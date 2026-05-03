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Patronato quiere festejar con su gente en el Grella

El conjunto paranaense recibe a Nueva Chigaco desde las 16 en el Presbítero Bartolomé Grella. Podría regresar Facundo Heredia al 11 titular.

3 de mayo 2026 · 08:41hs
Patronato quiere festejar con su gente en el Grella.

Patronato quiere festejar con su gente en el Grella.

Patronato se prepara para un nuevo compromiso en la Primera Nacional con la necesidad de volver a sumar de a tres y válido por la fecha 12. Hoy, desde las 16, el conjunto rojinegro recibirá a Nueva Chicago en el estadio Presbítero Bartolomé Grella, en un duelo que marcará el regreso del Torito a Paraná después de varios años.

La señal a cargo de la transmisión oficial será la de LPF Play. Además, desde la casa de Patrón, transmitirá Radio La Red Paraná 88.7.

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El encuentro será dirigido por Fabrizio Llobet, quien estará acompañado por Diego Martín como asistente 1, Malvina Schell como asistente 2 y Leandro Billanueva como cuarto árbitro. Llobet ya arbitró en nueve ocasiones a Patronato, con un saldo de cuatro victorias, un empate y cuatro derrotas.

El equipo que conduce Marcelo Candia buscará extender su racha sin derrotas, aunque con la urgencia de transformar esa seguidilla en una victoria que le permita escalar posiciones en la tabla. En ese contexto, una de las principales novedades podría ser el regreso de Facundo Heredia, quien dejó atrás una lesión y está nuevamente a disposición del cuerpo técnico.

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Patronato quiere festejar con su gente en el Grella.

Patronato quiere festejar con su gente en el Grella.

El futbolista, que venía desempeñándose como lateral tras reconvertirse desde el mediocampo, estuvo ausente en los últimos cuatro encuentros. Durante ese período, el puesto fue ocupado por diferentes variantes, con rendimientos aceptables pese a tratarse de jugadores fuera de su posición natural. Su posible retorno abre el interrogante en la defensa.

En la faz ofensiva también aparecen dudas. Candia deberá definir si mantiene el esquema 4-4-1-1 utilizado en el último partido o si apuesta a un sistema con doble delantero. En caso de sostener la idea, Cortés continuaría como enlace detrás de Franco Soldano. De lo contrario, podrían meterse en el once Rivero o Barolín para acompañar en ataque.

El plantel ultimó detalles ayer en el Grella antes de quedar concentrado, a la espera de un rival que llega con un presente irregular.

Un cruce con historia

El partido también tendrá un condimento especial: será el regreso de Nueva Chicago al Grella tras 13 años. La última vez que se enfrentaron en ese escenario fue en noviembre de 2012, con triunfo del conjunto visitante por 2 a 0.

Meses más tarde volvieron a cruzarse en Paraná, pero por Copa Argentina, con victoria de Patronato por el mismo resultado. Ese sigue siendo, hasta hoy, el único triunfo del Rojinegro en el historial ante el equipo de Mataderos.

En total, se enfrentaron en cinco oportunidades, con dos victorias para Chicago, una para Patronato y dos empates. El último antecedente es de 2023, cuando igualaron tanto en Paraná como en Buenos Aires.

Bajas

En cuanto al parte médico, Patronato sigue con varios futbolistas en recuperación: Renzo Reynaga (desgarro en el cuádriceps izquierdo), Fernando Moreyra (lesión en el isquiotibial izquierdo), Luciano Pacco (en recuperación de desgarro) y Nahuel Genez (molestia en la rodilla izquierda).

Probable formación de Patronato

Alan Sosa; Facundo Heredia o Maximiliano Rueda, Santiago Piccioni, Franco Meritello, Gabriel Díaz, Federico Bravo, V. Pereyra, J. Barinaga, B. Cortés o H. Rivero, J. Salas y F. Soldano o J. Barolín. DT: Marcelo Candia.

Probable formación de Nueva Chicago

Facundo Masuero; Diego Arroyo, Gonzalo Paz, Dylan Gissi, Bruno Palazzo, Emiliano Méndez, Rodrigo Ramírez, Lucas Ambrogio, Gabriel Vega, Alan Ruiz y Sebastian Cocimano. DT: Luis Garcia.

Hora y TV: 16 (LPF Play).

Árbitro: Fabrizio Llobet.

Estadio: Bartolomé Grella.

Patronato Nueva Chicago Estadio Presbítero Bartolomé Grella Primera Nacional
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