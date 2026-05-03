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Concordia: detienen sujeto por violencia de género y privación ilegítima de la libertad

Un joven de 27 años terminó detenido en Concordia. Se secuestró una prenda y trozos de cristal con manchas de sangre.

3 de mayo 2026 · 17:03hs
Un joven de 27 años terminó detendo en Concordia. Se secuestró una prenda y trozos de cristal con manchas de sangre.

Un joven de 27 años terminó detendo en Concordia. Se secuestró una prenda y trozos de cristal con manchas de sangre.

Personal policial llevó adelante un procedimiento en el marco de una causa por violencia de género y privación ilegítima de la libertad, que culminó con la detención de un hombre de 27 años. Se secuestró una prenda y trozos de cristal con manchas de sangre.

El allanamiento se realizó en una vivienda ubicada en inmediaciones de calles Néstor Garat y Cortada Moreno, donde los efectivos dieron cumplimiento a una orden judicial vigente.

Se busca regularizar el uso de los dispositivos, ya que se incrementa su uso en la provincia.

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El operativo arrojó resultados positivos, ya que en el lugar se hizo efectivo el mandamiento de detención que pesaba sobre el sospechoso, quien fue trasladado a sede policial y quedó a disposición de la Justicia, publica Diario Río Uruguay.

Durante el procedimiento, también se procedió a la correcta identificación de tres menores de 17 años, que se encontraban en el domicilio al momento del allanamiento.

Además, los uniformados secuestraron una prenda de niño con manchas de sangre y dos trozos de cristal que también presentaban restos de sangre, elementos que serán peritados en el marco de la investigación en curso.

La causa se encuentra en etapa investigativa y bajo la órbita de la Justicia, que deberá determinar las responsabilidades del detenido en los hechos denunciados.

Concordia detenido Violencia de género privación ilegítima de la libertad
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