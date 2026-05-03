El Decano golpeó primero en el Monumental. En el partido correspondiente a la novena fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol (LPF), River cae por 1 a 0 Atlético Tucumán en el cierre de la fase regular. El Millonario ya se aseguró el segundo lugar en la Zona B.
En el Monumental River pierde con Atlético Tucumán
En el cierre de la fase regular, el Decano se impone por 1 a 0. River ya se aseguró el segundo lugar en la Zona B.
3 de mayo 2026 · 18:35hs
Renzo Tesuri, a los 18 minutos de la etapa inicial, abrió el marcador en Núñez.
El equipo de Eduardo Coudet viene de lograr un importante triunfo en la Copa Sudamericana y buscará un triunfo en su casa para esperar los octavos de final. El Decano, por su parte, se despide del campeonato.