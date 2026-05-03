En la primera fecha del certamen en Misiones, Don Bosco le ganó 3 a 2 a Atlético Tucumán. Neuquén empató y perdieron Mariano Moreno y José Hernández.

El Centro de Ex Alumnos Don Bosco debutó con un triunfo en el Nacional de Clubes C20 Norte, que se está disputando en la ciudad de Montecarlo, provincia de Misiones, con la organización de la Confederación Argentina de Fútbol de Salón (CAFS).

En la primera fecha del Grupo F, el Salesiano se impuso por 3 a 2 sobre su par de Atlético Tucumán. Este lunes, desde las 13.30, se enfrentará con Los Pinos, en el estadio del Club Atlético Huracán.

El tercer y último partido del equipo paranaense en la Primera Fase será el martes, desde las 15, en el Polideportivo Municipal, donde se medirá con Godoy Cruz de Mendoza.

Empate y derrotas en el estreno en el Nacional de Clubes

Otros tres representantes de la Asociación Paranaense de Fútbol de Salón (APFS) tuvieron su estreno este domingo. Por el Grupo E, Neuquén igualó 2 a 2 con Jockey Club de Mendoza A. El Pingüino jugará este lunes, desde las 13.30, con LAN; y completará la fase inicial el martes, a las 21, con La Placita.

Por otra parte, Mariano Moreno perdió 3 a 2 contra Jockey Club de Mendoza B por el Grupo A. La Pluma jugará este lunes, a las 21, con Rivadavia Seguros; y el martes, a las 16.30, con Nueva Era.

Además, por el Grupo C, José Hernández cayó por 3 a 1 ante Cariocas. Este lunes el JH se medirá desde las 19.30 con Los Lapachos; y el martes, a las 18, jugará con Villa Hipódromo.