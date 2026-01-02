Uno Entre Rios | Ovación | Patronato

Patronato renovó su vínculo con la firma local Axfiu

Patronato continuará vistiendo la marca paranaense hasta fines de 2028. “Este nuevo acuerdo reafirma una relación basada en la confianza", anunciaron.

2 de enero 2026 · 17:32hs
Patronato viste Axfiu desde 2021.

Patronato viste Axfiu desde 2021.

Patronato renovó el contrato con la marca paranaense Axfiu para que siga vistiéndolo en la próxima temporada de la Primera Nacional de fútbol. La firma local y el club de barrio Villa Sarmiento extendieron el convenio hasta el 31 de diciembre de 2028, según anunció la propia entidad deportiva a través de sus redes sociales.

“Este nuevo acuerdo reafirma una relación basada en la confianza, el crecimiento conjunto y el compromiso con el desarrollo institucional y deportivo del país”, publicó el Rojinegro al informar que la empresa local “continuará siendo el sponsor y proveedor oficial de la indumentaria deportiva del club hasta el 31 de diciembre de 2028”.

La formación de Patronato que disputó el último encuentro como local en la temporada 2025 de la Primera Nacional

El 2025 de Patronato, de la ilusión a la frustración

Patronato iniciará su camino en el norte del país.

Para agendar: día y hora del debut de Patronato en la temporada 2026

En el video institucional, Patronato reflejó la reunión entre el titular de la marca Marcos Mendoza y el presidente del club, Adrián Bruffal, quienes firmaron la renovación contractual en las oficinas de la sede social del Santo.

La historia de Axfiu y Patronato

Axfiu viste a Patrón desde 2021; incluso el equipo entrerriano lució sus modelos cuando estuvo en Primera División, cuando hizo historia al consagrarse campeón de la Copa Argentina 2022 y también al año siguiente al participar de la Copa Libertadores de América y posteriormente de la Sudamericana.

Patronato Axfiu Adrián Bruffal marca
Noticias relacionadas
franco rivasseau busca tener una chance en el arco de patronato

Franco Rivasseau busca tener una chance en el arco de Patronato

Patronato recorrerá más de 10.700 kilómetros en la Primera Nacional 2026.

Patronato recorrerá más de 10.700 kilómetros en la Primera Nacional 2026

Patronato sumó a Hernán Rivero como su quinto refuerzo.

Patronato sumó a Hernán Rivero como su quinto refuerzo

¿Mensaje con destinatario? El sugestivo posteo de Colón que apunta a Patronato.

¿Mensaje con destinatario? El sugestivo posteo de Colón que apunta a Patronato

Ver comentarios

Lo último

Arranca el Rally Dakar 2026: etapas, recorridos y todo lo que hay que saber de la carrera más extrema

Arranca el Rally Dakar 2026: etapas, recorridos y todo lo que hay que saber de la carrera más extrema

Patronato renovó su vínculo con la firma local Axfiu

Patronato renovó su vínculo con la firma local Axfiu

Gimnasia y Esgrima La Plata sumó a Ignacio Miramón

Gimnasia y Esgrima La Plata sumó a Ignacio Miramón

Ultimo Momento
Arranca el Rally Dakar 2026: etapas, recorridos y todo lo que hay que saber de la carrera más extrema

Arranca el Rally Dakar 2026: etapas, recorridos y todo lo que hay que saber de la carrera más extrema

Patronato renovó su vínculo con la firma local Axfiu

Patronato renovó su vínculo con la firma local Axfiu

Gimnasia y Esgrima La Plata sumó a Ignacio Miramón

Gimnasia y Esgrima La Plata sumó a Ignacio Miramón

San Benito tendrá una noche Navideña con la llegada de los Reyes Magos

San Benito tendrá una noche Navideña con la llegada de los Reyes Magos

Marcelo Gallardo sumó a Barovero al cuerpo técnico de River

Marcelo Gallardo sumó a Barovero al cuerpo técnico de River

Policiales
Tragedia vial en la ruta 136: dieron a conocer la identidad de la mujer fallecida

Tragedia vial en la ruta 136: dieron a conocer la identidad de la mujer fallecida

Tragedia vial en la Ruta 136: dos muertos y una mujer embarazada internada

Tragedia vial en la Ruta 136: dos muertos y una mujer embarazada internada

Contrabando de una Ferrari: padre e hijo serán juzgados en Entre Ríos

Contrabando de una Ferrari: padre e hijo serán juzgados en Entre Ríos

Detuvieron a un hombre armado en Paraná en un caso de violencia de género

Detuvieron a un hombre armado en Paraná en un caso de violencia de género

Aprehendieron a dos hombres armados tras un violento episodio en Paraná

Aprehendieron a dos hombres armados tras un violento episodio en Paraná

Ovación
Arranca el Rally Dakar 2026: etapas, recorridos y todo lo que hay que saber de la carrera más extrema

Arranca el Rally Dakar 2026: etapas, recorridos y todo lo que hay que saber de la carrera más extrema

Para agendar: los Mundiales que se disputarán en 2026

Para agendar: los Mundiales que se disputarán en 2026

Marcelo Gallardo sumó a Barovero al cuerpo técnico de River

Marcelo Gallardo sumó a Barovero al cuerpo técnico de River

La Justicia habilitó la feria para avanzar en las causas donde se investiga a la AFA

La Justicia habilitó la feria para avanzar en las causas donde se investiga a la AFA

Argentina tuvo un gran debut en la United Cup

Argentina tuvo un gran debut en la United Cup

La provincia
San Benito tendrá una noche Navideña con la llegada de los Reyes Magos

San Benito tendrá una noche Navideña con la llegada de los Reyes Magos

Se formalizó el convenio entre la Policía de Entre Ríos y el Colegio de Psicólogos

Se formalizó el convenio entre la Policía de Entre Ríos y el Colegio de Psicólogos

Abrieron las inscripciones para participar de la Colonia Tech 2026

Abrieron las inscripciones para participar de la Colonia Tech 2026

Entre Ríos: máxima de 33°C para este viernes y probables chaparrones a la tarde

Entre Ríos: máxima de 33°C para este viernes y probables chaparrones a la tarde

Aldea María Luisa: un hombre murió durante la tradicional Traktor Caravana de Año Nuevo

Aldea María Luisa: un hombre murió durante la tradicional Traktor Caravana de Año Nuevo

Dejanos tu comentario