fútbol infantil: un padre fue baleado en Parque Gazzano

Ovación
Estudiantes y Rowing ganaron en el torneo del Interior de Rugby

Estudiantes y Rowing ganaron en el torneo del Interior de Rugby

Mariano Werner con el segundo tiempo en La Plata

Mariano Werner con el segundo tiempo en La Plata

Debut con derrota para Argentina en el Mundial U23 de sóftbol

Debut con derrota para Argentina en el Mundial U23 de sóftbol

Torneo Apertura: Estudiantes de La Plata empató con Talleres y es líder de la Zona A

Torneo Apertura: Estudiantes de La Plata empató con Talleres y es líder de la Zona A

Todo listo para la exhibición de Franco Colapinto este domingo

Todo listo para la exhibición de Franco Colapinto este domingo

La provincia
La UNER eligió a sus máximas autoridades para la gestión 2026-2030

La UNER eligió a sus máximas autoridades para la gestión 2026-2030

Llega la tercera edición del Motoencuentro Solidario en La Toma Vieja

Llega la tercera edición del Motoencuentro Solidario en La Toma Vieja

Convenio permitirá que internos realicen tareas comunitarias en Concordia

Convenio permitirá que internos realicen tareas comunitarias en Concordia

UPCN en estado de alerta por pagos atrasados en Enfermería

UPCN en estado de alerta por pagos atrasados en Enfermería

Planta de hidrógeno en Paysandú: la causa ya tiene perito biólogo designado y se exigió información a la CARU

Planta de hidrógeno en Paysandú: la causa ya tiene perito biólogo designado y se exigió información a la CARU

Dejanos tu comentario