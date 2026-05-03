Hantavirus: brote en un buque entre Argentina y Cabo Verde dejó tres muertos

Un posible brote de hantavirus se generó en un crucero MV Hondius entre Argentina y Cabo Verde, que transportaba cerca de 170 pasajeros y 70 tripulantes

Un posible brote de hantavirus se generó en un crucero MV Hondius entre Argentina y Cabo Verde, que transportaba cerca de 170 pasajeros y 70 tripulantes

Un posible brote de hantavirus se generó en un crucero MV Hondius entre Argentina y Cabo Verde, que transportaba cerca de 170 pasajeros y 70 tripulantes

Tres personas murieron durante una travesía en el Atlántico y las autoridades sanitarias investigan un posible brote de hantavirus a bordo de un crucero que había partido desde Ushuaia con destino a Cabo Verde . Se trata del buque MV Hondius , una embarcación de expedición polar que transportaba cerca de 170 pasajeros y 70 tripulantes .

Según confirmó la Organización Mundial de la Salud (OMS) , al menos uno de los casos fue diagnosticado como hantavirus y otros cinco casos permanecen bajo análisis. “La OMS fue informada de un evento de salud pública relacionado con un barco de crucero en el Atlántico y está brindando apoyo. Hasta el momento, se confirmó por laboratorio un caso de infección por hantavirus y hay otros cinco sospechosos. De las seis personas afectadas, tres fallecieron y una permanece en cuidados intensivos en Sudáfrica”, se indicó desde el organismo.

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El pasado 20 de marzo el buque partió desde la terminal portuaria de Ushuaia con destino a Cabo Verde con fecha de arribo el lunes 4 de mayo. Según informó el vocero del Ministerio de Salud sudafricano, Foster Mohale, un pasajero de 70 años fue el primero en desarrollar síntomas. Murió en el barco y su cuerpo fue trasladado a Santa Elena, territorio británico en el Atlántico Sur.

En tanto su esposa, de 69 años, también enfermó durante el viaje, fue evacuada a Sudáfrica y murió en un hospital de Johannesburgo. Fuentes vinculadas al caso indicaron que ambos serían oriundos de los Países Bajos. La tercera víctima fatal, en tanto, seguiría a bordo del barco.

De acuerdo con la información difundida, las primeras víctimas comenzaron a presentar síntomas durante el viaje y posteriormente se registraron nuevos cuadros compatibles con la enfermedad. Además de los fallecidos, otras personas permanecen bajo observación médica mientras continúan los estudios epidemiológicos.

buque Antártida Cabo Verde hantavirus OMS

Un ciudadano británico de 69 años, también fue evacuado a Johannesburgo y se encuentra internado en terapia intensiva. Los otros dos casos activos continúan en el crucero.

Al respecto, el Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino Unido declaró: “Estamos siguiendo de cerca los informes sobre un posible brote de hantavirus en el crucero Hondius y estamos preparados para brindar apoyo a los ciudadanos británicos si fuera necesario. Nos mantenemos en contacto con la compañía de cruceros y las autoridades locales”.

Las autoridades sanitarias evalúan aplicar medidas de aislamiento para algunos pasajeros y reforzar los controles a bordo para evitar nuevos contagios mientras el crucero continúa bajo seguimiento internacional.

Embed WHO is aware of and supporting a public health event involving a cruise vessel sailing in the Atlantic Ocean. To date, one case of hantavirus infection has been laboratory confirmed, and there are five additional suspected cases. Of the six affected individuals, three have died… pic.twitter.com/SqMAAZzoID — World Health Organization (WHO) (@WHO) May 3, 2026

Evacuación

Según fuentes cercanas a la situación, se evalúa el traslado de los dos pacientes restantes a un hospital en Cabo Verde, donde serían aislados. De concretarse, el barco podría retomar su ruta hacia el archipiélago español de Canarias, a dos o tres días de navegación.

Por su parte, la OMS señaló que está “facilitando la coordinación” entre los países involucrados y los operadores del barco para organizar las evacuaciones médicas, y destacó “la rapidez de las medidas adoptadas y la cooperación entre las partes”.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, difundió el comunicado del organismo y reforzó que se “está trabajando estrechamente con los Estados Miembros y los operadores del barco en respuesta a casos sospechosos de hantavirus detectados a bordo de un crucero”.

El hantavirus es una enfermedad transmitida principalmente por roedores infectados y puede provocar cuadros graves que afectan los pulmones y otros órganos. Aunque el contagio entre personas es poco frecuente, especialistas advierten sobre la peligrosidad de la infección debido a su alta tasa de mortalidad.

El caso generó preocupación internacional debido a las características del viaje y a la posibilidad de que existan más casos sospechosos dentro de la embarcación, mientras la OMS y distintos organismos sanitarios continúan monitoreando la situación.