Uno Entre Rios | Ovación | Iván Cháves

Iván Cháves negocia con Patronato su salida del club

Iván Cháves se encuentra a la espera del acuerdo entre el Negro y Aucas de Ecuador para tener su primera experiencia en el exterior.

29 de enero 2026 · 15:50hs
Iván Cháves tiene contrato con Patrón hasta fin de año.

Iván Cháves tiene contrato con Patrón hasta fin de año.

En Patronato se sorprendieron en las últimas horas al enterarse de las posibilidad de que Iván Cháves se transforme en jugador de Sociedad Deportiva Aucas de Ecuador. El arquero habría dejado la pretemporada para comenzar a diagramar el viaje y así tener su primera experiencia en el exterior, en una decisión "sorpresiva" para algunos dirigentes Santos.

Según le confesaron a Código Patrón, el arquero no habría avisado sobre esta negociación, la cuál estaría avanzada, pero estancada. Las diferencias pasarían por la situación en la que podría salir el paranaense, cuyo vínculo se vence a finales de este año, un contrapunto a resolver para la dirigencia y, en teoría, para el guardameta formado en La Capillita.

El autodrómo Ciudad de Paraná será sede de la primera fecha del TN. La competencia fue presentada con la participación del piloto local Exequiel Bastidas.

Paraná palpita el inicio de la temporada 2026 del Turismo Nacional

Quique será uno de los representantes entrerrianos en la Liga Federal 2026

Liga Federal: los equipos entrerrianos conocen a sus rivales

Mientras las versiones indican de que no está en Paraná, habría negociaciones en curso entre Aucas y Patronato para definir el futuro. La idea de la dirigencia sería un préstamo con cargo y con opción de compra, mientras que el club ecuatoriano aceptaría la opción de compra, aunque pretende sumar a Cháves sin cargo.

Embed

El otro punto es la renovación, que también estaría "en discusión". Las versiones en este punto son distintas y hasta podrían también sentenciar el futuro del arquero. En caso que no persista un acuerdo entre las partes, ya sea Patrón con Aucas o Patrón con Iván, le pedirán al surgido de La Capillita que regrese a los trabajos con el plantel de Rubén Darío Forestello.

¿Cuál será el futuro de Iván Cháves?

Mientras desde Ecuador dan por cerrado el acuerdo entre Cháves y la Sociedad Deportiva, que hace días confirmó la llegada de Alexander Sosa, en Villa Sarmiento no dan por terminado el tema y esperan resolver "las diferencias" para intentar cumplir con el deseo del futbolista, cuya postura generó discrepancias puertas adentro, siendo que algunos dan a entender que no sabían de este tema y que se anoticiaron por redes sociales, mientras que desde otro sector admiten haber avisado.

Vale marcar que Cháves logró recuperarse en tiempo récord de una nueva lesión en la rodilla y que inició la pretemporada a la par del grupo y participó del primer amistoso ante Atlético Rafaela. En los últimos dos cotejos, fue Franco Rivasseau quién fue parte del equipo suplente, otro de los que buscaría una salida para sumar continuidad ante la renovación de Alan Sosa.

Iván Cháves Patronato Ecuador arquero
Noticias relacionadas
Gendry Correa, con 20 puntos, fue el jugador más valioso de la victoria de Tomás de Rocamora. 

Liga Argentina: Rocamora se acostumbró a ganar

El Malevo del paranaense Nacho Arce buscará su primer triunfo en el Torneo Apertura.

Con cinco partidos se cierra la segunda fecha del Torneo Apertura

Boca perdió con Estudiantes (LP) 2 a 1.

Boca perdió 2 a 1 contra Estudiantes en La Plata

El arquero ucraniano Anatoli Trubin le dio el pasaje a las Águilas a los 16avos de final de la Champions League.

La Champions League cerró la Primera Fase con una definición apasionante

Ver comentarios

Lo último

Pilay entregó más de 180 departamentos en el desarrollo Paseo del Molino

Pilay entregó más de 180 departamentos en el desarrollo Paseo del Molino

Iván Cháves negocia con Patronato su salida del club

Iván Cháves negocia con Patronato su salida del club

Se incendió una vivienda en Paraná

Se incendió una vivienda en Paraná

Ultimo Momento
Pilay entregó más de 180 departamentos en el desarrollo Paseo del Molino

Pilay entregó más de 180 departamentos en el desarrollo Paseo del Molino

Iván Cháves negocia con Patronato su salida del club

Iván Cháves negocia con Patronato su salida del club

Se incendió una vivienda en Paraná

Se incendió una vivienda en Paraná

Paraná palpita el inicio de la temporada 2026 del Turismo Nacional

Paraná palpita el inicio de la temporada 2026 del Turismo Nacional

Experiencia Queen vuelve a Paraná con su Greatest Hits Tour 2026

Experiencia Queen vuelve a Paraná con su Greatest Hits Tour 2026

Policiales
Se incendió una vivienda en Paraná

Se incendió una vivienda en Paraná

Paraná: familias de víctimas reclaman la baja de la edad de imputabilidad

Paraná: familias de víctimas reclaman la baja de la edad de imputabilidad

Paraná: ni las plantas se salvan de los ladrones

Paraná: ni las plantas se salvan de los ladrones

Trágico choque frontal en la ex Ruta 18 dejó una víctima fatal

Trágico choque frontal en la ex Ruta 18 dejó una víctima fatal

Detuvieron al presunto autor del parricidio en Diamante

Detuvieron al presunto autor del parricidio en Diamante

Ovación
Liga Federal: los equipos entrerrianos conocen a sus rivales

Liga Federal: los equipos entrerrianos conocen a sus rivales

Liga Argentina: Rocamora se acostumbró a ganar

Liga Argentina: Rocamora se acostumbró a ganar

Con cinco partidos se cierra la segunda fecha del Torneo Apertura

Con cinco partidos se cierra la segunda fecha del Torneo Apertura

Boca perdió 2 a 1 contra Estudiantes en La Plata

Boca perdió 2 a 1 contra Estudiantes en La Plata

Doblete de Juanfer Quintero para el 2 a 0 de River en el Monumental

Doblete de Juanfer Quintero para el 2 a 0 de River en el Monumental

La provincia
El Carnaval del País despide enero con promociones para el público local y entrerriano

El Carnaval del País despide enero con promociones para el público local y entrerriano

Santa Elena se prepara para nuevas noches de carnaval a pura fiesta

Santa Elena se prepara para nuevas noches de carnaval a pura fiesta

Lalo Mir encabezó la primera noche de CUAC! en el Patito Sirirí

Lalo Mir encabezó la primera noche de CUAC! en el Patito Sirirí

Entre Ríos: marcada reducción de matrícula escolar primaria

Entre Ríos: marcada reducción de matrícula escolar primaria

Despiden a un joven médico entrerriano que murió en Santa Fe

Despiden a un joven médico entrerriano que murió en Santa Fe

Dejanos tu comentario