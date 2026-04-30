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El dato que preocupa a Patronato: Nueva Chicago es un visitante letal

Nueva Chicago ganó tres de los cinco juegos que disputó en condición de visitante. El domingo enfrentará a Patronato en el Grella.

30 de abril 2026 · 12:49hs
Atlanta

Atlanta, una de las víctimas de Nueva Chicago

Nueva Chicago visitará este domingo a Patronato en el estadio Grella en el marco de la 12° fecha del campeonato de la Primera Nacional. Este encuentro, correspondiente a la Zona B. El Verdinegro es el equipo más eficiente en condición de visitante, un dato que enciende las alertas de cara al duelo en Paraná.

La gran campaña de Nueva Chicago jugando en condición de visitante

El Torito disputó cinco encuentros fuera del barrio porteño de Mataderos y construyó una campaña sólida: ganó tres partidos, empató uno y perdió apenas uno. Sus victorias fueron ante Güemes de Santiago del Estero (1-0), Agropecuario de Carlos Casares (2-0) y Atlanta (2-1), mientras que igualó sin goles frente a Quilmes y solo cayó ante San Martín de Tucumán por 2-0.

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Con estos números, el conjunto verdinegro suma 10 de 15 puntos posibles lejos de su estadio, transformándose en uno de los visitantes más peligrosos del grupo.

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En la tabla, el conjunto dirigido técnicamente por Luis García ocupa el tercer puesto con 17 unidades, solo por detrás de Gimnasia de Jujuy, líder con 22, y Tristán Suárez, escolta con 20.

Además, el equipo atraviesa un presente de regularidad: acumula seis partidos sin conocer la derrota, aunque en sus últimas tres presentaciones no logró ganar, una racha que refleja solidez pero también cierta dificultad para cerrar los encuentros.

Patronato, con la necesidad de fortalecer la localía

Patronato no logró consolidar su localía en la presente temporada de la Primera Nacional. En cuatro presentaciones como local, el Rojinegro apenas consiguió una victoria cuando superó 2 a 0 a Colegiales. En su última presentación empató 0 a 0 ante Deportivo Maipú. Además sufrió dos derrotas (2 a 1 ante Gimnasia y Tiro de Salta y 2 a 0 ante Colón de Santa Fe).

Patronato vs. Colegiales.jpeg
Patronato se impuso 2-0 a Colegiales en el Grella.

Patronato se impuso 2-0 a Colegiales en el Grella.

Estos números marcan una producción por debajo de lo esperado para un equipo que necesita sumar con regularidad en casa para escapar de los últimos puestos de la Zona B y acercarse a la zona de acceso al reducido que otorgará el segundo ascenso a la Liga Profesional.

Para el conjunto entrerriano, el desafío será transformar su estadio en una fortaleza, algo indispensable para crecer en la tabla y ganar tranquilidad. Mejorar la eficacia como local no solo aparece como una necesidad estadística, sino también como una obligación futbolística para un Patronato que busca consolidar su recuperación.

Ante un rival de jerarquía y buenos antecedentes fuera de casa, el Santo tendrá la posibilidad de dar un golpe importante y comenzar a cambiar una tendencia que, hasta aquí, sigue siendo una de sus principales deudas.

Programa de la 12° fecha de la Primera Nacional, Zona B

Sábado

20: San Martín (Tucumán) - Atlético Rafaela

Árbitro: Bryan Ferreyra

Domingo

13: Atlanta - Tristán Suárez

Árbitro: Franco Acita

15: Colegiales - San Martín (San Juan)

Árbitro: Joaquín Gil

15: Almagro - Temperley

Árbitro: Julián Jerez

15.30: Gimnasia (Jujuy) - Deportivo Maipú

Árbitro: Federico Benítez

16: Patronato - Nueva Chicago

Árbitro: Fabrizio Llobet

16.30: Midland - Güemes

Árbitro: Javier Delbarba

Lunes

20: Quilmes - Chacarita

Árbitro: Pablo Giménez

21.30: Gimnasia y Tiro (Salta) - Agropecuario

Árbitro: Juan Nebietti

Nueva Chicago Patronato Primera Nacional
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