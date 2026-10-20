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¿Último acto de Juan Barinaga en el Grella?

Juan Barinaga disputaría el próximo domingo su último partido con la camiseta de Patronato en barrio Villa Sarmiento.

Matías Larraule

Por Matías Larraule

20 de octubre 2026 · 14:23hs
¿Último acto de Juan Barinaga en el Grella?

Prensa Patronato

Patronato disputará este domingo su último partido como local en la temporada. Desde las 16 recibirá a Agropecuario de Carlos Casares en el estadio Grella, por la 35ª fecha del de la Primera Nacional. El encuentro, correspondiente a la Zona B podría marcar la despedida de Juan Barinaga, uno de los futbolistas surgidos del predio La Capillita.

El vínculo contractual del mediocampista creativo finalizará el próximo 31 de diciembre. La dirigencia del Santo pretende extender su estadía en Villa Sarmiento, pero el volante paranaense tendría decidido cerrar su ciclo en la institución para afrontar nuevos desafíos.

En anteriores mercados de pases, desde el entorno del futbolista habían manifestado el deseo de buscar nuevos horizontes, aunque entonces no se llegó a un acuerdo entre las partes. En marzo de 2025, Barinaga optó por renovar su contrato hasta fines de 2026. Sin embargo, cuando restan poco más de dos meses para la finalización del vínculo, la posibilidad de una nueva extensión no aparece en los planes del jugador.

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De esta manera, el mediocampista, de 26 años, afrontaría este domingo su último partido en el escenario de barrio Villa Sarmiento con la camiseta Rojinegra. La jornada tendrá, además, un condimento especial: Patronato buscará asegurar su permanencia en la categoría antes de la finalización de la fase regular.

Para conseguir ese objetivo, el equipo dirigido por Marcelo Fuentes necesita vencer a Agropecuario, que tampoco tiene asegurada su continuidad en la divisional. Además, deberá esperar que Chacarita pierda en su visita a Temperley o que Nueva Chicago caiga el próximo lunes en Mataderos frente a San Martín de San Juan, conjunto que pelea por ingresar al Reducido por el segundo ascenso a la Liga Profesional 2027.

Juan Barinaga, con sello Rojinegro.

Barinaga hizo su debut en Primera División el 14 de diciembre de 2020. Gustavo Álvarez, por entonces entrenador de Patronato, dispuso el ingreso del juvenil formado en La Capillita en reemplazo de Fernando Luna, durante la derrota por 4 a 0 frente a Rosario Central, en el Gigante de Arroyito.

El 26 de abril de 2025, el volante ingresó en el registro de futbolistas que alcanzaron los 100 partidos con la camiseta del Santo. Llegó a esa cifra al ingresar desde el banco de suplentes en el empate 1 a 1 frente a Atlanta, en el barrio porteño de Villa Crespo, por la 12ª fecha de la Primera Nacional.

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Con 149 presentaciones en Patronato, Barinaga formó parte del plantel que conquistó la Copa Argentina 2022 y también integró los equipos que disputaron la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana de 2023.

A lo largo de su recorrido en el club convirtió tres goles, todos en encuentros correspondientes a la Primera Nacional. Este domingo, ante el Sojero, podría escribir su último capítulo como jugador Rojinegro en el Grella.

Programa de la penúltima fecha de la Primera Nacional, Zona B

Sábado

15.30: Almagro – Tristán Suárez

16: Quilmes – San Martín (T)

20: Colegiales – Atlético Rafaela

Domingo

16: Gimnasia (J) – Atlanta

16: Patronato – Agropecuario

16: Temperley - Chacarita

17: Midland – Gimnasia y Tiro

17: Deportivo Maipú - Güemes

Lunes

19: Nueva Chicago – San Martín (SJ)

Juan Barinaga Patronato Agropecuario
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