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Todo listo para la exhibición de Franco Colapinto este domingo

Franco Colapinto tendrá su Road Show por las calles de Buenos Aires, donde se espera una multitud. Se presentó el Lotus E20 2012.

25 de abril 2026 · 18:19hs
El Lotus E20 del año 2012 será la vedette del domingo por las calles de Buenos Aires.

El Lotus E20 del año 2012 será la vedette del domingo por las calles de Buenos Aires.

Franco Colapinto correrá en la Argentina por primera vez este domingo, aunque no será en una carrera por los puntos, sino en un Road Show por las calles de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El piloto de Alpine de la Fórmula 1 (F1) realizará una exhibición en un trazado urbano improvisado que recorre las avenidas Libertador y Sarmiento. Todo el evento, que comienza pasado el mediodía, se podrá ver en vivo a través de ESPN y Disney+ Premium.

Franco Colapinto Buenos Aires
El inconfundible sonido V8 sonará en Buenos Aires.

El inconfundible sonido V8 sonará en Buenos Aires.

El monoplaza fue presentado en pleno centro porteño, con una puesta en escena que sirvió como anticipo del show que tendrá lugar en los próximos días. La exhibición funcionó como una especie de “adelanto” para fanáticos y curiosos, que pudieron ver de cerca el vehículo que saldrá a pista.

Gran expectativas por la exhibición que realizará el piloto argentino este próximo domingo. 

El itinerario del Road Show de Franco Colapinto

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Se trata de un Lotus E20 de 2012, equipado con motor Renault V8, un modelo icónico de otra era de la Fórmula 1 pero ideal para este tipo de eventos. Además, el auto luce una estética vinculada al equipo BWT Alpine Formula One Team, con el que Colapinto está relacionado en su presente deportivo.

El show, histórico, representa el regreso de un monoplaza de la máxima categoría del automovilismo internacional al suelo porteño tras 14 años, ya que la última vez fue en una exhibición realizada por Daniel Ricciardo en 2012.

Qué dijo Franco Colapinto

“Estoy muy contento. Feliz de volver al país, a la Argentina después de tanto tiempo. Estuve en diciembre, pero es lindo reencontrarme con la gente. Es especial el traer un auto de F1 tras tantos años. Es un sueño que tenía de chiquito. Va a generar algo muy especial en el país”, comentó Colapinto en la conferencia de prensa del viernes sobre la posibilidad de manejar en Argentina.

Colapinto se convierte así en el primer argentino en conducir un F1 por las calles de Buenos Aires, una experiencia que calificó así: “Conducir en casa un auto de Fórmula 1 será uno de los momentos más especiales de mi vida. Es mi forma de devolver, aunque sea un poco, todo el apoyo y el cariño que recibí desde muy chico”, señaló.

Así será la exhibición en Buenos Aires

El evento inicia el a las 8.30 con la apertura de los sectores habilitados. El cronograma de pista incluye cuatro salidas. A las 12.45, el argentino manejará un Lotus E20 de 2012 con motor Renault V8 y branding de Alpine. A las 14.30, los fanáticos vivirán un momento especial cuando el pilarense maneje el histórico Flecha de Plata inmortalizado por Juan Manuel Fangio. La última tanda de velocidad con el Lotus será a las 15.15, mientras que a las 15.55 el piloto pilarense recorrerá el trazado a bordo de un micro descapotable para saludar a la multitud.

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El circuito irá desde Libertador y Sinclair hasta Casares-Ugarteche, y por un tramo de la Avenida Sarmiento, entre Figueroa Alcorta y Libertador, pasando por el Monumento a los Españoles. La alta demanda hizo que las entradas se agotaran en pocos minutos, tanto en la preventa exclusiva para clientes de Mercado Pago como en las instancias generales de venta a través del sitio oficial. Sin embargo, para quienes no lograron conseguir boletos, la organización habilitó espacios gratuitos con acceso general.

Además, habrá pantallas gigantes estratégicamente ubicadas en distintos puntos del circuito, tales como el Planetario y el Monumento a los Españoles. Las mismas estarán en las siguientes intersecciones: Libertador y Casares, Libertador y Cavia, Figueroa Alcorta y Sarmiento (Planetario), Figueroa Alcorta y Salguero, Sarmiento y Colombia, Bullrich y Cerviño, y Figueroa Alcorta y Dorrego.

El Road Show también contará con un show con artistas como Soledad y Luck Ra, a las 11.50 y 13.55, respectivamente, y también con la Orquesta Sinfónica de la Ciudad y la presencia de DJ’s que animarán las seis horas de espectáculo. La producción será de Dale Play, que lideró 423 shows musicales el año pasado, con artistas como Bizarrap (determinante en la campaña de Colapinto desde la Fórmula 2), Nicki Nicole y Duki.

Franco Colapinto Buenos Aires Alpine Fórmula 1
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