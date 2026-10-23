Patronato no contará con Salas en el final del campeonato

El mediocampista de Patronato fue sancionado con tres fechas de suspensión tras su expulsión en la derrota ante Tristán Suárez.

El Tribuna de Disciplina de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) suspendió por tres encuentros al mediocampista de Patronato Juan Salas, quien fue expulsado el pasado sábado en la derrota del Rojinegro sobre Tristán Suárez por 1 a 0 en Ezeiza. La sanción fue publicada en el boletín número 6964.

De esta manera, el ex-futbolista de All Boys no estará a disposición el domingo en el juego que el Santo disputará en el estadio Grella ante Agropecuario de Carlos Casares, cotejo que marcará la despedida como local en la temporada 2026 del campeonato de la Primera Nacional, y en la visita a Atlético Rafaela, partido que se disputará en el cierre de la fase regular.

En el año solo podría disputar el segundo encuentro de un hipotético triangular desempate por la permanencia.

Alternativas que evalúa Fuentes para suplantar a la vacante en el mediocampo de Patronato

La suspensión de Salas generó un fuerte dolor de cabeza para el entrenador de Patronato, Marcelo Fuentes. Para ocupar la vacante el entrenador evalúa dos opciones. Una de ella es el ingreso de Gonzalo Salega.

Con esta alternativa el DT modificaría el esquema ordenando el retroceso de Franco Soldano a la línea de volantes. Mientras que Salega jugaría de media punta, detrás de Renzo Reynaga, la referencia ofensiva.

La otra variante que analiza Fuentes es el ingreso de Benjamín Bravo, quien ofrece características más verticales.

Con este interrogante que deberá despejar el DT, la probable alineación del Rojinegro que disputará el último juego como local en el año sería: Alan Sosa; Maximiliano Rueda, Franco Meritello, Fernando Evangelista y Santiago Piccioni; Bravo o Salega, Augusto Picco, Juan Barinaga y Valentín Pereyra; Franco Soldano y Renzo Reynaga.