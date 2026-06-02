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YPF: la Corte de Nueva York rechazó revisar el fallo a favor de Argentina

La Corte de Apelaciones rechazó el pedido de revisión de sentencia presentado por los demandantes en el histórico juicio por la estatización de YPF.

2 de junio 2026 · 19:00hs
YPF: la Corte de Nueva York rechazó revisar el fallo a favor de Argentina.

YPF: la Corte de Nueva York rechazó revisar el fallo a favor de Argentina.

En un “hito en la defensa soberana”, según la Procuración del Tesoro, la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York rechazó este martes el pedido de revisión de sentencia (rehearing in banc) presentado por los demandantes en el histórico juicio por la estatización de YPF.

La decisión sobre YPF

Para el Gobierno, se trata de un revés judicial clave para los fondos de inversión que litigan contra el país. Porque la medida frena el intento del bufete Burford Capital (representante de los fondos Petersen y Eton Park) de revertir el escenario actual.

Para el Gobierno nacional, es vital que este año se trate el proyecto de ley de reforma electoral. 

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El propio presidente Javier Milei celebró en un tuit: "Nuevo éxito en la Justicia de New York para YPF".

Las novedades en el terreno jurídico fueron informadas por el cuerpo de abogados que trabajan para el Estado argentino a través de un comunicado. En ese texto, se establece que el tribunal estadounidense negó la solicitud para que el pleno de los integrantes activos de la Cámara de Apelaciones volviera a examinar el fallo.

Desde el organismo que comanda Sebastián Amerio subrayaron que la decisión "constituye un nuevo respaldo a la solidez jurídica de la posición sostenida por la República Argentina durante el proceso de apelación y reafirma la sentencia favorable obtenida por nuestro país".

El litigio, que lleva años en los tribunales de Manhattan, gira en torno a los perjuicios reclamados por los fondos tras la expropiación de las acciones de la petrolera en 2012. Para los analistas internacionales, el rechazo a este recurso de insistencia achica drásticamente los márgenes de maniobra de los demandantes en esta instancia de apelación.

“Este resultado representa un nuevo hito para la defensa de los intereses del Estado Nacional y ratifica la importancia de sostener una política jurídica internacional basada en el rigor técnico, la coordinación institucional y la defensa soberana del interés público”, expresó la Procuración tras la novedad.

YPF Nueva York Juicio
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