Patronato quiere cortar la mala racha de visitante

El Rojinegro visitará desde las 19.10 a All Boys en el estadio Islas Malvinas. Patronato buscará cortar una serie de dos derrotas en serie fuera del Grella.

Patronato afrontará este lunes un nuevo desafío en su camino dentro de la Primera Nacional, cuando desde las 19.10 visite a All Boys en el Estadio Islas Malvinas por la fecha 26 de la Zona A. El partido será televisado por TyC Sports y contará con el arbitraje del santafesino Lucas Cavallero.

El conjunto dirigido por Gabriel Gómez llega con la misión de cortar la racha negativa que arrastra fuera de casa, donde cayó en sus últimas dos presentaciones, y de sostenerse en los puestos de Reducido en la recta final de la fase regular.

En la previa, el DT recupera a una pieza clave: Santiago Gallucci vuelve tras cumplir una fecha de suspensión y se perfila para reemplazar a Marcos Enrique, aunque en la semana también se ensayaron variantes defensivas con el ingreso de Julián Navas, lo que podría derivar en un corrimiento táctico de Maximiliano Rueda al mediocampo.

Galluci Otero Patronato.jpg Santiago Galluci retornará al 11 inicial de Patronato Prensa Patronato

Sin lesionados y con la única ausencia de Alan Bonansea por sanción, el Negro trabajó en La Capillita con ejercicios de tenencia y presión, afinando detalles para un partido que, por contexto y rival, se presenta exigente.

Buen inicio de semana para Patronato

El dato de color para Patronato es que los lunes suelen traerle buenas noticias. Desde su regreso a la segunda categoría, disputó diez partidos en el primer día de la semana, con saldo mayormente positivo. De hecho, los últimos cuatro encuentros jugados un lunes terminaron en triunfo, incluyendo visitas a San Miguel y Arsenal, y un recuerdo reciente ante el propio All Boys, al que venció 3-1.

Patronato 2.jpg Patronato derrotó a All Boys en Paraná en el último cruce entre ambos.

Entre esos antecedentes también figura la histórica goleada 6-0 a Alvarado en 2023, lo que ha llevado a catalogar estos compromisos como auténticos “Lunes Santos” para Patrón.

El presente de All Boys

Enfrente estará un All Boys urgido de puntos. El equipo de Aníbal Biggeri atraviesa un presente complicado: con 27 unidades, se encuentra a solo dos puntos de la zona de descenso que hoy ocupa Alvarado, y es uno de los conjuntos menos goleadores del torneo, con 19 tantos en 25 fechas.

Llega con bajas sensibles: Juan Passaglia fue expulsado en el último encuentro ante Ferro y Juan Salas acumuló su quinta amarilla. Con un plantel golpeado en lo anímico y condicionado por su situación en la tabla, el Albo intentará hacerse fuerte en casa, donde volverá a contar con el aliento de su gente tras la reducción de lasanción impuesta por la AFA.

Probables formaciones en el estadio Islas Malvinas

All Boys: Roberto Ramírez; Hernán Grana, Iván Zafarana, Maximiliano Coronel y Tobías Bovone; Matías Nouet, Gustavo Turraca, Agustín Fernández, Tomás Assennato, Ricardo Ramirez y axel abet. DT: Aníbal Biggeri.

Patronato: Alan sosa; Maximiliano Rueda, Facundo díaz, Santiago Bellatti, Fernando Moreyra o Julián Navas y Emanuel Moreno; Santiago galucci y Juan Barinaga; Valentín Pereyra, Julián Marcioni y Federico Castro. DT: Gabriel Gómez.

Hora y TV: 19.10 (tyC sports).

Árbitro: Lucas Cavallero.

Estadio: Islas Malvinas.