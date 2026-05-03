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En el Monumental River pierde con Atlético Tucumán

En el cierre de la fase regular, el Decano se impone por 1 a 0. River ya se aseguró el segundo lugar en la Zona B.

3 de mayo 2026 · 18:35hs
River y Atlético Tucumán se miden en Núñez.

River y Atlético Tucumán se miden en Núñez.
River cierra la fase regular en su casa.

Prensa River

River cierra la fase regular en su casa.

El Decano golpeó primero en el Monumental. En el partido correspondiente a la novena fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol (LPF), River cae por 1 a 0 Atlético Tucumán en el cierre de la fase regular. El Millonario ya se aseguró el segundo lugar en la Zona B.

Renzo Tesuri, a los 18 minutos de la etapa inicial, abrió el marcador en Núñez.

River viene de lograr un gran triunfo por la Copa Sudamericana.

River cierra la fase regular en el estadio Monumental

Lucas Martínez Quarta convirtió de cabeza tras un buen centro de Lucas Silva. Fue  1 a 0 para River. 

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El equipo de Eduardo Coudet viene de lograr un importante triunfo en la Copa Sudamericana y buscará un triunfo en su casa para esperar los octavos de final. El Decano, por su parte, se despide del campeonato.

River Atlético Tucumán Torneo Apertura Fútbol
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