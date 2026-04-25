Uno Entre Rios | El Mundo | Donald Trump

Donald Trump reveló nueva propuesta de Irán tras suspender misión diplomática en Pakistán

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que Irán envió un documento con condiciones “superadoras”.

25 de abril 2026 · 18:50hs
Donald Trump reveló nueva propuesta de Irán tras suspender misión diplomática en Pakistán.

Donald Trump reveló nueva propuesta de Irán tras suspender misión diplomática en Pakistán.

En un movimiento que añade una nueva capa de complejidad a las tensiones en la Guerra en Medio Oriente, el Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, informó sobre un repentino cambio de postura por parte del gobierno iraní.

LEER MÁS: Trump aseguró que no tiene prisa por terminar la guerra en Irán

Qué dijo Donald Trump

Según el mandatario, representantes de Teherán hicieron llegar una nueva oferta de negociación inmediatamente después de que la Casa Blanca ordenara abortar una misión diplomática clave en Pakistán.

Donald Trump pone en duda el respaldo a Reino Unido por Malvinas como presión a Europa.

Donald Trump pone en duda el respaldo a Reino Unido por Malvinas como presión a Europa

Donald Trump anuncia la inminente firma de un acuerdo con Irán. 

Guerra en Medio Oriente: Donald Trump anuncia la inminente firma de un acuerdo con Irán

El anuncio se produjo poco antes de que el jefe de Estado abordara el Air Force One en Florida con destino a la capital estadounidense. Trump explicó que la decisión de cancelar el viaje de sus enviados especiales a Islamabad —quienes tenían como objetivo establecer un puente de diálogo con las autoridades iraníes— actuó como un catalizador para que la contraparte presentara una propuesta más sólida.

“Nos entregaron un documento que debería haber sido mejor y, curiosamente, inmediatamente después de cancelarlo, en un plazo de 10 minutos, recibimos un nuevo documento que era mucho mejor”, declaró Trump ante los medios de comunicación presentes en la pista de despegue.

Un giro en la estrategia de presión

Este episodio ocurre en un contexto de alta sensibilidad diplomática, donde la administración estadounidense ha mantenido una política de firmeza frente a las ambiciones nucleares y la influencia regional de Irán. La cancelación del viaje a Pakistán, interpretada inicialmente como un enfriamiento de las conversaciones, parece haber forzado un ajuste en la estrategia de los negociadores iraníes.

Si bien el contenido específico de ambos documentos no fue revelado, las palabras de Trump sugieren que el nuevo texto contiene concesiones o puntos de acuerdo que Washington considera más aceptables que los planteados inicialmente.

El despliegue de enviados especiales a Islamabad subrayaba la importancia de Pakistán como mediador regional, un rol que ahora queda en suspenso mientras el equipo de seguridad nacional de los Estados Unidos evalúa la viabilidad de esta nueva propuesta recibida en tiempo récord.

Por el momento, el Departamento de Estado no ha emitido comentarios adicionales sobre el reinicio de las misiones diplomáticas o el alcance técnico de la oferta de Irán.

Donald Trump Irán Pakistán Estados Unidos
Noticias relacionadas
Gran Bretaña prohibirá el tabaco a nacidos desde 2009.

Gran Bretaña prohibirá el tabaco a nacidos desde 2009

La ONU informó que más de 38.000 mujeres y niñas palestinas han muerto desde el inicio de los ataques de Israel en 2023

Gaza: ONU denuncia que 47 mujeres y niñas son asesinadas a diario

Japón desactivó la alerta de tsunami pero advierte sobre un nuevo terremoto

Japón desactivó la alerta de tsunami pero advierte sobre un nuevo terremoto

El presidente Javier Milei arribó este domingo a Israel, en visita oficial, la tercera desde que asumió la Presidencia. Pasó por el Muro de los Lamentos. 

Javier Milei llegó a Israel y visitó el Muro de los Lamentos

Ver comentarios

Lo último

Estudiantes y Rowing ganaron en el torneo del Interior de Rugby

Estudiantes y Rowing ganaron en el torneo del Interior de Rugby

Torneo Apertura: Estudiantes de La Plata empató con Talleres y es líder de la Zona A

Torneo Apertura: Estudiantes de La Plata empató con Talleres y es líder de la Zona A

La UNER eligió a sus máximas autoridades para la gestión 2026-2030

La UNER eligió a sus máximas autoridades para la gestión 2026-2030

Ultimo Momento
Estudiantes y Rowing ganaron en el torneo del Interior de Rugby

Estudiantes y Rowing ganaron en el torneo del Interior de Rugby

Torneo Apertura: Estudiantes de La Plata empató con Talleres y es líder de la Zona A

Torneo Apertura: Estudiantes de La Plata empató con Talleres y es líder de la Zona A

La UNER eligió a sus máximas autoridades para la gestión 2026-2030

La UNER eligió a sus máximas autoridades para la gestión 2026-2030

Donald Trump reveló nueva propuesta de Irán tras suspender misión diplomática en Pakistán

Donald Trump reveló nueva propuesta de Irán tras suspender misión diplomática en Pakistán

Mariano Werner con el segundo tiempo en La Plata

Mariano Werner con el segundo tiempo en La Plata

Policiales
Alejandra Etelvina Rodríguez, la mujer más buscada por la Justicia de Entre Ríos

Alejandra Etelvina Rodríguez, la mujer "más buscada" por la Justicia de Entre Ríos

Juicio a Airaldi: testigo reconoció el terreno de una supuesta pista clandestina

Juicio a Airaldi: testigo reconoció el terreno de una supuesta pista clandestina

Identificaron al hombre que murió tras ser atropellado mientras cambiaba una rueda sobre la Ruta 6

Identificaron al hombre que murió tras ser atropellado mientras cambiaba una rueda sobre la Ruta 6

Paraná: un hombre murió tras ser apuñalado y por el hecho dos personas fueron detenidas

Paraná: un hombre murió tras ser apuñalado y por el hecho dos personas fueron detenidas

Violencia extrema en un partido de fútbol infantil: un padre fue baleado en Parque Gazzano

Violencia extrema en un partido de fútbol infantil: un padre fue baleado en Parque Gazzano

Ovación
Estudiantes y Rowing ganaron en el torneo del Interior de Rugby

Estudiantes y Rowing ganaron en el torneo del Interior de Rugby

Mariano Werner con el segundo tiempo en La Plata

Mariano Werner con el segundo tiempo en La Plata

Debut con derrota para Argentina en el Mundial U23 de sóftbol

Debut con derrota para Argentina en el Mundial U23 de sóftbol

Torneo Apertura: Estudiantes de La Plata empató con Talleres y es líder de la Zona A

Torneo Apertura: Estudiantes de La Plata empató con Talleres y es líder de la Zona A

Todo listo para la exhibición de Franco Colapinto este domingo

Todo listo para la exhibición de Franco Colapinto este domingo

La provincia
La UNER eligió a sus máximas autoridades para la gestión 2026-2030

La UNER eligió a sus máximas autoridades para la gestión 2026-2030

Llega la tercera edición del Motoencuentro Solidario en La Toma Vieja

Llega la tercera edición del Motoencuentro Solidario en La Toma Vieja

Convenio permitirá que internos realicen tareas comunitarias en Concordia

Convenio permitirá que internos realicen tareas comunitarias en Concordia

UPCN en estado de alerta por pagos atrasados en Enfermería

UPCN en estado de alerta por pagos atrasados en Enfermería

Planta de hidrógeno en Paysandú: la causa ya tiene perito biólogo designado y se exigió información a la CARU

Planta de hidrógeno en Paysandú: la causa ya tiene perito biólogo designado y se exigió información a la CARU

Dejanos tu comentario