Patronato pasó la motosierra por las inferiores

Los familiares de los juveniles de Patronato deberán financiar los gastos de traslados en el campeonato de Juveniles de la Primera Nacional.

La crisis que atraviesa Patronato , con el equipo de Primera Nacional instalado en zona de descenso, una racha de 11 jornadas sin victorias y atrasos en los haberes de algunos protagonistas, también golpea con fuerza a las divisiones formativas. El desfinanciamiento del fútbol infanto juvenil sumó ahora una medida que impacta directamente en las familias de los futbolistas.

En este sentido, el Departamento de Fútbol Infanto Juvenil del Rojinegro comunicó vía WhatsApp a los padres, madres y tutores de los jugadores de las divisiones inferiores que compiten en la órbita de la Asociación de Fútbol Argentino, que deberán afrontar los costos de traslado de los partidos que las categorías formativas disputen en condición de visitante en el campeonato de Juveniles de la Primera Nacional.

La decisión fue comunicada a través de una nota dirigida a las familias, en la que la institución argumentó las dificultades económicas que atraviesa el fútbol argentino y el incremento de los costos vinculados al transporte y la logística.

El comunicado del departamento Infanto Juvenil de Patronato

“Es de público conocimiento que nuestro país atraviesa una coyuntura económica incierta y compleja, marcada por una inestabilidad en los costos de los operativos de los servicios esenciales. Esta situación afecta las finanzas de los clubes deportivos y genera grandes dificultades para cubrir los gastos, en especial los vinculados al transporte y la logística necesaria para competir”, señala el comunicado.

Luego agrega: “Frente al escenario actual por el que atraviesan la mayoría de los clubes de Argentina nos vemos en la necesidad de apelar al compromiso y compartir con las familias para gestionar el sostenimiento de los costos de traslado en las competencias de divisiones inferiores”.

Desde el Departamento de Fútbol Infanto Juvenil reconocieron que se trató de una determinación difícil. “Comprendemos también que las familias atraviesan un momento económico delicado. No obstante, esta alternativa es indispensable para asegurar la continuidad y participación de nuestros chicos en el certamen”, expresaron.

La comunicación finaliza con un mensaje de esperanza y plantea que se trata de una situación transitoria que podrá superarse con el esfuerzo conjunto entre la institución y las familias.

No cierran los números de las arcas de Patronato

Sin embargo, detrás del comunicado existe una realidad económica que expone la delicada situación que atraviesa Patronato. Una fuente cercana al semillero de la entidad de barrio Villa Sarmiento le confió a Ovación que el club mantiene una deuda importante con la empresa encargada del transporte de las delegaciones de las categorías formativas y también de Primera División.

El problema ya tiene consecuencias concretas. El último fin de semana fue suspendido con anticipación el encuentro entre Patronato y Jorge Newbery de Villa Mercedes, San Luis, correspondiente a la 14ª fecha del campeonato de Juveniles de la Primera Nacional. La suspensión obedeció al pronóstico de condiciones climáticas adversas.

Juveniles que pagan, juveniles que viajan

Ahora, el panorama vuelve a poner a las familias frente a un gasto considerable. Este fin de semana las categorías mayores —Cuarta, Quinta y Sexta División— deberán trasladarse hasta San Luis para enfrentar a Juventud Unida Universitario. De acuerdo con lo comunicado, los familiares de los futbolistas que integren las delegaciones deberán aportar 87.000 pesos por jugador para cubrir los gastos de traslado.

La situación adquiere una dimensión todavía mayor si se tiene en cuenta que las divisiones inferiores constituyen históricamente uno de los principales patrimonios de Patronato. De su semillero surgieron futbolistas que llegaron a Primera División, fueron transferidos y representaron una fuente de ingresos para la institución.

El ajuste también alcanzó a la estructura destinada a alojar a los juveniles. Semanas atrás, el club decidió entregar las llaves de la pensión ubicada en Santa Teresita, donde se hospedaban jóvenes futbolistas de las categorías formativas.

Mientras el plantel profesional atraviesa uno de los momentos deportivos más delicados de los últimos años, las dificultades económicas comienzan a extenderse hacia las bases de la institución. El atraso en los haberes, las deudas con proveedores y ahora el traslado de los costos de las competencias juveniles configuran un escenario complejo.

La motosierra llegó al semillero Rojiinegro. Y esta vez el costo del ajuste recae directamente sobre las familias de los chicos que representan a Patronato en los torneos de AFA.