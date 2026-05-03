Racing y Huracán se clasificaron a los octavos de final

Racing y Huracán igualaron 0 a 0 y aprovecharon el empate de Tigre y la derrota de Sarmiento de Junín para acceder a los playoffs.

Racing y Huracán clasificaron a los octavos de final del Torneo Apertura 2026. Si bien igualaron sin goles en el Cilindro de Avellaneda por la postergada -y decisiva- novena fecha, como Sarmiento ni Tigre ganaron sus respectivos encuentros obtuvieron el pasaje a los playoffs, donde la Academia visitará a Estudiantes y el Globo hará lo propio con Boca.

Quien no aprovechó el empate en el Cilindro fue Tigre, que igualó 1 a 1 frente a Rosario Central en el Gigante de Arroyito y se quedó sin chances de avanzar a los playoffs. El equipo de Diego Dabove estaba obligado a ganar, pero el empate no le alcanzó y terminó décimo en la Zona B con 20 puntos, mientras que el conjunto rosarino quedó cuarto con 28 unidades.

El local se había puesto en ventaja con gol de Alexis Soto, pero David Romero marcó la igualdad para el Matador. Además, los de Victoria habían anotado el 2-1 que les daba la clasificación -ya que Racing empató ante Huracán- pero fue anulado por posición adelantada.

Otro que tenía chances de clasificar y se quedó con las manos vacías fue Sarmiento de Junín, que como visitante fue goleado por 4 a 0 por Belgrano. Francisco González Metilli, Lucas Suárez en contra, Ramiro Hernandes y Ramiro Tulián marcaron los goles del Pirata, que en los playoffs se medirá contra su clásico.

Además, Gimnasia La Plata logró un importante triunfo ante Argentinos Juniors por 2 a 0. Marcelo Torres, a los 12 minutos del primer tiempo, y Nacho Fernández, a los 14 del complemento, marcaron los goles. El Lobo quedó en la sexta posición de la tabla de la Zona B y enfrentaría a Vélez Sarfield (3° A) y el Bicho terminó tercero con 29 unidades y jugarían en la primera ronda eliminatoria del certamen ante Lanús (6° A).

Aldosivi no pudo ganar en el Torneo Apertura

Aldosivi e Independiente Rivadavia igualaron 1-1 en el estadio José María Minella. El Tiburón llegó al encuentro sin chances de clasificarse a los playoffs del campeonato, mientras que la Lepra mendocina ya había asegurado el primer puesto de la Zona B y su pase a la siguiente etapa.

El conjunto marplatense abrió el marcador a los tres minutos mediante el gol de Santiago Moya y dos minutos después, Leonel Bucca igualó el encuentro para los mendocinos.

Ahora, Independiente Rivadavia deberá esperar a que termine la fecha para saber quién será su rival en los octavos de final de torneo. Aldosivi, por su parte, terminó su semestre en el puesto 14 de la Zona B y 29 de la tabla anual, a tres puntos de Estudiantes (RC).