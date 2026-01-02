Patronato renovó su vínculo con la firma local Axfiu

Patronato continuará vistiendo la marca paranaense hasta fines de 2028. “Este nuevo acuerdo reafirma una relación basada en la confianza", anunciaron.

Patronato renovó el contrato con la marca paranaense Axfiu para que siga vistiéndolo en la próxima temporada de la Primera Nacional de fútbol. La firma local y el club de barrio Villa Sarmiento extendieron el convenio hasta el 31 de diciembre de 2028, según anunció la propia entidad deportiva a través de sus redes sociales.

“Este nuevo acuerdo reafirma una relación basada en la confianza, el crecimiento conjunto y el compromiso con el desarrollo institucional y deportivo del país”, publicó el Rojinegro al informar que la empresa local “continuará siendo el sponsor y proveedor oficial de la indumentaria deportiva del club hasta el 31 de diciembre de 2028”.

En el video institucional, Patronato reflejó la reunión entre el titular de la marca Marcos Mendoza y el presidente del club, Adrián Bruffal, quienes firmaron la renovación contractual en las oficinas de la sede social del Santo.

La historia de Axfiu y Patronato

Axfiu viste a Patrón desde 2021; incluso el equipo entrerriano lució sus modelos cuando estuvo en Primera División, cuando hizo historia al consagrarse campeón de la Copa Argentina 2022 y también al año siguiente al participar de la Copa Libertadores de América y posteriormente de la Sudamericana.