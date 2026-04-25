Llega la tercera edición del Motoencuentro Solidario en La Toma Vieja

Una nueva edición del Motoencuentro Solidario se realizará en el predio de La Toma Vieja los días 8, 9 y 10 de mayo.

Integrantes de la agrupación Lobizones Caravaneros brindaron detalles del Motoencuentro Solidario que se realizará en el complejo La Toma Vieja de Paraná que se desarrollará 8, 9 y 10 de mayo y destacaron la gran expectativa que genera el evento, que ya convoca a motociclistas de distintos puntos del país y también del exterior.

En diálogo con Radio La Red Paraná (88.7), los organizadores señalaron que “hay mucha gente que se viene comunicando desde muchos lugares del país y de países limítrofes”, lo que alimenta las proyecciones de una convocatoria masiva.

Un evento que crece con los años

El grupo organizador celebra más de una década de encuentros entre amantes de las motos. “Hace 10 años que nos reunimos por la pasión de las dos ruedas”, explicaron. El primer evento solidario se realizó en 2018, luego tuvo una pausa por la pandemia y, tras un Moto Rock intermedio, esta edición marcará el tercer gran motoencuentro. En esta edicion estarán las bandas Cuchilla Grande; Abeja Reina; Legendarios 70; Sheila y los Excipientes del blues; Madame Hyde; Garras; Motorizador; 3000 cilindros y Raza 1982.

Actualmente, unos diez integrantes de Lobizones Caravaneros encabezan la organización, pero el evento creció al punto de requerir el trabajo conjunto con otras agrupaciones locales como Callejeros, Comando Amistad y Paladares. Entre todos llevan adelante esta propuesta solidaria.

Solidaridad como eje central

Como en cada edición, el objetivo principal es colaborar con instituciones de la ciudad. Este año, lo recaudado y donado será destinado a tres merenderos de Paraná:

Los Pitufos (barrio Humito)

Caricias del Alma (barrio Capibá)

Luz de Esperanza (barrio Mosconi)

Para ingresar al predio se solicita una entrada de 10.000 pesos por moto —no por persona— más un alimento no perecedero. Lo recaudado se utiliza para cubrir los costos del evento y el excedente se destina a donaciones.

Los organizadores recordaron que en la edición anterior lograron aportar 1,5 millones de pesos en pañales a hospitales locales, además de colaborar con una protectora de animales. En esta oportunidad, también habrá una urna para quienes deseen sumar aportes destinados a organizaciones proteccionistas.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Diario UNO de Entre Ríos (@unoentrerios)

Tres días de actividades y gran convocatoria

El Motoencuentro se desarrolla durante tres jornadas y permite acampar en el predio, que cuenta con servicios completos: baños con duchas, parrillas, electricidad y espacios acondicionados.

Se espera una concurrencia de entre 3.000 y 4.000 personas, incluyendo familias. Los menores de 14 años no abonan entrada y quienes recorran más de 600 kilómetros solo deben colaborar con un alimento.

Además, habrá propuestas para todo público: feria de emprendedores, artesanos, puestos gastronómicos y espectáculos musicales, entre ellos la participación de la banda militar.

Uno de los grandes atractivos del evento es el entorno de La Toma Vieja, con vistas privilegiadas del río y las barrancas. “Muchos visitantes quedan maravillados con el paisaje, incluso quienes vienen de Uruguay, Colombia o distintas provincias”, destacaron.

Organización y servicios

Desde la organización remarcaron que el evento se realiza incluso en caso de lluvia, aunque podrían suspenderse los shows en condiciones climáticas adversas. También informaron beneficios para quienes lleguen desde Santa Fe a través del túnel subfluvial, con franjas horarias de ingreso gratuito para motociclistas. Viernes de 10 a 14; sábado de 9 a 13 y domingo de 10 a 14.

Por último, hicieron hincapié en la seguridad y la convivencia: pidieron evitar maniobras riesgosas como “llevar las motos al corte” y destacaron el valor cultural y emocional que generan estos encuentros entre generaciones de fanáticos del motociclismo.

El Motoencuentro Solidario de La Toma Vieja se consolida así como una propuesta que combina pasión, turismo y compromiso social en la ciudad de Paraná.