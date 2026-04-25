Mariano Werner con el segundo tiempo en La Plata

El paranaense Mariano Werner se posicionó segundo en la clasificación para la tercera del año. La pole quedó en manos de Gastón Mazzacane.

Gastón Mazzacane (Foton) ganó la clasificación del TC Pick Up, que está disputando la tercera fecha en el autódromo de La Plata. El piloto de La Plata marcó un tiempo de 1’28”576/1000 y superó por 226/1000 a su escolta y compañero de equipo, Mariano Werner (Foton). Se trata de un histórico 1-2 para la marca china que debutó este año en la categoría. Por su parte, Agustín Canapino (Chevrolet S10) cerró el top3 en este parcial.

Con solo tres clasificaciones disputadas, Foton logró el tan ansiado 1-2 con los dos pilotos que representan a la marca china en la divisional mayor de camionetas. Por si fuera poco, ambos dominaron todas las salidas a pista.

A saber, Mazzacane dominó el segundo entrenamiento y dos de los tres cortes clasificatorios; mientras que Werner hizo lo propio en la segunda sesión clasificatoria. La primera práctica no se disputó ya que una densa niebla invadió al trazado platense por la mañana. Por si fuera poco Nicanor Santilli Pazos también puso a la Foton en lo más alto de la clasificación de las TC Pista Pick Up.

“Estoy muy agradecido con todos los que me acompañan. Estoy sorprendido por este resultado porque había camionetas muy competitivas. No solo es mi primera pole position, también lo es para Foton, así que es un día histórico”, dijo Mazzacane que consiguió su primera pole position en 79 presentaciones en la categoría.

Qué dijo Mariano Werner

Mariano Werner (Foton) completó el histórico 1-2 de la marca china, por lo que largará primero en la segunda serie. “Felicito a Gastón y a todo el equipo Foton, se pintó de azul y blanco. El Rayo me arrebató muy bien la posición de privilegio, así que estoy contento por el equipo”, fueron las palabras del paranaense, que quedó segundo a 226/1000 del poleman.

Este domingo se correrán las series: Gastón Mazzacane (Foton Tunland G7) y Agustín Canapino (Chevrolet S10) largarán adelante en la primera batería, que se pondrá en marcha a las 11. Mariano Werner (Foton Tunland G7) y Ignacio Faín (Ford Ranger) harán lo propio en la segunda, que comenzará a las 11.25. La carrera final está prevista desde las 13.10.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/actcargentina/status/2048127807020998745&partner=&hide_thread=false La pole fue para @gastonmazzacane con Foton marcando un tiempo de 1:28.576



2 @MWernerOK (+0.226)

3 @AgustinCanapino (+0.509) pic.twitter.com/MprZflEskQ — Turismo Carretera ACTC (@actcargentina) April 25, 2026

Las TC Pista Pick Up también fueron parte de la actividad, donde Nicanor Santilli Pazos fue el más veloz de la clasificación. El piloto del Coiro Competición, que venía de dominar la última clasificación del TC Pista, alcanzó su primera pole position en su tercera participación en la categoría y la primera de la Foton Tunland G7, marca que se sumó a la categoría este año.

El representante de Pilar había sido tercero en el primer corte clasificatorio, dominado por Faustino Cifre (Ford Ranger), y se había erigido en el más veloz del segundo. En el tercero y decisivo, Santilli Pazos marcó un tiempo de 1’30”398/1000 y aventajó al santafesino del Giavedoni Sport por 489/1000.

“Estoy muy contento por esta ‘pole’ y por el laburo impresionante del equipo y del Mosquito Pianca en los motores. Exprimí la camioneta al máximo, no tenía más por mejorar… Sigue la linda racha, ahora es cuestión de redondear los domingos…”, expresó Santilli Pazos en Campeones.

Santiago Biagi (Toyota Hilux), uno de los dos ganadores de esta temporada, se ubicó tercero a 506/1000, por delante del otro vencedor del año y líder del campeonato, Tomás Pellandino (Ford Ranger) de Concepción del Uruguay, quien clasificó cuarto a 689/1000. Antonino Sganga (Ford Ranger) cerró el “top 5” a 888/1000. Juan Pablo Guiffrey de Villaguay quedó en la séptima posición.

Las series se disputarán así: Nicanor Santilli Paxos (Foton Tunland G7) y Santiago Biagi (Toyota Hilux) largarán adelante en la primera batería, que se pondrá en marcha a las 10.10. Faustino Cifre (Ford Ranger) y Tomás Pellandino (Ford Ranger) harán lo propio en la segunda, que comenzará a las 1035. En tanto que la carrea final se largará a las 12.25.

Iñaki Arrias en TC Pista Mouras

El paranaense Iñaki Arrías logró el segundo lugar en la clasificación del TC Pista Mouras en La Plata. Ignacio Vilas registró 1’27”752/1000 y con ello se quedó con la pole de la cuarta fecha a bordo del Dodge de Galarza Racing, mostrando el buen funcionamiento que había indicado en la práctica matutina.

Detrás del piloto de Goya (Corrientes) se ubicaron Arrias (a 126/1000), Ignacio Quintana (a 197/1000), Ignacio Lovich (a 430/1000), Juan José Conde (a 521/1000), Damián Pérez (a 529/1000). Este domingo a las 9.10 será la serie única y desde las 14.15 la final.