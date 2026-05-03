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Autovía 14: colisión entre dos autos dejó varios heridos

Un Ford Focus chocó de atrás a un VW Suran en la Autovia 14. Uno de los aumovilistas convulsionó y fue asistido por otros automovilistas

3 de mayo 2026 · 16:51hs
Autovía 14: colisión entre dos autos dejó varios heridos

Autovía 14: colisión entre dos autos dejó varios heridos

Autovía 14: colisión entre dos autos dejó varios heridos

Autovía 14: colisión entre dos autos dejó varios heridos

Un siniestro vial ocurrió el sábado en el kilómetro 14 de la Autovía Nacional N° 14, sentido Buenos Aires hacia Entre Ríos, con dos vehículos involucrados. Al lugar acudieron Bomberos Voluntarios de Ceibas quienes constataron la presencia de personas lesionadas. Uno de los ocupantes estaba siendo asistido por automovilistas, ya que presentaba un cuadro convulsivo. Al llegar la ambulancia la persona fue trasladada al hospital Eva Duarte de Ceibas, desde donde se lo derivó al hospital Centenario de Gualeguaychú.

Autovía 14 choque Ceibas

Un fuerte accidente se registró este viernes en la Autovía 14. 

Accidente en la Autovía 14: un vehículo impactó con un caballo y provocó un choque en cadena

Una conductora perdió el control de su auto y se subió al guardarrail en la Autovía 14. 

Autovía 14: una conductora perdió el control de su auto y se subió al guardarrail

Personal policial y de Gendarmería Nacional realizaron la reducción de la calzada en el tránsito mientras se llevaban adelante tareas de seguridad, limpieza de calzada y remoción de los vehículos siniestrados, un VW Suran y un Ford Focus.

Según los datos el primer vehículo VW Surán circulaba desde Buenos Aires con destino a Pueblo Belgrano, conducido por un joven de 34 años, acompañado por una mujer de 46 años, domiciliados en la ciudad de Pacheco, provincia de Buenos Aires. Ambos resultaron con lesiones. El rodado fue impactado en su parte trasera por el segundo vehículo, quedando detenido a unos 800 metros del lugar del impacto. Ambos ocupantes fueron trasladados por ambulancia del Hospital Centenario de Gualeguaychú hacia dicho nosocomio.

Autovía 14 choque Ceibas 1

El segundo vehículo, un Ford Focus, que circulaba desde Buenos Aires con destino a Concepción del Uruguay, conducido por un joven de 24 años, acompañado por otros cuatro hombres, todos domiciliados en la ciudad de Concepción del Uruguay. Tras impactar la parte trasera del VW Suran, el vehículo despistó y terminó en la zona de préstamo.

LEER MÁS: Accidente en la Autovía 14: un vehículo impactó con un caballo y provocó un choque en cadena

Trabajaron en el lugar, Bomberos Voluntarios y Policía de Criminalística Islas, Gendarmería Vial Ceibas, Auxilio del corredor vial, ambulancias de los hospitales Eva Duarte Ceibas y Centenario de Gualeguaychú.

Autovía 14 autos Heridos Ceibas
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