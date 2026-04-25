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Debut con derrota para Argentina en el Mundial U23 de sóftbol

El seleccionado nacional de sóftbol cayó ante Nueva Zelanda en Sincelejo. Con fuerte presencia entrerriana, buscará recuperarse este domingo.

25 de abril 2026 · 18:20hs
El equipo de sóftbol argentino tuvo su presentación. 

CAS

El equipo de sóftbol argentino tuvo su presentación. 

La Selección Argentina masculina Sub 23 de sóftbol tuvo un debut adverso en la Copa Mundial de la categoría, al caer este sábado frente a Nueva Zelanda en el inicio del certamen que se disputa en la ciudad de Sincelejo. El partido terminó 10 corridas 2 en contra para la Argentina. El encuentro marcó el puntapié inicial de un torneo que reúne a 12 selecciones de todo el mundo y que se extenderá hasta el 3 de mayo, organizado por la Confederación Mundial de Béisbol y Sóftbol (WBSC).

Un arranque exigente ante un rival de peso

El conjunto argentino, que cuenta con una fuerte presencia de jugadores entrerrianos, no logró comenzar con el pie derecho y sufrió una derrota en su presentación ante el combinado oceánico, uno de los candidatos a pelear por el título.

Argentina debuta este sábado ante Nueva Zelanda.

La Selección Argentina Sub 23 debuta en el Mundial de sóftbol con fuerte presencia entrerriana

El equipo de Argentina presente en suelo colombiano.

Argentina Sub 23 ya está en Colombia y se prepara para el Mundial de sóftbol

El duelo ante Nueva Zelanda fue, además, el partido inaugural del campeonato, disputado en el estadio Eduardo Porras Arrázola, uno de los escenarios principales del Mundial.

Argentina integra el Grupo A, considerado uno de los más competitivos del certamen, junto a potencias como Japón y el propio conjunto neozelandés, además de República Checa, Colombia y Sudáfrica.

Lo que viene para Argentina en el certamen de sóftbol

Tras este traspié inicial, el seleccionado nacional buscará recuperarse rápidamente en una agenda cargada de partidos en pocos días. El cronograma de la fase de grupos es el siguiente:

Domingo: vs. Japón (19:00)

Lunes: vs. República Checa (15:00)

Martes: vs. Colombia (22:00)

Miércoles 29: vs. Sudáfrica (15:00)

Cada uno de estos encuentros será clave para definir la clasificación a la siguiente instancia en un torneo corto y de alta exigencia.

Un plantel con fuerte identidad entrerriana

El equipo argentino presenta una base importante de jugadores formados en Entre Ríos, una provincia históricamente ligada al desarrollo del sóftbol nacional y considerada una de las principales canteras del país.

Entre los convocados se destacan nombres como Bogdan Becic, Luciano Biondi, Matías Clara, Genaro Correa, Nahuel Ferrara, Joel Hidrogo, Khalil Luna, Pedro Martínez, Valentín Mata, Felipe Muñoz, Francisco Nassivera, Tomás Pintos, Josué Poblette, Julián Reitober y Nahuel Sáenz, junto a Luca Talmón.

La presencia entrerriana no es casual: Argentina viene construyendo un proyecto sólido en la disciplina y llega a este Mundial con expectativas de protagonismo, respaldado por procesos formativos y resultados recientes.

Un torneo de nivel mundial

La Copa Mundial Sub 23 reúne a 12 selecciones distribuidas en dos grupos. En la Zona B compiten Australia, Canadá, Dinamarca, México, Singapur y Venezuela.

El certamen representa una vidriera clave para las futuras figuras del sóftbol internacional y posiciona a Sincelejo como sede de un evento histórico, al tratarse de la primera vez que esta ciudad colombiana alberga una competencia de este nivel.

El antecedente argentino

Esta es la segunda edición del Mundial Sub 23. La primera se disputó en 2023 en la ciudad de Paraná, donde Argentina logró un destacado tercer puesto, mientras que Australia se quedó con el título y Japón fue subcampeón.

Ese antecedente alimenta la ilusión de un nuevo podio, aunque el debut dejó en claro que el camino no será sencillo.

A dar vuelta la página

Más allá del resultado inicial, el seleccionado argentino aún tiene margen para recuperarse en la fase de grupos. Con varios partidos por delante y un plantel con talento y experiencia en competencias internacionales, el objetivo inmediato será corregir errores y volver a meterse en la pelea.

El desafío es grande, pero también lo es la ambición de un equipo que busca seguir consolidando al sóftbol argentino entre los mejores del mundo.

Sóftbol Argentina Colombia
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