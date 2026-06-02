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El Gobierno nacional le pone números a las PASO: "Cuestan 250 millones de dólares"

Para el Gobierno nacional, es vital que este año se trate el proyecto de ley de reforma electoral, que elimina las PASO. Habló Diego Santilli sobre el tema.

2 de junio 2026 · 18:54hs
Para el Gobierno nacional

Para el Gobierno nacional, es vital que este año se trate el proyecto de ley de reforma electoral. 

Para el Gobierno nacional, es vital que este año se trate el proyecto de ley de reforma electoral, que elimina las PASO, entre otros puntos. En este marco, el ministro del Interior, Diego Santilli, volvió a mostrarse como uno de los promotores de la sanción al sostener que “la gente no quiere votar tantas veces”.

LEER MÁS: Javier Milei enviará al Congreso la Reforma electoral, con eliminación de las PASO y Ficha Limpia

El Gobierno nacional y las PASO

El funcionario se encuentra hablando del tema con los gobernadores dialoguistas con la Casa Rosada sobre esta iniciativa que construyó el asesor Santiago Caputo y que se presentó en abril pasado. Y tiene confianza de que puede ser tratado entre junio y julio, siempre y cuando exista consenso.

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En este marco, Santilli realizó declaraciones para marcar la relevancia de que se apruebe en el Parlamento. “La gente no quiere votar tantas veces”, afirmó al defender una reforma que apunta a reducir costos y simplificar el sistema electoral.

Para el integrante de la gestión Javier Milei le puso números a las primarias obligatorias: dijo que cuestan a los argentinos hasta US$ 250 millones.

Santilli señaló, previo a su participación en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) junto a gobernadores, que en el último tiempo la sociedad ha demostrado señales claras de rechazo hacia la multiplicación de instancias electorales.

“Hay una merma en la cantidad de votantes porque la gente no quiere tener tantas elecciones previas”, sostuvo. En ese sentido, afirmó que los argentinos no estarán dispuestos a concurrir a las urnas en reiteradas oportunidades el año que viene.

“Si se sostiene el mismo sistema electoral que ahora, vamos a tener PASO provinciales para gobernadores en las elecciones que se adelanten, PASO para las presidenciales y después las presidenciales. La gente no quiere votar tantas veces”, remarcó.

Por esta suma de motivos, habló de la importancia con el objetivo de eliminar las PASO, reducir costos para el Estado y simplificar el calendario electoral, algo que desde su visión tiene aval de la sociedad.

gobierno nacional PASO dólares Reforma Electoral
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