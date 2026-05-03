En el Monumental River pierde con Atlético Tucumán En el cierre de la fase regular, el Decano se impone por 1 a 0. River ya se aseguró el segundo lugar en la Zona B. 3 de mayo 2026 · 18:35hs

River y Atlético Tucumán se miden en Núñez. Prensa River River cierra la fase regular en su casa.

El Decano golpeó primero en el Monumental. En el partido correspondiente a la novena fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol (LPF), River cae por 1 a 0 Atlético Tucumán en el cierre de la fase regular. El Millonario ya se aseguró el segundo lugar en la Zona B.

Renzo Tesuri, a los 18 minutos de la etapa inicial, abrió el marcador en Núñez.

River cierra la fase regular en el estadio Monumental River Plate le ganó sobre la hora a RB Bragantino en Brasil y lidera su grupo

El equipo de Eduardo Coudet viene de lograr un importante triunfo en la Copa Sudamericana y buscará un triunfo en su casa para esperar los octavos de final. El Decano, por su parte, se despide del campeonato.