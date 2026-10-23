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Tensión en Nueva Chicago, rival directo de Patronato: amenazas en la previa de un partido clave por la permanencia

El Torito, rival directo de Patronato en la lucha por mantener la categoría, recibió amenazas a través de pintadas en uno de los ingresos a su sede.

23 de octubre 2026 · 14:52hs
Tensión en Nueva Chicago, rival directo de Patronato: amenazas en la previa de un partido clave por la permanencia

La lucha por la permanencia en la Primera Nacional suma un nuevo capítulo de tensión. Este viernes aparecieron pintadas amenazantes en uno de los ingresos a la sede de Nueva Chicago, uno de los rivales directos de Patronato en la pelea por mantener su lugar en la segunda categoría del fútbol argentino.

“Ganar o morir, putos. Hay balas para todos”, expresa el mensaje intimidatorio dirigido al conjunto de Mataderos, que atraviesa un momento decisivo de la temporada.

La pelea por la permanencia en la Primera Nacional

Nueva Chicago ocupa el penúltimo puesto de la Zona B, con 36 puntos, la misma cantidad que reúne Chacarita. Patronato, por su parte, suma una unidad más y también afronta una fecha determinante para sus aspiraciones de permanencia.

El Torito recibirá a San Martín de San Juan el próximo lunes, desde las 13, en un encuentro que se disputará a puertas cerradas. En ese contexto, las amenazas conocidas este viernes agregan preocupación en la previa de un compromiso clave para el futuro deportivo de la institución.

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Antes de ese partido, la atención estará puesta en lo que ocurra este domingo. Desde las 16, Patronato recibirá a Agropecuario de Carlos Casares en el estadio Grella, en su último encuentro como local en la temporada. El Rojinegro necesita sumar para fortalecer sus posibilidades de conservar la categoría.

En simultáneo, Chacarita visitará a Temperley. El Funebrero comparte el penúltimo escalón de la tabla con Nueva Chicago y buscará puntos ante un rival que mantiene sus aspiraciones de disputar la final por el primer ascenso a la Liga Profesional 2027.

Con el campeonato en su tramo decisivo, cada resultado puede modificar el escenario de la lucha por la permanencia. Patronato jugará ante su gente, Chacarita afrontará una exigente visita y Nueva Chicago deberá esperar hasta el lunes para disputar su compromiso, en medio de un clima de preocupación por las amenazas recibidas.

Patronato Nueva Chicago Primera Nacional
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