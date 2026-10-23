Feliciano: inauguran consultorio odontológico de OSER

En San José de Feliciano, el gobernador Rogelio Frigerio dejó oficialmente inaugurado un nuevo consultorio odontológico de la Obra Social de Entre Ríos (OSER) . La nueva prestación funcionará en la renovada sede de la obra social y beneficiará a más de 4.000 afiliadas y afiliados locales. Forma parte de un plan integral que prevé la instalación de 16 consultorios en todo el territorio entrerriano.

Por su parte, García, brindó detalles técnicos sobre el alcance y equipamiento del lugar, subrayando que "hace más de 30 años que no hay una prestación de servicio sistemática regular y continua para los afiliados de la OSER de odontología" en la ciudad.

Al definir la reapertura como un "puntapié inicial para empezar a reconstituir esa prestación de servicio que es tan necesaria acá", confirmó que alcanzará a "más de 4.000 afiliados a la OSER en Feliciano" a partir del próximo 1 de noviembre. Detalló además que, "gracias a la gestión del gobernador Rogelio Frigerio, la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande ha hecho la donación del equipo odontológico, que es la parte sustancial", la cual fue complementada por OSER con la aparatología de rayos, el esterilizador y el compresor.

El plan

Este espacio representa el segundo de un total de 16 equipos odontológicos que se van a instalar en toda la provincia, lo que implica una inversión que ronda los 100 millones de pesos por parte del organismo.

El servicio operará bajo un esquema de coseguro de bajo costo e implementará un abordaje basado en la Atención Primaria de la Salud (APS), enfocado en el fichado odontológico integral, la prevención y la priorización de las necesidades sanitarias locales. La iniciativa contempla además la apertura progresiva de consultorios propios similares en otras localidades de la provincia, como Ramírez, Victoria, Villaguay y Rosario del Tala.

Presencias

La habilitación de este espacio, emplazado en la sede remodelada de la obra social, se enmarca en la estrategia provincial de descentralización y fortalecimiento de la atención primaria de la salud para garantizar una cobertura equitativa a las y los afiliados. Durante el acto inaugural, que contó con la presencia del intendente Damián Arévalo; las legisladoras María Elena Romero y Gladys Domínguez; y el vicepresidente de la Obra Social de Entre Ríos (OSER), Ricardo García; el gobernador resaltó la importancia de saldar deudas históricas de atención médica en el departamento.

"Estamos empezando a dar este servicio de odontología a los afiliados arrancando por acá, que era un lugar donde faltaba", señaló el mandatario. Asimismo, ponderó la modernización del lugar, subrayando que "próximamente va a haber muchos vecinos de Feliciano que se atiendan aquí, en un consultorio con instrumental muy moderno".

En relación a la gestión pública articulada entre el ejecutivo provincial y la comuna, Frigerio ratificó la visión del gobierno provincial sobre la función pública: "Volver a poner a la política en el lugar que tiene que estar, sentados en una misma mesa resolviendo problemas".