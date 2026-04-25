Uno Entre Rios | Ovación | Estudiantes de La Plata

Torneo Apertura: Estudiantes de La Plata empató con Talleres y es líder de la Zona A

Estudiantes de La Plata y la T igualaron 0 a 0 en el estadio UNO. El Pincha recuperó su lugar en la cima de las posiciones de la Zona A.

25 de abril 2026 · 19:26hs
Torneo Apertura: Estudiantes de La Plata empató con Talleres y es líder de la Zona A

Estudiantes de La Plata y Talleres de Córdoba empataron este sábado 0 a 0 en el estadio Uno por la fecha 16 del Torneo Apertura 2026. Con este resultado, el conjunto platense se ubicó provisoriamente como líder de la zona A con 28 puntos, mientras que los cordobeses se mantuvieron cuartos con 25 unidades.

El conjunto local asumió el protagonismo desde el inicio y generó las situaciones más claras de la primera mitad. Con Facundo Farías y Edwuin Cetré activos por los costados, Estudiantes inquietó en reiteradas ocasiones el arco defendido por Guido Herrera, que respondió con solvencia ante los intentos de Adolfo Gaich y Mikel Amondarain.

Estudiantes ganó en Chaco.

Estudiantes y Rowing ganaron en el torneo del Interior de Rugby

Mariano Werner, Gastón Mazzacane y Agustín Canapino los destacados del sábado platense.

Mariano Werner con el segundo tiempo en La Plata

Talleres, por su parte, apostó a la velocidad de Diego Valoyes y alguna aparición aislada, aunque le costó sostener la posesión.

En el complemento el trámite se mantuvo abierto. El equipo cordobés logró adelantarse unos metros y también contó con sus oportunidades, como un remate de Mateo Cáceres y otro de José Luis Palomino que exigieron a Fernando Muslera. Sin embargo, el Pincha siguió siendo el que más insistió, especialmente tras los ingresos de Guido Carrillo, Tiago Palacios y Brian Aguirre, quienes le dieron frescura al ataque.

En el tramo final el partido se volvió más friccionado, con varias infracciones y tarjetas —entre ellas para Alexis Castro y Juan Sforza— que cortaron el ritmo. Aun así, ambos equipos tuvieron alguna chance para romper el cero, pero entre las defensas y las intervenciones de los arqueros terminaron sellando un empate que dejó la sensación de que pudo ser para cualquiera.

El pitazo final de Leandro Rey Hilfer decretó la igualdad en La Plata, en un duelo entretenido pero sin goles, donde la falta de precisión en la definición fue el denominador común.

Como sigue el camino del Pincha y la T en el Torneo Apertura

Ahora, Estudiantes pondrá su mirada en el cruce de este miércoles contra Flamengo por la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores y cerrará la Fase Regular del Apertura contra Platense en el estadio Ciudad de Vicente López con día y hora a confirmar.

Por otro lado, la T de Carlos Tevez ya está clasificado a los playoffs y se medirá a Unión en Santa Fe por el duelo postergado de la novena jornada del Torneo Apertura.

Estudiantes de La Plata Talleres Torneo Apertura
Noticias relacionadas
El equipo de sóftbol argentino tuvo su presentación. 

Debut con derrota para Argentina en el Mundial U23 de sóftbol

El Lotus E20 del año 2012 será la vedette del domingo por las calles de Buenos Aires.

Todo listo para la exhibición de Franco Colapinto este domingo

Patronato sumó un punto en su visita a Temperley

Patronato sumó un punto en su visita a Temperley

La desazón de los jugadores del Tottenham.

El Tottenham busca un psicólogo por LinkedIn para evitar el descenso

Ver comentarios

Lo último

Estudiantes y Rowing ganaron en el torneo del Interior de Rugby

Estudiantes y Rowing ganaron en el torneo del Interior de Rugby

Torneo Apertura: Estudiantes de La Plata empató con Talleres y es líder de la Zona A

Torneo Apertura: Estudiantes de La Plata empató con Talleres y es líder de la Zona A

La UNER eligió a sus máximas autoridades para la gestión 2026-2030

La UNER eligió a sus máximas autoridades para la gestión 2026-2030

Ultimo Momento
Estudiantes y Rowing ganaron en el torneo del Interior de Rugby

Estudiantes y Rowing ganaron en el torneo del Interior de Rugby

Torneo Apertura: Estudiantes de La Plata empató con Talleres y es líder de la Zona A

Torneo Apertura: Estudiantes de La Plata empató con Talleres y es líder de la Zona A

La UNER eligió a sus máximas autoridades para la gestión 2026-2030

La UNER eligió a sus máximas autoridades para la gestión 2026-2030

Donald Trump reveló nueva propuesta de Irán tras suspender misión diplomática en Pakistán

Donald Trump reveló nueva propuesta de Irán tras suspender misión diplomática en Pakistán

Mariano Werner con el segundo tiempo en La Plata

Mariano Werner con el segundo tiempo en La Plata

Policiales
Alejandra Etelvina Rodríguez, la mujer más buscada por la Justicia de Entre Ríos

Alejandra Etelvina Rodríguez, la mujer "más buscada" por la Justicia de Entre Ríos

Juicio a Airaldi: testigo reconoció el terreno de una supuesta pista clandestina

Juicio a Airaldi: testigo reconoció el terreno de una supuesta pista clandestina

Identificaron al hombre que murió tras ser atropellado mientras cambiaba una rueda sobre la Ruta 6

Identificaron al hombre que murió tras ser atropellado mientras cambiaba una rueda sobre la Ruta 6

Paraná: un hombre murió tras ser apuñalado y por el hecho dos personas fueron detenidas

Paraná: un hombre murió tras ser apuñalado y por el hecho dos personas fueron detenidas

Violencia extrema en un partido de fútbol infantil: un padre fue baleado en Parque Gazzano

Violencia extrema en un partido de fútbol infantil: un padre fue baleado en Parque Gazzano

Ovación
Estudiantes y Rowing ganaron en el torneo del Interior de Rugby

Estudiantes y Rowing ganaron en el torneo del Interior de Rugby

Mariano Werner con el segundo tiempo en La Plata

Mariano Werner con el segundo tiempo en La Plata

Debut con derrota para Argentina en el Mundial U23 de sóftbol

Debut con derrota para Argentina en el Mundial U23 de sóftbol

Torneo Apertura: Estudiantes de La Plata empató con Talleres y es líder de la Zona A

Torneo Apertura: Estudiantes de La Plata empató con Talleres y es líder de la Zona A

Todo listo para la exhibición de Franco Colapinto este domingo

Todo listo para la exhibición de Franco Colapinto este domingo

La provincia
La UNER eligió a sus máximas autoridades para la gestión 2026-2030

La UNER eligió a sus máximas autoridades para la gestión 2026-2030

Llega la tercera edición del Motoencuentro Solidario en La Toma Vieja

Llega la tercera edición del Motoencuentro Solidario en La Toma Vieja

Convenio permitirá que internos realicen tareas comunitarias en Concordia

Convenio permitirá que internos realicen tareas comunitarias en Concordia

UPCN en estado de alerta por pagos atrasados en Enfermería

UPCN en estado de alerta por pagos atrasados en Enfermería

Planta de hidrógeno en Paysandú: la causa ya tiene perito biólogo designado y se exigió información a la CARU

Planta de hidrógeno en Paysandú: la causa ya tiene perito biólogo designado y se exigió información a la CARU

Dejanos tu comentario