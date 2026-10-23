Patronato recupera piezas para las últimas batallas

Gabriel Díaz, Brandon Cortés y Nahuel Genez están a disposición en Patronato para los juegos ante Agropecuario y Atlético Rafaela.

Patronato recupera piezas para afrontar las últimas batallas en la pelea por la permanencia en la Primera Nacional. En la recta final de la temporada 2026, el Rojinegro contará con alternativas que regresan de sus respectivas lesiones, aunque no serían titulares en el trascendental compromiso de este domingo ante Agropecuario de Carlos Casares.

Gabriel Díaz, Brandon Cortés y Nahuel Genez recibieron el alta médica, se movieron a la par de sus compañeros y participaron del ensayo futbolístico semanal. Sin embargo, los tres serían opciones de recambio para el entrenador Marcelo Fuentes, que prepara el equipo para el encuentro que se disputará desde las 16 en el estadio Grella, por la 35ª fecha de la Zona B.

El Santo afrontará su último partido como local en la temporada con la misión de sumar tres puntos que incrementen las posibilidades de despejar definitivamente el fantasma del descenso y llegar con mayor tranquilidad al cierre de la fase regular ante Atlético Rafaela.

Una de las principales novedades pasa por la recuperación de Gabriel Díaz. El defensor sufrió una fractura de peroné de la pierna izquierda, lesión que se originó 48 horas antes del encuentro ante Temperley, disputado en el estadio Grella por la 29ª fecha. El 13 de septiembre, el departamento de prensa de la institución informó que el proceso de rehabilitación demandaría aproximadamente dos meses.

El Mono, quien recibió la cinta de capitán de manos de Fuentes, se perdió los últimos seis compromisos del campeonato. Su regreso a los entrenamientos representa una noticia positiva para el cuerpo técnico, que vuelve a contar con una alternativa defensiva para afrontar el tramo decisivo de la competencia.

También está nuevamente a disposición Brandon Cortés. El mediocampista sufrió un esguince de tobillo durante el encuentro frente a Temperley, cuando debió abandonar el campo de juego a los 30 minutos, reemplazado por Diego Díaz. Desde entonces, se perdió los últimos cinco partidos del Rojinegro.

El tercer futbolista que se reincorporó a los trabajos con normalidad es Nahuel Genez. El defensor había sufrido un desgarro en el isquiotibial de la pierna derecha durante la victoria ante San Martín de San Juan y estuvo ausente en los últimos tres compromisos.

Si bien los tres futbolistas ya entrenan con normalidad, la intención del cuerpo técnico sería llevarlos de manera progresiva, por lo que estarían entre las alternativas para ingresar durante el partido ante el Sojero.