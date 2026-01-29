Iván Cháves negocia con Patronato su salida del club

Iván Cháves se encuentra a la espera del acuerdo entre el Negro y Aucas de Ecuador para tener su primera experiencia en el exterior.

En Patronato se sorprendieron en las últimas horas al enterarse de las posibilidad de que Iván Cháves se transforme en jugador de Sociedad Deportiva Aucas de Ecuador. El arquero habría dejado la pretemporada para comenzar a diagramar el viaje y así tener su primera experiencia en el exterior, en una decisión "sorpresiva" para algunos dirigentes Santos.

Según le confesaron a Código Patrón, el arquero no habría avisado sobre esta negociación, la cuál estaría avanzada, pero estancada. Las diferencias pasarían por la situación en la que podría salir el paranaense, cuyo vínculo se vence a finales de este año, un contrapunto a resolver para la dirigencia y, en teoría, para el guardameta formado en La Capillita.

Mientras las versiones indican de que no está en Paraná, habría negociaciones en curso entre Aucas y Patronato para definir el futuro. La idea de la dirigencia sería un préstamo con cargo y con opción de compra, mientras que el club ecuatoriano aceptaría la opción de compra, aunque pretende sumar a Cháves sin cargo.

Embed El portero argentino de 26 años, Iván Chaves está cerca de convertirse en el nuevo guardameta de Sociedad Deportiva Aucas.



@Braian_AvalosG pic.twitter.com/rqNy8RKfP6 — MrOFF (@MrOFFSIDER) January 28, 2026

El otro punto es la renovación, que también estaría "en discusión". Las versiones en este punto son distintas y hasta podrían también sentenciar el futuro del arquero. En caso que no persista un acuerdo entre las partes, ya sea Patrón con Aucas o Patrón con Iván, le pedirán al surgido de La Capillita que regrese a los trabajos con el plantel de Rubén Darío Forestello.

¿Cuál será el futuro de Iván Cháves?

Mientras desde Ecuador dan por cerrado el acuerdo entre Cháves y la Sociedad Deportiva, que hace días confirmó la llegada de Alexander Sosa, en Villa Sarmiento no dan por terminado el tema y esperan resolver "las diferencias" para intentar cumplir con el deseo del futbolista, cuya postura generó discrepancias puertas adentro, siendo que algunos dan a entender que no sabían de este tema y que se anoticiaron por redes sociales, mientras que desde otro sector admiten haber avisado.

Vale marcar que Cháves logró recuperarse en tiempo récord de una nueva lesión en la rodilla y que inició la pretemporada a la par del grupo y participó del primer amistoso ante Atlético Rafaela. En los últimos dos cotejos, fue Franco Rivasseau quién fue parte del equipo suplente, otro de los que buscaría una salida para sumar continuidad ante la renovación de Alan Sosa.