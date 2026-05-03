Personal policial llevó adelante un procedimiento en el marco de una causa por violencia de género y privación ilegítima de la libertad, que culminó con la detención de un hombre de 27 años. Se secuestró una prenda y trozos de cristal con manchas de sangre.
Concordia: detienen sujeto por violencia de género y privación ilegítima de la libertad
Un joven de 27 años terminó detenido en Concordia. Se secuestró una prenda y trozos de cristal con manchas de sangre.
El allanamiento se realizó en una vivienda ubicada en inmediaciones de calles Néstor Garat y Cortada Moreno, donde los efectivos dieron cumplimiento a una orden judicial vigente.
El operativo arrojó resultados positivos, ya que en el lugar se hizo efectivo el mandamiento de detención que pesaba sobre el sospechoso, quien fue trasladado a sede policial y quedó a disposición de la Justicia, publica Diario Río Uruguay.
Durante el procedimiento, también se procedió a la correcta identificación de tres menores de 17 años, que se encontraban en el domicilio al momento del allanamiento.
Además, los uniformados secuestraron una prenda de niño con manchas de sangre y dos trozos de cristal que también presentaban restos de sangre, elementos que serán peritados en el marco de la investigación en curso.
La causa se encuentra en etapa investigativa y bajo la órbita de la Justicia, que deberá determinar las responsabilidades del detenido en los hechos denunciados.