Alan Sosa: "Estamos en un nuevo proceso"

Alan Sosa recordó que Patronato está transitando el comienzo de una nueva era con Marcelo Candia. A su vez admitió que necesitan ganar en el Grella.

Alan Sosa recordó que Patronato está transitando el comienzo de una nueva era con Marcelo Candia. A su vez admitió que necesitan ganar en el Grella.

El arquero de Patronato Alan Sosa valoró el empate sin goles conseguido ante Temperley en el Alfredo Beranger, destacó la solidez defensiva del equipo y remarcó la importancia de seguir sumando en este proceso de construcción bajo la conducción de Marcelo Candia.

“Estos partidos antes los perdíamos. Hoy se ve un Patronato más unido en todas las líneas. Hace tres partidos que no nos convierten y eso es importante”, analizó el guardameta, subrayando el crecimiento colectivo del Rojinegro. En ese sentido, sostuvo que el objetivo inmediato pasa por “sumar todo lo que podamos en la primera rueda para armarnos mejor desde el funcionamiento en la segunda ronda”.

Sosa también hizo hincapié en el período de adaptación que atraviesa el plantel: “Estamos en un nuevo proceso, con una nueva cabeza de grupo, con nuevas ideas. Nos estamos adaptando a la dinámica que Marcelo quiere y lo estamos haciendo bien”.

Sobre el desarrollo del encuentro, el arquero reconoció que Patronato buscó quedarse con la victoria, aunque debió ajustar su postura en el complemento ante las variantes ofensivas del Gasolero. “Queríamos ganar. En el segundo tiempo pusimos más gente en defensa porque ellos pusieron gente de talla y teníamos que tomar precauciones. Sabíamos que iban a apostar al juego aéreo. Por suerte pudimos resolver esas jugadas y por eso conservamos el arco en cero”.

Si bien no tuvo demasiadas intervenciones determinantes, resaltó la exigencia que representó defender el área ante delanteros de gran porte físico. “Hubo un cabezazo del central derecho que pasó cerca. Es difícil marcar dentro del área a una persona que mide cerca de dos metros. Por suerte no entró. Los muchachos hicieron un gran esfuerzo y sentimos que es por acá”.

Respecto al mensaje del entrenador durante el entretiempo, Sosa reveló que Candia pidió sostener una presión alta para evitar que Temperley creciera en el partido. “Él insistió en presionar arriba, que no repleguemos el equipo porque insistiendo arriba ellos se iban a equivocar. No le dimos salidas claras y eso fue importante porque Temperley no pudo avanzar en el campo”.

La deuda pendiente que buscará saldar Patronato en el Grella

Finalmente, el arquero consideró justo el reparto de puntos, aunque dejó en claro que ahora el desafío será hacerlo valer en Paraná. “Fue un justo empate porque los dos equipos dieron todo. Es un punto que tenemos que validarlo en Paraná. Tenemos una cuenta pendiente con nosotros y nuestra gente en el Grella, y ojalá que el fin de semana podamos pagarla con los tres puntos”.