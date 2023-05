Movimientos previos a un día histórico para Patronato

Y esa espera se terminó, porque este martes se abrieron las puertas de las boleterías para aquellos socios que quieran seguir cumpliendo sueños y continúan abiertas este miércoles. Los primeros pasos en calle Grella se dieron alrededor de las 10 con algunos fanáticos que se acercaron a adquirir el ticket, tan ilusionados como también sorprendidos por lo que están viviendo.

Si bien el presente del club entrerriano en la Primera Nacional no es el deseado, los Rojinegros no dejan de soñar con la Copa Libertadores.

Patronato entradas libertadores melgar.jpg Patronato: ayer arrancó la venta de entradas para el cotejo histórico ante Melgar, por Copa Libertadores. UNO/ Juan Ignacio Pereira

Ovación se acercó a la boletería del club y dialogó con algunos simpatizantes en torno a la venta de entradas y el sueño propiamente dicho.

“Es un partido más que histórico. Estoy muy orgulloso de Patronato y su representación en el continente”, dijo Julio, mientras se dirigía a la zona de boletería.

“Estamos tras momentos históricos. Estuvimos en Mendoza y vamos a estar ahora en el Grella. Cada vez que juega yo estoy presente”, agregó el fanático.

“Estuvimos en Liga Paranaense, Argentino A y B, B Nacional y Primera División, cómo no vamos a estar ahora”, argumentó.

Jorge, otro hincha de Patronato, se acercó a los micrófonos de UNO y también expresó sus deseos de ver a Patronato triunfar, por Copa Libertadores, en el Grella. “Ojalá que se nos pueda dar el triunfo. Me parece que ganamos 3 a 0”, dejó en claro.

“No estamos pasando por un buen momento en la B, pero los hinchas estamos en las buenas y en las malas. Vamos a salir del mal momento”, cerró Jorge.

Precios

La venta comienza desde los 3.000 pesos para socios y culmina en 10.000. Grella general es la más económica y arranca en 3.000 pesos la general y 1.500 para menores. San Nicolás preferencial sale 4.000; damas y jubilados pagan 3.500 y los menores 2.500. Los no socios tienen que sumarle 1.000 al precio de cualquiera de las entradas detalladas anteriormente. Las plateas son las únicas que varían en cuanto a precios. Tanto este, central y oeste cuestan 7.000 para socios y 10.000 pesos para los no socios. En tanto, Ayacucho funcionará como visitante y la entrada costará 4.000 pesos.

Patronato Integrado

La página oficial del club largó un comunicado que detalla el cupo correspondiente para el ingreso de personas con discapacidad. La misma dice: “En el partido entre Patronato y Melgar que se celebrará este jueves ingresarán quienes se encuentren en el listado de socios de la letra A hasta la M, mientras que al encuentro entre Patronato y Olimpia, a disputarse el próximo 24 de mayo, podrán ingresar quienes se encuentren inscriptos desde la N hasta la Z".

Este comunicado no cayó bien en algunos hinchas, que no tardaron en responder a la página del club con frases como “Qué pena, siempre recortando donde no deben” o “Siempre dando la nota ustedes. Impresentable la dirigencia”.

Equipo

Walter Otta aún no diagramó el 11 histórico que recibirá a Melgar en el Presbítero Bartolomé Grella. Lo que sí se sabe puertas afuera es que Patronato no contará con el juvenil Juan Pablo Barinaga ni Matías Ruiz Díaz, ambos por lesión. El que sí vuelve de su recuperación y podría estar dentro de los considerados por el DT es Brian Nievas.

Suspensión

Almirante Brown pidió postergar el cruce de la fecha 10. El cruce que había sido reprogramado para el jueves 11 de mayo, volvió a ser pospuesto, sin fecha estimativa. En este caso, fue el club de Isidro Casanova quien pidió el cambio de día. Por lo tanto, Patronato tendrá otra semana de descanso tras el partido en Tucumán, ante San Martín, ya que la Fragata decidió postergar y desde el ente regulador avalaron la decisión.