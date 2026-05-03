Paraná: secuestro de drogas y detenidos en operativos policiales

Tres procedimientos de prevención con resultados positivos en barrio Macarone, en calle Pringles y en avenida Larramendi, en Paraná.

Tres procedimientos de prevención con resultados positivos en barrio Macarone, en calle Pringles y en avenida Larramendi, en Paraná.

Tres procedimientos de prevención con resultados positivos en barrio Macarone, en calle Pringles y en avenida Larramendi, en Paraná.

Operativos policiales realizados a primeras horas de este domingo en la ciudad de Paraná dieron resultados positivos con secuestros de drogas y detenidos. Los tres procedimientos se enmarcaron en tareas de prevención y seguridad que se desarrollan en la ciudad y ocurrieron en barrio Macarone, en calle Pringles y en avenida Larramendi.

El primer hecho ocurrió en calle Bolívar, donde vecinos advirtieron a la policía sobre una gresca entre varias personas. Al arribar al lugar los efectivos observaron a un hombre arrojando piedras contra un grupo de personas, por lo que fue interceptado y demorado.

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Durante el procedimiento, se constató que presentaba una lesión en el cuero cabelludo, por lo que fue trasladado al hospital San Martín para su atención. Más tarde se supo que el sujeto contaba con prisión domiciliaria que estaba incumpliendo. Por tal motivo el fiscal en turno dispuso, una vez finalizada la atención médica, su detención y traslado a la Alcaidía de Tribunales

policiales

En otro procedimiento, personal policial intervino en calle Pringles tras un llamado que alertaba sobre el ingreso de una mujer a una vivienda con intenciones de robo. Al llegar al lugar, los efectivos lograron interceptar a la sospechosa frente al domicilio, constatando que tenía en su poder elementos sustraídos de la vivienda.

El fiscal interviniente ordenó su detención y posterior traslado a la Alcaidía.

En otro operativo realizado en calle Larramendi, la Policía demoró a un joven de 16 años quien transportaba una bolsa con 21 envoltorios de sustancia vegetal que luego, tras las pruebas químicas, arrojó como resultado marihuana, con un peso total de 21,4 gramos.

Se dio intervención al fiscal de menores, quien dispuso el secuestro de la sustancia y del teléfono celular, además del traslado del joven a la División Minoridad.