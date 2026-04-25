Torneo Apertura: Estudiantes de La Plata empató con Talleres y es líder de la Zona A

Estudiantes de La Plata y la T igualaron 0 a 0 en el estadio UNO. El Pincha recuperó su lugar en la cima de las posiciones de la Zona A.

Estudiantes de La Plata y Talleres de Córdoba empataron este sábado 0 a 0 en el estadio Uno por la fecha 16 del Torneo Apertura 2026. Con este resultado, el conjunto platense se ubicó provisoriamente como líder de la zona A con 28 puntos, mientras que los cordobeses se mantuvieron cuartos con 25 unidades.

El conjunto local asumió el protagonismo desde el inicio y generó las situaciones más claras de la primera mitad. Con Facundo Farías y Edwuin Cetré activos por los costados, Estudiantes inquietó en reiteradas ocasiones el arco defendido por Guido Herrera, que respondió con solvencia ante los intentos de Adolfo Gaich y Mikel Amondarain.

Talleres, por su parte, apostó a la velocidad de Diego Valoyes y alguna aparición aislada, aunque le costó sostener la posesión.

En el complemento el trámite se mantuvo abierto. El equipo cordobés logró adelantarse unos metros y también contó con sus oportunidades, como un remate de Mateo Cáceres y otro de José Luis Palomino que exigieron a Fernando Muslera. Sin embargo, el Pincha siguió siendo el que más insistió, especialmente tras los ingresos de Guido Carrillo, Tiago Palacios y Brian Aguirre, quienes le dieron frescura al ataque.

En el tramo final el partido se volvió más friccionado, con varias infracciones y tarjetas —entre ellas para Alexis Castro y Juan Sforza— que cortaron el ritmo. Aun así, ambos equipos tuvieron alguna chance para romper el cero, pero entre las defensas y las intervenciones de los arqueros terminaron sellando un empate que dejó la sensación de que pudo ser para cualquiera.

El pitazo final de Leandro Rey Hilfer decretó la igualdad en La Plata, en un duelo entretenido pero sin goles, donde la falta de precisión en la definición fue el denominador común.

Como sigue el camino del Pincha y la T en el Torneo Apertura

Ahora, Estudiantes pondrá su mirada en el cruce de este miércoles contra Flamengo por la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores y cerrará la Fase Regular del Apertura contra Platense en el estadio Ciudad de Vicente López con día y hora a confirmar.

Por otro lado, la T de Carlos Tevez ya está clasificado a los playoffs y se medirá a Unión en Santa Fe por el duelo postergado de la novena jornada del Torneo Apertura.