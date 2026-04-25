Donald Trump reveló nueva propuesta de Irán tras suspender misión diplomática en Pakistán.

En un movimiento que añade una nueva capa de complejidad a las tensiones en la Guerra en Medio Oriente , el Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, informó sobre un repentino cambio de postura por parte del gobierno iraní.

Según el mandatario, representantes de Teherán hicieron llegar una nueva oferta de negociación inmediatamente después de que la Casa Blanca ordenara abortar una misión diplomática clave en Pakistán.

El anuncio se produjo poco antes de que el jefe de Estado abordara el Air Force One en Florida con destino a la capital estadounidense. Trump explicó que la decisión de cancelar el viaje de sus enviados especiales a Islamabad —quienes tenían como objetivo establecer un puente de diálogo con las autoridades iraníes— actuó como un catalizador para que la contraparte presentara una propuesta más sólida.

“Nos entregaron un documento que debería haber sido mejor y, curiosamente, inmediatamente después de cancelarlo, en un plazo de 10 minutos, recibimos un nuevo documento que era mucho mejor”, declaró Trump ante los medios de comunicación presentes en la pista de despegue.

Un giro en la estrategia de presión

Este episodio ocurre en un contexto de alta sensibilidad diplomática, donde la administración estadounidense ha mantenido una política de firmeza frente a las ambiciones nucleares y la influencia regional de Irán. La cancelación del viaje a Pakistán, interpretada inicialmente como un enfriamiento de las conversaciones, parece haber forzado un ajuste en la estrategia de los negociadores iraníes.

Si bien el contenido específico de ambos documentos no fue revelado, las palabras de Trump sugieren que el nuevo texto contiene concesiones o puntos de acuerdo que Washington considera más aceptables que los planteados inicialmente.

El despliegue de enviados especiales a Islamabad subrayaba la importancia de Pakistán como mediador regional, un rol que ahora queda en suspenso mientras el equipo de seguridad nacional de los Estados Unidos evalúa la viabilidad de esta nueva propuesta recibida en tiempo récord.

Por el momento, el Departamento de Estado no ha emitido comentarios adicionales sobre el reinicio de las misiones diplomáticas o el alcance técnico de la oferta de Irán.