Uno Entre Rios | Ovación | Patronato

Alejo Miró extendió su vínculo con Patronato

El mediocampista estará vinculado con Patronato hasta el 31 de diciembre de 2028. Miró es una de las promesas del semillero Rojinegro.

30 de enero 2026 · 09:48hs
Alejo Miró extendió su vínculo con Patronato

Prensa Patronato

El volante surgido de las divisiones inferiores de Patronato, Alejo Miró, extendió su vínculo con el Rojinegro. El nuevo contrato se firmó hasta el 31 de diciembre de 2028. El jugador del Santo viene de consagrarse bicampeón nacional con la cuarta división de Patrón tras ganarle en la final a Atlanta en Villa María, Córdoba por 3 a 2.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ClubPatronatoOf/status/2016991327607517418&partner=&hide_thread=false

Alejo Miró, una de las promesas del semillero Rojinegro

El mediocampista, de 20 años, es una de las grandes promesas del semillero Rojinegro. El 8 de julio de 2023 tuvo su estreno en el profesionalismo en la derrota que el Santo sufrió en Mar del Plata ante Alvarado, por 2 a 0. En esa jornada Rodolfo de Paoli, por entonces entrenador del elenco de barrio Villa Sarmiento, ordenó el ingreso de Miró por Kevin González.

Iván Cháves tiene contrato con Patrón hasta fin de año.

Iván Cháves negocia con Patronato su salida del club

Rubén Forestello, DT de Patronato

Patronato tiene confirmado los tres primeros juegos de la Primera Nacional

Durante la temporada 2025 tuvo la posibilidad de sumar minutos en Primera División, alternando apariciones en el banco de los suplentes y siendo una fija cada fin de semana de Liga Paranaense para Marcelo Candia. l

Nota relacionada: Iván Cháves negocia con Patronato su salida del club

Para esta temporada, su deseo es sumar más minutos de la mano de Rubén Darío Forestello. Integró el 11 inicial en el primer encuentro amistoso de pretemporada al conformar la dupla de ataque junto a Hernán Rivero en el empate en un gol ante Atlético Rafaela. Una molestia muscular le impidió estar a disposición del DT para los siguientes ensayos formales de pretemporada.

Patronato Alejo Miró contrato
Noticias relacionadas
Franco Meritello se consolida en el 11 inicial de Patronato.

Patronato igualó 0 a 0 ante Colón de Santa Fe en el tercer amistoso de pretemporada

patronato cruzara el tunel para medirse ante colon

Patronato cruzará el túnel para medirse ante Colón

nahuel genez: encontre un grupo muy comprometido

Nahuel Genez: "Encontré un grupo muy comprometido"

Alan Sosa resaltó el buen funcionamiento de Patronato en el encuentro ante Atlético Rafaela. Me fui contento a casa, resaltó.

Alan Sosa, contento con la primera prueba de Patronato

Ver comentarios

Lo último

FARER alerta sobre los riesgos de incendios rurales

FARER alerta sobre los riesgos de incendios rurales

Tarjeta SUBE: los beneficios sociales no deberán renovarse

Tarjeta SUBE: los beneficios sociales no deberán renovarse

Vialidad Nacional realiza bacheos en la Ruta Nacional 18 a la altura de San Salvador

Vialidad Nacional realiza bacheos en la Ruta Nacional 18 a la altura de San Salvador

Ultimo Momento
FARER alerta sobre los riesgos de incendios rurales

FARER alerta sobre los riesgos de incendios rurales

Tarjeta SUBE: los beneficios sociales no deberán renovarse

Tarjeta SUBE: los beneficios sociales no deberán renovarse

Vialidad Nacional realiza bacheos en la Ruta Nacional 18 a la altura de San Salvador

Vialidad Nacional realiza bacheos en la Ruta Nacional 18 a la altura de San Salvador

Emanuel Gainza se reunió con directivos del Túnel Subfluvial para impulsar la modernización

Emanuel Gainza se reunió con directivos del Túnel Subfluvial para impulsar la modernización

El Gobierno anuncia nuevos ajustes en tarifas: gas 16,9% y luz 3,6%

El Gobierno anuncia nuevos ajustes en tarifas: gas 16,9% y luz 3,6%

Policiales
Choque de camiones en la Autovía 12 dejó a un conductor atrapado y herido

Choque de camiones en la Autovía 12 dejó a un conductor atrapado y herido

Tres muertos en un choque sobre la Ruta 18 y ya son 25 las víctimas fatales por siniestros viales en Entre Ríos

Tres muertos en un choque sobre la Ruta 18 y ya son 25 las víctimas fatales por siniestros viales en Entre Ríos

Violenta pelea de jóvenes en una plaza de Paraná: hubo demorados y secuestraron cuchillos

Violenta pelea de jóvenes en una plaza de Paraná: hubo demorados y secuestraron cuchillos

Autopsia confirma muerte sin signos de violencia de un interno en la Unidad Penal de Gualeguaychú

Autopsia confirma muerte sin signos de violencia de un interno en la Unidad Penal de Gualeguaychú

Se incendió una vivienda en Paraná

Se incendió una vivienda en Paraná

Ovación
Kendry Páez llegó a Buenos Aires para sumarse a River Plate

Kendry Páez llegó a Buenos Aires para sumarse a River Plate

Gustavo Fernández, el tenista argentino que hizo historia en Australia

Gustavo Fernández, el tenista argentino que hizo historia en Australia

Expectativas por la Maratón de la Mujer de Concordia

Expectativas por la Maratón de la Mujer de Concordia

Están los cruces de playoffs de la Liga de Campeones

Están los cruces de playoffs de la Liga de Campeones

Liga Nacional: Echagüe y Rowing se llevan todas las miradas este fin de semana

Liga Nacional: Echagüe y Rowing se llevan todas las miradas este fin de semana

La provincia
Tarjeta SUBE: los beneficios sociales no deberán renovarse

Tarjeta SUBE: los beneficios sociales no deberán renovarse

Vialidad Nacional realiza bacheos en la Ruta Nacional 18 a la altura de San Salvador

Vialidad Nacional realiza bacheos en la Ruta Nacional 18 a la altura de San Salvador

Emanuel Gainza se reunió con directivos del Túnel Subfluvial para impulsar la modernización

Emanuel Gainza se reunió con directivos del Túnel Subfluvial para impulsar la modernización

El Gobierno provincial advierte sobre el riesgo extremo de incendios en Entre Ríos

El Gobierno provincial advierte sobre el riesgo extremo de incendios en Entre Ríos

Bomberos Voluntarios realizaron más de 3.300 intervenciones en Entre Ríos durante 2025

Bomberos Voluntarios realizaron más de 3.300 intervenciones en Entre Ríos durante 2025

Dejanos tu comentario