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Hantavirus: brote en un buque entre Argentina y Cabo Verde dejó tres muertos

Un posible brote de hantavirus se generó en un crucero MV Hondius entre Argentina y Cabo Verde, que transportaba cerca de 170 pasajeros y 70 tripulantes

3 de mayo 2026 · 19:09hs
Un posible brote de hantavirus se generó en un crucero MV Hondius entre Argentina y Cabo Verde

Un posible brote de hantavirus se generó en un crucero MV Hondius entre Argentina y Cabo Verde, que transportaba cerca de 170 pasajeros y 70 tripulantes
Un posible brote de hantavirus se generó en un crucero MV Hondius entre Argentina y Cabo Verde

Un posible brote de hantavirus se generó en un crucero MV Hondius entre Argentina y Cabo Verde, que transportaba cerca de 170 pasajeros y 70 tripulantes

Tres personas murieron durante una travesía en el Atlántico y las autoridades sanitarias investigan un posible brote de hantavirus a bordo de un crucero que había partido desde Ushuaia con destino a Cabo Verde. Se trata del buque MV Hondius, una embarcación de expedición polar que transportaba cerca de 170 pasajeros y 70 tripulantes.

Según confirmó la Organización Mundial de la Salud (OMS), al menos uno de los casos fue diagnosticado como hantavirus y otros cinco casos permanecen bajo análisis. “La OMS fue informada de un evento de salud pública relacionado con un barco de crucero en el Atlántico y está brindando apoyo. Hasta el momento, se confirmó por laboratorio un caso de infección por hantavirus y hay otros cinco sospechosos. De las seis personas afectadas, tres fallecieron y una permanece en cuidados intensivos en Sudáfrica”, se indicó desde el organismo.

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buque Antártida Cabo Verde hantavirus

El pasado 20 de marzo el buque partió desde la terminal portuaria de Ushuaia con destino a Cabo Verde con fecha de arribo el lunes 4 de mayo. Según informó el vocero del Ministerio de Salud sudafricano, Foster Mohale, un pasajero de 70 años fue el primero en desarrollar síntomas. Murió en el barco y su cuerpo fue trasladado a Santa Elena, territorio británico en el Atlántico Sur.

En tanto su esposa, de 69 años, también enfermó durante el viaje, fue evacuada a Sudáfrica y murió en un hospital de Johannesburgo. Fuentes vinculadas al caso indicaron que ambos serían oriundos de los Países Bajos. La tercera víctima fatal, en tanto, seguiría a bordo del barco.

De acuerdo con la información difundida, las primeras víctimas comenzaron a presentar síntomas durante el viaje y posteriormente se registraron nuevos cuadros compatibles con la enfermedad. Además de los fallecidos, otras personas permanecen bajo observación médica mientras continúan los estudios epidemiológicos.

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Un ciudadano británico de 69 años, también fue evacuado a Johannesburgo y se encuentra internado en terapia intensiva. Los otros dos casos activos continúan en el crucero.

Al respecto, el Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino Unido declaró: “Estamos siguiendo de cerca los informes sobre un posible brote de hantavirus en el crucero Hondius y estamos preparados para brindar apoyo a los ciudadanos británicos si fuera necesario. Nos mantenemos en contacto con la compañía de cruceros y las autoridades locales”.

Las autoridades sanitarias evalúan aplicar medidas de aislamiento para algunos pasajeros y reforzar los controles a bordo para evitar nuevos contagios mientras el crucero continúa bajo seguimiento internacional.

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Evacuación

Según fuentes cercanas a la situación, se evalúa el traslado de los dos pacientes restantes a un hospital en Cabo Verde, donde serían aislados. De concretarse, el barco podría retomar su ruta hacia el archipiélago español de Canarias, a dos o tres días de navegación.

Por su parte, la OMS señaló que está “facilitando la coordinación” entre los países involucrados y los operadores del barco para organizar las evacuaciones médicas, y destacó “la rapidez de las medidas adoptadas y la cooperación entre las partes”.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, difundió el comunicado del organismo y reforzó que se “está trabajando estrechamente con los Estados Miembros y los operadores del barco en respuesta a casos sospechosos de hantavirus detectados a bordo de un crucero”.

El hantavirus es una enfermedad transmitida principalmente por roedores infectados y puede provocar cuadros graves que afectan los pulmones y otros órganos. Aunque el contagio entre personas es poco frecuente, especialistas advierten sobre la peligrosidad de la infección debido a su alta tasa de mortalidad.

El caso generó preocupación internacional debido a las características del viaje y a la posibilidad de que existan más casos sospechosos dentro de la embarcación, mientras la OMS y distintos organismos sanitarios continúan monitoreando la situación.

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