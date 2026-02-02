Santiago Bellatti, de Patronato a un equipo recién ascendido a la Primera Nacional

Caída su llegada al fútbol chileno el defensor con pasado en Patronato fue presentado en uno de los nuevos equipos de la Primera Nacional.

La salida de Santiago Bellatti del plantel de Patronato fue una de las grandes novedades en el armado de la estructura del Rojinegro para competir en la temporada 2026 de la Primera Nacional. El defensor tenía encaminado su futuro en el fútbol chileno. Sin embargo esta posibilidad se diluyó en las últimas horas.

Frente a este escenario, el marcador central, de buen rendimiento en la última campaña del elenco de barrio Villa Sarmiento, buscó nuevo destino. En este sentido acordó condiciones con uno de los equipos que debutará en la segunda categoría del fútbol argentino: Acassuso.

A través de sus redes sociales la entidad del norte del Área Metropolitana de Buenos Aires le dio la bienvenida al defensor paranaense.

Comenzó la semana de trabajo de Patronato

Tras haber gozado del fin de semana de descanso el plantel de Patronato retomó este lunes los entrenamientos. Los dirigidos por Rubén Forestello realizaron trabajos de circuito preventivo, tenencia de pelota, intermitentes y reducido en el predio La Capillita. El Rojinegro trabajará hasta el sábado en un sólo turno.

Por otro lado, quedó descartada la posibilidad de disputar un nuevo encuentro amistoso de pretemporada.

El Santo debutará en la Primera Nacional el domingo 15 a partir de las 19 ante San Martín de Tucumán, en el norte del país. El sábado 21 retornará al estadio Grella para recibir desde las 20 a Gimnasia y Tiro de Salta. La agenda de juegos confirmada incluye el cotejo ante Atlanta, correspondiente a la tercera fecha. Esta historia se llevará adelante el lunes 2 de marzo a partir de las 21.