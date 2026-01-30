Alejo Miró extendió su vínculo con Patronato

El mediocampista estará vinculado con Patronato hasta el 31 de diciembre de 2028. Miró es una de las promesas del semillero Rojinegro.

El volante surgido de las divisiones inferiores de Patronato, Alejo Miró, extendió su vínculo con el Rojinegro. El nuevo contrato se firmó hasta el 31 de diciembre de 2028. El jugador del Santo viene de consagrarse bicampeón nacional con la cuarta división de Patrón tras ganarle en la final a Atlanta en Villa María, Córdoba por 3 a 2.

El mediocampista, de 20 años, es una de las grandes promesas del semillero Rojinegro. El 8 de julio de 2023 tuvo su estreno en el profesionalismo en la derrota que el Santo sufrió en Mar del Plata ante Alvarado, por 2 a 0. En esa jornada Rodolfo de Paoli, por entonces entrenador del elenco de barrio Villa Sarmiento, ordenó el ingreso de Miró por Kevin González.

#FútbolProfesional | Alejo Miró extendió su vínculo con el Rojiné El volante surgido de nuestras divisiones inferiores firmó este jueves su nuevo contrato con la institución hasta diciembre de 2028 #VamosPatrón pic.twitter.com/EEeNAo3ARY

Durante la temporada 2025 tuvo la posibilidad de sumar minutos en Primera División, alternando apariciones en el banco de los suplentes y siendo una fija cada fin de semana de Liga Paranaense para Marcelo Candia. l

Para esta temporada, su deseo es sumar más minutos de la mano de Rubén Darío Forestello. Integró el 11 inicial en el primer encuentro amistoso de pretemporada al conformar la dupla de ataque junto a Hernán Rivero en el empate en un gol ante Atlético Rafaela. Una molestia muscular le impidió estar a disposición del DT para los siguientes ensayos formales de pretemporada.