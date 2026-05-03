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Franco Colapinto fue séptimo en Miami tras sanción a Leclerc

Franco Colapinto avanzó al séptimo puesto en Miami tras la sanción a Charles Leclerc y sumó seis puntos clave para el campeonato.

3 de mayo 2026 · 16:02hs
Franco Colapinto fue séptimo en Miami tras sanción a Leclerc.

Franco Colapinto fue séptimo en Miami tras sanción a Leclerc.

Franco Colapinto finalizó séptimo en el Gran Premio de Miami 2026 de Fórmula 1 tras una sanción de 20 segundos a Charles Leclerc, y sumó 6 puntos en el campeonato. El piloto argentino había cruzado la meta en la octava posición, pero avanzó un puesto luego de la penalización aplicada al monegasco.

El argentino Franco Colapinto tuvo una destacada actuación en el Gran Premio de Miami al cruzar la meta en la 8ª posición, igualando así su mejor resultado histórico en la categoría. Sin embargo, la posterior penalización a Leclerc le permitió avanzar un puesto en la clasificación final y mejorar su cosecha de puntos. Con este resultado, el piloto de Alpine F1 Team sumó seis unidades en el campeonato.

Franco Colapinto se lució y largará desde el octavo lugar.

Franco Colapinto se lució y largará desde el octavo lugar

Franco Colapinto, 10° en la carrera sprint del GP de Miami.

Franco Colapinto finalizó 10° en la carrera sprint en el Gran Premio de Miami

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Franco Colapinto capitalizó la sanción a Leclerc y terminó séptimo

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Colapinto había largado desde el octavo lugar en la carrera disputada este domingo, que sufrió una modificación en su horario debido a condiciones climáticas adversas. La competencia marcó además el regreso de la actividad tras un receso de un mes, provocado por la suspensión de los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudita.

El ganador de la jornada fue el joven italiano Kimi Antonelli, de 19 años, quien se impuso en el circuito estadounidense al volante de Mercedes-AMG Petronas Formula One Team.

Franco Colapinto Fórmula 1 Alpine
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