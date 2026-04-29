Fabricio Llobet, el árbitro de Patronato: el historial completo

Fabricio Llobet, con un historial de 10 partidos dirigidos a Patronato, será el encargado de arbitrar el duelo ante Nueva Chicago por la Primera Nacional.

Fabricio Llobet dirigirá a Patronato por primera vez en el 2026.

Patronato recibirá este domingo a Nueva Chicago en el marco de la 12° fecha del campeonato de la Primera Nacional. Esta historia, correspondiente a la Zona B, se llevará adelante a partir de las 16 en el estadio Grella bajo el arbitraje de Fabricio Llobet.

El colegiado estará secundado por los jueces asistentes Diego Martín y Malvina Schiell. Completará el cuerpo Leandro Billanueva, quien oficiará de cuarto árbitro.

Historial de Llobet con Patronato

Llobet es uno de los árbitros que tuvo mayor contacto con el Rojinegro. En total dirigió 10 encuentros donde el elenco de barrio Villa Sarmiento fue protagonista. En este recorrido el Santo celebró cuatro victorias, tres de ellas en la capital entrerriana, sufrió la misma cantidad de derrotas, solamente una de local, y empató los dos juegos restantes.

A continuación el detalle delos juegos que disputó Patronato bajo el arbitraje de Llobet

13 de noviembre de 2018: Patronato 3 – San Martín (Tucumán) 3

23 de abril de 2023: All Boys 0 – Patronato 1

24 de junio de 2023: San Martín (San Juan) – Patronato 2

30 de septiembre de 2023: Patronato 1 – San Telmo 0

2 de febrero de 2024: Agropecuario 1 – Patronato 0

17 de marzo de 2024: Patronato 0 – Güemes (Santiago del Estero) 0

12 de mayo de 2024: Patronato 2 – Chacarita 0

20 de octubre de 2024: Patronato 0 – San Martín (San Juan) 3

20 de abril de 2025: Patronato 0 – Colegiales 1

14 de septiembre de 2025: Patronato 1 – Quilmes 0

Programa de la 12° fecha de la Primera Nacional, Zona B

Sábado

20: San Martín (Tucumán) - Atlético Rafaela

Árbitro: Bryan Ferreyra

Domingo

13: Atlanta - Tristán Suárez

Árbitro: Franco Acita

15: Colegiales - San Martín (San Juan)

Árbitro: Joaquín Gil

15: Almagro - Temperley

Árbitro: Julián Jerez

15.30: Gimnasia (Jujuy) - Deportivo Maipú

Árbitro: Federico Benítez

16: Patronato - Nueva Chicago

Árbitro: Fabrizio Llobet

16.30: Midland - Güemes

Árbitro: Javier Delbarba

Lunes

20: Quilmes - Chacarita

Árbitro: Pablo Giménez

21.30: Gimnasia y Tiro (Salta) - Agropecuario

Árbitro: Juan Nebietti