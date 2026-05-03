El paranaense Franco Marizza fue titular en el triunfo de Los Pumitas en el Rugby Championship M20

El jugador de Rowing estuvo desde el inicio en la victoria de Los Pumitas por 25-17 sobre Nueva Zelanda. Basilio Cañas ingresó en el complemento.

Con los paranaenses Franco Marizza como titular y Basilio Cañas ingresando en el complemento, Los Pumitas disputaron un gran partido y vencieron a Nueva Zelanda por 25-17 por la segunda jornada del Rugby Championship M20. De esta manera, el conjunto albiceleste derrotó por primera vez en la historia a los Baby Blacks.

Desde el arranque del encuentro, el seleccionado argentino salió a ser el protagonista del juego. Tal es así, que a los seis minutos, los dirigidos por Nicolás Fernández Miranda apoyaron el primer try a través de Juan Preumayr, pero el mismo fue anulado por el TMO por una infracción previa.

Pero Los Pumitas continuaron con la presión y el intento de juego, tal es así que Nueva Zelanda prácticamente no podía llegar a las 22 rivales. Finalmente, a los 15 minutos, se rompió el cero en el marcador: Preumayr y Federico Serpa, la pareja de medios, se juntó sobre la punta con una gran combinación, para que el apertura llegue al ingoal y anote la conquista inicial del duelo.

Luego, a los 24', Serpa sumó a través de un penal y el encuentro estaba 8-0 a favor de los argentinos. A partir de la media hora de juego, los Baby Blacks reaccionaron: primero quedaron a tiro del try, pero en la jugada posterior encontraron los espacios y Haki Wiseman descontó en el marcador.

En el cierre de la primera etapa, con dos jugadores menos, los Baby Blacks, tras una infracción a su favor, decidieron ir al line y le dieron rédito: JD Van Der Westhuizen apareció por la punta y dejó el marcador por 15-12 a favor de Argentina para irse al descanso.

Los Pumitas aguantaron y festejaron

Ya en el complemento, el conjunto neozelandés, a pesar de continuar con 13, continuó siendo superior y manejando la pelota. Ya con su XV completo nuevamente, los Baby Blacks continuaron con la iniciativa, pero Argentina sorprendió en un momento clave.

A los 55', Luciano Avaca interceptó una pelota tremenda, se fue en soledad al ingoal con una gran corrida e incrementó la ventaja a favor del seleccionado argentino. Inmediatamente, Nueva volvió a tomar la iniciativa, aunque la buena defensiva de Los Pumitas lograba contener los ataques.

Pero, en el cierre del encuentro, los Baby Blacks sorprendieron con dos tries consecutivos, aunque el último fue anulado a instancias del TMO y le dio respiro al conjunto albiceleste. Finalmente, en un cierre caliente, Los Pumitas se quedaron con la victoria por 25-17 y lograron su primera victoria en el torneo, además de su primer triunfo ante el combinado juvenil neozelandés en la historia.