Patronato cede a Iván Cháves al fútbol de Ecuador

El arquero de Patronato continuará su carrera en Aucas de Ecuador. Firmará en su nuevo destino hasta el 31 de diciembre.

Patronato se desprende de uno de los arqueros que forman parte del plantel profesional. Se trata de Iván Cháves , quien será cedido a préstamo al Aucas de Ecuador, equipo que compite en la Liga Pro de Ecuador.

El crespense firmará en las próximas horas con el Oro y Grana hasta el 31 de diciembre de 2026. Previamente, extendió su vínculo laboral con la entidad de barrio Villa Sarmiento hasta fines de 2028.

Santiago Bellatti, de Patronato a un equipo recién ascendido a la Primera Nacional

Iván Chávez se reecontrará con otro jugador formado en La Capillita

Chávez compartirá plantel en Aucas con otro futbolista surgido del predio La Capillita. Se trata de Alexander Sosa, quien se incorporó al elenco ecuatoriano para formar parte de este proceso.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Sociedad Deportiva Aucas (@aucas45)

Alambre, que formó parte del plantel del Rojinegro que se coronó campeón de la Copa Argentina 2022, arribó al conjunto ecuatoriano tras su reciente paso por Tristán Suárez.

El mercado de pases de Patronato

Incorporaciones:

Agustín Araujo (Chacarita)

Franco Meritello (Ferro)

Federico Bravo (Chaca)

Hernán Rivero (Chacarita)

Tomas Attis (Sportivo Belgrano)

Francisco Heredia (Gimnasia y Tiro)

Nahuel Genez (Temperley)

Renzo Reynaga (Gimnasia y Tiro)

Juan Salas (All Boys)

Fernando Evangelista (Flandria)

Brandon Cortes (Nueva Chicago)

Regresaron de sus préstamos

Matías Caballero (Sportivo Las Parejas)

Franco Rivasseau (Los Andes)

Santiago Piccioni (Sarmiento de Chaco)

Agustín Cardozo (Germinal de Rawson)

Benjamin Bravo (Sol de América de Formosa)

Bajas

Iván Cháves (Aucas de Ecuador)

Juan Pablo Mazza (Villa Mitre)

Ian Escobar

Gonzalo Asís (Almagro)

Julián Navas (Los Andes)

Santiago Bellatti (Acassuso)

Gallucci Otero (Agropecuario)

Emanuel Moreno

Alan Sombra (Defensores Unidos de Zárate)

Julián Marcioni (Colón de Santa Fe)

Guillermo Sánchez (Ciudad Bolivar)

Matías Pardo (Atlético Rafaela)

Alan Bonansea (Colón de Santa Fe)

Federico Castro (Atlanta)