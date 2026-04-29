Patronato recibirá este domingo a Nueva Chicago en el marco de la 12° fecha del campeonato de la Primera Nacional. Esta historia, correspondiente a la Zona B, se llevará adelante a partir de las 16 en el estadio Grella bajo el arbitraje de Fabricio Llobet.
Fabricio Llobet, el árbitro de Patronato: el historial completo
Fabricio Llobet, con un historial de 10 partidos dirigidos a Patronato, será el encargado de arbitrar el duelo ante Nueva Chicago por la Primera Nacional.
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El colegiado estará secundado por los jueces asistentes Diego Martín y Malvina Schiell. Completará el cuerpo Leandro Billanueva, quien oficiará de cuarto árbitro.
Historial de Llobet con Patronato
Llobet es uno de los árbitros que tuvo mayor contacto con el Rojinegro. En total dirigió 10 encuentros donde el elenco de barrio Villa Sarmiento fue protagonista. En este recorrido el Santo celebró cuatro victorias, tres de ellas en la capital entrerriana, sufrió la misma cantidad de derrotas, solamente una de local, y empató los dos juegos restantes.
A continuación el detalle delos juegos que disputó Patronato bajo el arbitraje de Llobet
13 de noviembre de 2018: Patronato 3 – San Martín (Tucumán) 3
23 de abril de 2023: All Boys 0 – Patronato 1
24 de junio de 2023: San Martín (San Juan) – Patronato 2
30 de septiembre de 2023: Patronato 1 – San Telmo 0
2 de febrero de 2024: Agropecuario 1 – Patronato 0
17 de marzo de 2024: Patronato 0 – Güemes (Santiago del Estero) 0
12 de mayo de 2024: Patronato 2 – Chacarita 0
20 de octubre de 2024: Patronato 0 – San Martín (San Juan) 3
20 de abril de 2025: Patronato 0 – Colegiales 1
14 de septiembre de 2025: Patronato 1 – Quilmes 0
Programa de la 12° fecha de la Primera Nacional, Zona B
Sábado
20: San Martín (Tucumán) - Atlético Rafaela
Árbitro: Bryan Ferreyra
Domingo
13: Atlanta - Tristán Suárez
Árbitro: Franco Acita
15: Colegiales - San Martín (San Juan)
Árbitro: Joaquín Gil
15: Almagro - Temperley
Árbitro: Julián Jerez
15.30: Gimnasia (Jujuy) - Deportivo Maipú
Árbitro: Federico Benítez
16: Patronato - Nueva Chicago
Árbitro: Fabrizio Llobet
16.30: Midland - Güemes
Árbitro: Javier Delbarba
Lunes
20: Quilmes - Chacarita
Árbitro: Pablo Giménez
21.30: Gimnasia y Tiro (Salta) - Agropecuario
Árbitro: Juan Nebietti