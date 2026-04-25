Convenio permitirá que internos realicen tareas comunitarias en Concordia

El Servicio Penitenciario, firmó un convenio con la Municipalidad de Concordia que permitirá a internos realizar tareas comunitarias.

El convenio firmado entre el gobierno provincial y el municipio de Concordia habilita la participación de personas privadas de libertad -siempre que confirmen buena conducta- para actividades de utilidad pública. El objetivo es reducir los niveles de reincidencia, uno de los principales desafíos en materia de política criminal.

El gobierno de Entre Ríos, a través del Servicio Penitenciario, firmó un convenio con la Municipalidad de Concordia que permitirá que internos que se encuentren en etapas avanzadas del cumplimiento de sus condenas puedan realizar tareas comunitarias fuera de las unidades penales.

Según se informó oficialmente, el acuerdo alcanza a personas privadas de libertad que cuenten con salidas transitorias y presenten buena conducta, lo que constituye un requisito indispensable dentro del régimen progresivo de la pena.

El objetivo central de la medida es promover instancias de reinserción social, brindando a los internos la posibilidad de desarrollar actividades laborales y de servicio en beneficio de la comunidad.

A partir de este convenio, el municipio podrá incorporar a estas personas en distintas tareas, como mantenimiento de espacios públicos u otras actividades de utilidad social, siempre bajo supervisión y dentro del marco legal vigente.

La iniciativa se enmarca en una política que busca fortalecer la articulación entre el sistema penitenciario y los gobiernos locales, entendiendo que el ámbito municipal es clave en los procesos de reintegración.

En ese sentido, se apunta a generar experiencias concretas que permitan a los internos adquirir hábitos laborales, responsabilidades y contacto progresivo con la vida en libertad.

Reinserción y reducción de reincidencia

El esquema de salidas transitorias forma parte del sistema legal argentino y está destinado a personas que han cumplido parte de su condena y cuentan con informes favorables por parte de equipos técnicos y judiciales.

Este tipo de herramientas no solo busca acompañar el proceso individual de cada interno, sino también reducir los niveles de reincidencia, uno de los principales desafíos en materia de política criminal.

De esta manera, el convenio firmado en Concordia se presenta como una herramienta que combina objetivos sociales y de seguridad, al promover la inclusión progresiva de personas privadas de libertad en ámbitos comunitarios.