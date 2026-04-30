Nueva Chicago visitará este domingo a Patronato en el estadio Grella en el marco de la 12° fecha del campeonato de la Primera Nacional. Este encuentro, correspondiente a la Zona B. El Verdinegro es el equipo más eficiente en condición de visitante, un dato que enciende las alertas de cara al duelo en Paraná.
El dato que preocupa a Patronato: Nueva Chicago es un visitante letal
Nueva Chicago ganó tres de los cinco juegos que disputó en condición de visitante. El domingo enfrentará a Patronato en el Grella.
La gran campaña de Nueva Chicago jugando en condición de visitante
El Torito disputó cinco encuentros fuera del barrio porteño de Mataderos y construyó una campaña sólida: ganó tres partidos, empató uno y perdió apenas uno. Sus victorias fueron ante Güemes de Santiago del Estero (1-0), Agropecuario de Carlos Casares (2-0) y Atlanta (2-1), mientras que igualó sin goles frente a Quilmes y solo cayó ante San Martín de Tucumán por 2-0.
Con estos números, el conjunto verdinegro suma 10 de 15 puntos posibles lejos de su estadio, transformándose en uno de los visitantes más peligrosos del grupo.
Nota relacionada: Patronato asegura a Valentín Pereyra hasta fines de 2027
En la tabla, el conjunto dirigido técnicamente por Luis García ocupa el tercer puesto con 17 unidades, solo por detrás de Gimnasia de Jujuy, líder con 22, y Tristán Suárez, escolta con 20.
Además, el equipo atraviesa un presente de regularidad: acumula seis partidos sin conocer la derrota, aunque en sus últimas tres presentaciones no logró ganar, una racha que refleja solidez pero también cierta dificultad para cerrar los encuentros.
Patronato, con la necesidad de fortalecer la localía
Patronato no logró consolidar su localía en la presente temporada de la Primera Nacional. En cuatro presentaciones como local, el Rojinegro apenas consiguió una victoria cuando superó 2 a 0 a Colegiales. En su última presentación empató 0 a 0 ante Deportivo Maipú. Además sufrió dos derrotas (2 a 1 ante Gimnasia y Tiro de Salta y 2 a 0 ante Colón de Santa Fe).
Estos números marcan una producción por debajo de lo esperado para un equipo que necesita sumar con regularidad en casa para escapar de los últimos puestos de la Zona B y acercarse a la zona de acceso al reducido que otorgará el segundo ascenso a la Liga Profesional.
Para el conjunto entrerriano, el desafío será transformar su estadio en una fortaleza, algo indispensable para crecer en la tabla y ganar tranquilidad. Mejorar la eficacia como local no solo aparece como una necesidad estadística, sino también como una obligación futbolística para un Patronato que busca consolidar su recuperación.
Ante un rival de jerarquía y buenos antecedentes fuera de casa, el Santo tendrá la posibilidad de dar un golpe importante y comenzar a cambiar una tendencia que, hasta aquí, sigue siendo una de sus principales deudas.
Programa de la 12° fecha de la Primera Nacional, Zona B
Sábado
20: San Martín (Tucumán) - Atlético Rafaela
Árbitro: Bryan Ferreyra
Domingo
13: Atlanta - Tristán Suárez
Árbitro: Franco Acita
15: Colegiales - San Martín (San Juan)
Árbitro: Joaquín Gil
15: Almagro - Temperley
Árbitro: Julián Jerez
15.30: Gimnasia (Jujuy) - Deportivo Maipú
Árbitro: Federico Benítez
16: Patronato - Nueva Chicago
Árbitro: Fabrizio Llobet
16.30: Midland - Güemes
Árbitro: Javier Delbarba
Lunes
20: Quilmes - Chacarita
Árbitro: Pablo Giménez
21.30: Gimnasia y Tiro (Salta) - Agropecuario
Árbitro: Juan Nebietti