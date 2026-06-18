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Patronato mantiene la tendencia y prepara nuevas variantes para recibir a Midland

El DT de Patronato, Marcelo Candia, sufrirá la baja de dos futbolistas que integraron el 11 inicial ante Atlético Rafaela. Valentín Pereyra está a disposición.

18 de junio 2026 · 12:24hs
Valentín Pereyra cumplió la fecha de suspensión y está a disposición del DT de Patronato Marcelo Candia. 

Prensa Patronato

Valentín Pereyra cumplió la fecha de suspensión y está a disposición del DT de Patronato Marcelo Candia. 

En 16 de los 17 partidos que disputó Patronato en la temporada 2026 de la Primera Nacional, el entrenador debió modificar alguna pieza de la formación titular, ya sea por lesiones o suspensiones. El Rojinegro mantendrá esta tendencia cuando reciba el domingo, desde las 15.30, a Midland en el estadio Grella, por la cuarta fecha de la Zona B.

El entrenador Marcelo Candia no podrá contar con dos futbolistas que integraron el equipo inicial en el empate sin goles ante Atlético Rafaela. Uno de ellos es Franco Meritello, quien deberá cumplir una fecha de suspensión tras alcanzar el límite de amonestaciones.

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La otra baja obligada será Juan Carlos Salas. El exjugador de All Boys debió abandonar el campo de juego a los 50 minutos del encuentro ante la Crema debido a una leve luxación en el hombro.

Valentín Pereyra cumplió la fecha de suspensión y está a disposición del DT de Patronato Marcelo Candia.

Valentín Pereyra cumplió la fecha de suspensión y está a disposición del DT de Patronato Marcelo Candia.

Cumplió y regresará a la alineación inicial de Patronato

En contrapartida, el DT recuperará a Valentín Pereyra. El mediocampista ofensivo cumplió la fecha de suspensión que recibió luego de ser expulsado en la igualdad frente a Agropecuario de Carlos Casares.

Con este panorama, Candia analiza variantes para rearmar el equipo. El entrenador oriundo de San José de Feliciano dispone de distintas alternativas para cubrir las vacantes que dejarán Meritello y Salas.

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Para reemplazar al defensor central, Santiago Piccioni y Fernando Evangelista aparecen como las opciones más naturales por características. Otra posibilidad es el ingreso de un lateral izquierdo, como Nahuel Genez o Facundo Heredia, lo que provocaría el desplazamiento de Fernando Moreyra a la zaga central para conformar dupla con Gabriel Díaz.

En el mediocampo, Pereyra asoma como el principal candidato para ocupar el lugar de Salas. En ese caso, Alejo Miró se movería hacia el sector derecho para que el exvolante de Patronato se desempeñe por la banda izquierda. Otra variante sería la inclusión de Heredia en la línea media.

La probable del Rojinegro para enfrentar a Midland

De esta manera, una probable formación del Santo sería con Alan Sosa; Maximiliano Rueda, Gabriel Díaz, Piccioni, Evangelista o Moreyra y Genez, Heredia o Moreyra; Alejo Miró, Federico Bravo, Juan Barinaga y Valentín Pereyra; Renzo Reynaga y Joaquín Barolín.

Patronato Midland Primera Nacional
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