Patronato puso a tono las redes de los arcos del Estadio Presbítero Grella

Antes del inicio de la temporada 2026 de la Primera Nacional, las redes de las vallas del estadio de Patronato fueron pintadas de rojo y negro.

Así lucen las redes del estadio de Patronato.

Mientras en barrio Villa Sarmiento esperan por el comienzo del campeonato de la Primera Nacional, el domingo 15 de febrero, cuando Patronato visitará desde las 19 a San Martín de Tucumán, la dirigencia del Santo trabaja para embellecer las instalaciones del club.

En esta oportunidad, se pintaron de los colores rojos y negros las redes de los arcos del estadio Presbítero Bartolomé Grella, los cuales serán estrenados en la segunda jornada del campeonato, cuando el sábado 21, desde las 20, Patrón reciba a Gimnasia y Tiro de Salta.

Román Barrios, volante categoría 2009 de Patronato, fue convocado para integrar los entrenamientos del representativo nacional que dirige Claudio Gugnali.

El oriundo de Colonia Avigdor ya se encuentra en el Predio Lionel Andrés Messi de Ezeiza cumpliendo con la semana de trabajos