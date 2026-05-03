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Patronato sufrió hasta el final, pero venció a Nueva Chicago en el estadio Grella

Por la 12ª fecha de la Zona B, Patronato superó al Tortito por 2-1. Rueda y Rivero marcaron los goles del Rojinegro en el PT. Ambrogio descontó en el segundo.

3 de mayo 2026 · 16:05hs
Maximiliano Rueda celebra el golazo que clavó para el 1-0 de Patronato.

Club Patronato

Maximiliano Rueda celebra el golazo que clavó para el 1-0 de Patronato.
Hernán Rivero festeja con sus compañeros el segundo gol de Patronato.

Hernán Rivero festeja con sus compañeros el segundo gol de Patronato.
Patronato juega con Chicago en el Grella.

Patronato juega con Chicago en el Grella.

En el estadio Presbítero Bartolomé Grella, Patronato derrotó este domingo a Nueva Chicago por 2-1, en el marco de la 12ª fecha de la Zona B de la Primera Nacional. En el primer tiempo, el primer gol lo marcó Maximiliano Rueda a los 34 minutos, mientras que el segundo llegó a los 41' por intermedio de Hernán Rivero.

En el complemento, la visita descontó a los 32' por intermedio de Lucas Ambrogio.

Patronato quiere festejar con su gente en el Grella.

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Los primeros minutos mostraron un accionar parejo. Patronato tuvo una clara en los pies de Franco Soldano, quien definió por arriba pero la pelota fue desviada al córner por el arquero Facundo Masuero.

Chicago respondía con ataques a espaldas de los laterales, donde el local mostró deficiencias a la hora de marcar.

Poco y nada pasaba en el encuentro hasta que a los 34', Patronato tuvo un córner a su favor. La pelota llegó al área, pero fue rechazada y el rebote lo tomó Maximiliano Rueda, quien luego de dejarla picar sacó un derechazo que se clavó en el ángulo del arco defendido por Masuero.

Rueda fue protagonista del segundo gol, porque a los 41', sacó un remate desde unos 35 metros que pegó en el travesaño, el balón le quedó a Soldano que no fue egoísta y le dio el gol a Hernán Rivero que solo tuvo que empujarla para convertir el 2-0.

En el final del primer tiempo, los jugadores de Chicago se mostraron nerviosos y hubo fuertes discusiones entre ellos.

El complemento

Ni bien comenzó el segundo tiempo, el Rojinegro tuvo el tercero en los pies de Rivero, pero su remate se fue apenas desviado.

El Torito de Mataderos salió con todo también, buscando rápidamente el descuento.

De tanto ir, ganando la lucha en el medio campo, Chicago encontró el descuento. Un mal rechazo de Rueda dejó viva la pelota en el centro de la cancha, llegó la apertura para la derecha y un centro perfecto encontró solo a Ambrogio dentro del área que, de cabeza, puso la pelota lejos de Alan Sosa. Un descuido en defensa puso al Torito en partido.

La respuesta la tuvo el ingresado Joaquín Barolín, quien sacó un remate cerrado que fue sacada de gran forma por Masuero al córner.

En el descuento, Federico Bravo debió dejar la cancha por un fuerte golpe en la nariz cuando Patronato ya había hecho todos los cambios, por lo que hasta el pitazo final tuvo que defender el triunfo con un hombre menos.

Síntesis

Patronato (2): Alan Sosa; Maximiliano Rueda, Santiago Piccioni, Franco Meritello, Gabriel Díaz; Juan Salas (85' Miró), Federico Bravo, Brandon Cortés (85' Picco), Valentín Pereyra (90' Barinaga); Franco Soldano (90' Heredia) y Hernán Rivero (68' Barolín). DT: Marcelo Candia.

Nueva Chicago (1): Facundo Masuero; Dylan Gissi, Guillermo Ferracuti (59' Arroyo), Bruno Palazzo (59' Vera), Emiliano Méndez (59' Vega), Gonzalo Paz, Thiago Ocampo, Rodrigo Ramírez, Sebastián Cocimano (59' Romero), Lucas Ambrogio y Nazareno Petrecca. DT: Luis García.

Goles: 34' Maximiliano Rueda; 41' Hernán Rivero (P); 77' Lucas Ambrogio (NC). Expulsado: 93' Gissi (NC). Árbitro: Fabrizio Llobet. Estadio: Grella.

Patronato Nueva Chicago Primera Nacional Fútbol
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