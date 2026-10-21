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¿Cómo le fue a Patronato con Álvaro Carranza como árbitro?

Dirigió a Patronato en tres ocasiones, sin triunfos para el Rojinegro. El domingo el colegiado cordobés dirigirá en el estadio Grella.

21 de octubre 2026 · 11:47hs
¿Cómo le fue a Patronato con Álvaro Carranza como árbitro?

La Asociación de Fútbol Argentino (AFA) oficializó los cuerpos arbitrales de los encuentros que se disputarán este fin de semana en el marco de la 35° fecha de la Primera Nacional. En este capítulo Patronato enfrentará el próximo domingo desde las 16 en el estadio Grella a Agropecuario de Carlos Casares, en lo que será su despedida como local.

El duelo entre el Rojinegro y el Sojero, que buscarán asegurar su permanencia en la divisional, será dirigido por Álvaro Carranza. El colegiado, que viene de impartir justicia en la victoria de Rosario Central sobre Atlético Tucumán por 3 a 2 por el Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol, estará secundado por los jueces asistentes Eduardo Lucero y Mariano Viale. El rol de cuarto árbitro será para Guillermo González.

Antecedentes con Patronato

Álvaro Carranza dirigió al Rojinegro en tres ocasiones. El elenco de barrio Villa Sarmiento igualó dos juegos y perdió el restante. A continuación el detalle de los encuentros que arbitró el colegiado cordobés con Patronato como protagonista.

Nota relacionada: ¿Último acto de Juan Barinaga en el Grella?

2 de junio de 2024: San Martín (San Juan) 1 – Patronato 0

23 de marzo de 2025: Patronato 0 – Deportivo Madryn 0

9 de mayo de 2026: San Martín (San Juan) 1 – Patronato 1

Programa de la 35° fecha de la Primera Nacional, Zona B

Sábado

15.30: Almagro – Tristán Suárez

Árbitro: Nahuel Viñas

16: Quilmes – San Martín (T)

Árbitro: Adrián Franklin

20: Colegiales – Atlético Rafaela

Árbitro: Juan Pablo Loustau

Domingo

16: Gimnasia (J) – Atlanta

Árbitro: Gonzalo Pereira

16: Patronato – Agropecuario

Árbitro: Álvaro Carranza

16: Temperley - Chacarita

Árbitro: Juan Cruz Robledo

17: Midland – Gimnasia y Tiro

Árbitro: Franco Acita

17: Deportivo Maipú - Güemes

Árbitro: Juan Nebbietti

Lunes

13: Nueva Chicago – San Martín (SJ)

Patronato Árbitro Agropecuario Primera Nacional
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